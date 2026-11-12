Un Blaquier concretó la compra del ingenio La Trinidad y adquirió el 60% de una comercializadora de azúcar

Después de varios meses de negociaciones, Ingenios de Tucumán, el grupo que impulsa Santiago Blaquier, anunció este jueves la compra del ingenio La Trinidad, ubicado en el sur tucumano. La empresa también adquirió el 60% de Moyco, una comercializadora de azúcar fraccionado. Con estas operaciones, que realizó a través de Ingenios del Norte, el grupo informó que su inversión acumulada en el sector supera los US$150 millones. La incorporación de La Trinidad le permite reunir tres ingenios en la provincia y ampliar su escala para abastecer el mercado interno y exportar. Martín Franzini es socio de Blaquier.

La operación consistió en la compra del 100% de las acciones de Aguilares Gas SA, propietaria del ingenio. En febrero pasado, LA NACION había informado que las partes ya habían firmado una carta de intención y que estaba en marcha la revisión previa a la compra. Fuentes cercanas a la compañía estimaban entonces que el valor rondaría los US$40 millones.

La expansión había comenzado en diciembre de 2025, con la compra de Concepción, después de que Blaquier renunciara al directorio de Ledesma. En agosto, LA NACION también adelantó las gestiones por La Corona, un ingenio de la ciudad de Concepción cuya incorporación apuntaba a ampliar el negocio del alcohol y el bioetanol. En ese momento, fuentes de la compañía explicaron que habían decidido postergar la compra de La Trinidad hasta después de la zafra. La Corona se incorporó en septiembre de 2026.

“Creemos profundamente en Tucumán, en su gente y en el potencial de la industria azucarera argentina. Estamos convencidos de que tenemos todas las condiciones para construir una industria moderna, competitiva y con una presencia cada vez mayor en los mercados internacionales. Pero sabemos también que eso requiere mucho trabajo, inversiones, profesionalismo y, sobre todo, una visión compartida de largo plazo”, señaló Blaquier, accionista de Ingenios de Tucumán y de Ingenios del Norte.

La Trinidad fue fundada en el año 1878 por Juan Manuel Méndez se incorporó en 1985 a la Compañía Azucarera Tucumana IPAAT

La Trinidad está en el departamento de Chicligasta y, según la empresa, es el tercer ingenio de Tucumán por volumen de molienda, con unas 2,2 millones de toneladas de caña por zafra. Cuando trascendieron las tratativas en febrero, el plan era procesar alrededor de 5,5 millones de toneladas entre Concepción y La Trinidad. Con La Corona incorporada, la nueva proyección para los tres establecimientos es de 6,5 a 7 millones de toneladas en la próxima zafra. Ese volumen equivaldría, según las estimaciones que difundió el grupo, a alrededor de una cuarta parte de la molienda nacional y a entre el 36% y el 39% de la tucumana.

Según informaron, el proyecto contempla una dotación aproximada de 2000 empleados, distribuidos entre los tres establecimientos industriales y el equipo agrícola. Además, la compañía prevé operar entre 4000 y 5000 hectáreas arrendadas y contar con una flota de 21 cosechadoras, acompañadas por tractores y carros autovolcables. En este marco, uno de los compromisos centrales, según indicaron, será mantener la totalidad de los puestos de trabajo del Ingenio Trinidad, tal como ocurrió anteriormente con Concepción y Corona.

En paralelo, la compañía avanzó en su integración comercial mediante la adquisición del 60% de Moyco SRL, asociándose con Adrián Eduardo López y Ezequiel Eleas, quienes continuarán vinculados al desarrollo del negocio. Destacaron que la operación permitirá complementar la capacidad productiva de los ingenios con la experiencia comercial de Moyco y fortalecer la comercialización de azúcar y otros productos de consumo masivo, mejorando el servicio a los clientes y avanzando en una mayor integración de la cadena de valor.

Santiago Blaquier (h) Ezequiel Eleas, Santiago Blaquier, Adrián López, Martín Franzini y Agustín Blaquier

“Estamos muy contentos de asociarnos con Adrián y Ezequiel. Valoramos mucho lo que han construido en Moyco, el posicionamiento de su marca insignia Azucel, su conocimiento del mercado y la relación que tienen con sus clientes. Creemos que podemos complementarnos muy bien y que tenemos mucho para aprender unos de otros”, destacó Blaquier.

En términos productivos y comerciales, Ingenios de Tucumán proyecta alcanzar durante la próxima zafra una producción de aproximadamente 650.000 toneladas de azúcar equivalente. El grupo prevé exportar unas 200.000 toneladas de azúcar y comercializar en el mercado interno entre 200.000 y 240.000 toneladas. A su vez, estima comercializar entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos de alcohol.

Según señalaron, los productores cañeros ocupan un lugar central en este proyecto. “Los cañeros son una pata esencial de nuestra industria y estamos convencidos de que, para que a nosotros nos vaya bien, necesitamos que a ellos también les vaya bien. Tucumán tiene ventajas competitivas muy importantes en la producción de caña de azúcar frente a otros países, y tenemos que trabajar juntos para aprovecharlas. Queremos construir relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, la transparencia y el respeto por los compromisos asumidos, trabajando en conjunto para mejorar la productividad, incorporar tecnología y ganar eficiencia. Nuestro desafío es construir una industria cada vez más competitiva, donde el crecimiento beneficie tanto a los productores como a los industriales”, destacó Blaquier.

Además, indicaron que la estrategia de crecimiento también contempla una fuerte orientación exportadora, con especial atención al mercado chileno, uno de los destinos estratégicos para el azúcar argentino. Para la firma, “la cercanía geográfica representa una ventaja competitiva que deberá acompañarse con estándares de calidad, certificaciones y cumplimiento de los compromisos comerciales”.