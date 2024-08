Definición: una de las principales espadas de Luis Caputo dijo que el Gobierno quiere seguir bajando impuestos al agro

Escuchar

ROSARIO.- Luego de que se oficializara hoy la eliminación de las retenciones a los lácteos, la carne porcina y a las categorías de vacas A, B, C, D y E [las categorías que se exportan a distintos mercados, sobre todo a China], entre otros puntos, que anunció el presidente Javier Milei en su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el Gobierno ratificó su rumbo de aliviar la carga impositiva a la producción para generar más competitividad.

“Una vez que el orden macro esté resuelto los protagonistas son ustedes [los empresarios]. Necesitamos de ustedes, necesitamos de su inversión, no venimos aquí a enseñarles nada, eso es superimportante. Cada uno de ustedes sabe mejor que nadie cómo llevar adelante su empresa y nosotros tenemos que ser facilitadores porque cuanto antes inviertan, cuanto antes crezcamos, antes vamos a bajar impuestos. Y ese es nuestro gran desafío, generar la confianza en la que deberían todos ustedes para que apuesten a la Argentina. Es un gran momento para apostar, porque aparte estamos baratos, y ojalá empiece rápido y que no se les pase la hora”, destacó el secretario Coordinador de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, en Experiencia IDEA, el evento que año a año se realiza en esta ciudad.

Como se mencionó, hoy se publicó en el Boletín Oficial una baja y eliminación de retenciones para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.

“Ahora estamos en un gran desafío, trabajando en una nueva ley de inversiones enfocada particularmente en pymes [con reducción de cargas patronales para los empleos incrementales, entre otros beneficios]. No es una ley pensada en la pyme industrial, en la pyme comercial, sino en la pymes en general. Porque muchas veces, cuando se habla de pymes, se deja de claro que el 97% de los productores agropecuarios de la Argentina son pequeños y medianos productores. Esa es la visión. Y lo más importante es poder interpretar los lineamientos del plan económico y ser un canal para que a todos y a cada uno de los sectores explicarles hacia dónde vamos, cuál es el desafío que tenemos por delante. Y, con matices entender por qué para nosotros la macro es tan importante y por qué sin ordenamiento macro no creemos que haya ordenamiento micro. No creemos en planes quinquenales, nuestra tarea es ordenar la macroeconomía y darles herramientas a los empresarios para crecer y el crecimiento va a volver en baja de impuestos para generar competitividad”, indicó.

En el panel “La mirada del Estado, innovación y productividad” del que participó, el funcionario recordó una a una las medidas que se hicieron en estos siete meses de gestión. “Hoy se puede planificar en la Argentina, no tenemos más licencias, no tenemos más un coeficiente económico-financiero para ver si después nos firmaban la SIRAs para importar. Cuando hablan de la agroindustria y de las retenciones, yo como productor agropecuario sería el hombre más feliz de mi vida si pudiésemos eliminar retenciones. Cuando asumimos la brecha era de casi 200%; esa era la mayor retención que teníamos los productores agropecuarios de la Argentina. Eliminamos los fideicomisos del trigo, los volúmenes de equilibrio, la prohibición de exportación de determinados cortes de carne, la cantidad de barreras paraarancelarias y registros que había para los exportadores. Empezamos a liberar trabas de importación, declaraciones juradas de composición de producto, reglamentos técnicos para posiciones de insumos y a liberar aranceles para insumos. Y ahora el RUCA”, destacó.

Juan Pazo junto a Julián García, consejero IDEA Rosario y director Ejecutivo de Adira Marcelo Manera - LA NACION

En un panel anterior, Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, reiteró su reclamo para que el Gobierno le saque las trabas para producir al sector agropecuario y que una de ellas es la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX).

“Que saquen las retenciones de una buena vez, creceríamos por dos o por tres. Es un mal impuesto, el peor de los impuestos. Logramos parar un aumento. Hoy hubo una buena señal. Este es el camino. Sáquenos la pata de encima a la producción”, enfatizó.

“Cuando uno escucha lo que crecieron Uruguay, Paraguay, incluso Bolivia en agro que no tienen retenciones. Si sumamos, fueron US$40.000 millones. Imaginen la Región Centro. Lo que serían esos 40.000 millones de dólares en manos de nuestros productores, cuánto hubieran sembrado, cuántos proyectos hubiéramos tenido y no tenemos”, añadió.

Juan Pazo, secretario Coordinador de Producción: "Estamos ávidos de recibir sugerencias de desregulación, desburocratización y todas esas cosas que son un dolor de cabeza para los que quieren producir en la Argentina” Marcelo Manera - LA NACION

En ese sentido, Pazo compartió el diagnóstico de los gobernadores Llaryora, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe que estuvieron debatiendo antes en el espacio y contó que venía de un evento en Colonia Esperanza, donde se lanzó una línea de créditos a tasa subsidiada a los tamberos de esa región santafecina.

“Estamos haciendo lo mismo con la provincia de Córdoba y con la provincia de Entre Ríos. Somos un equipo técnico, que no tenemos filiación política, que estamos acá para ayudar a todos los argentinos. Muchas veces les digo que nos aprovechen, no sé cuántas veces va a pasar. Además, estamos ávidos de recibir sugerencias de desregulación, desburocratización y todas esas cosas que son un dolor de cabeza para los que quieren producir en la Argentina”, cerró.