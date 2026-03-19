Definiciones en el Congreso: Benegas Lynch y Ardohain anticiparon los planes para Agricultura en el Senado y en Diputados

El Congreso avanzó con la integración de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado y de Diputados. Las nuevas autoridades se conocieron en un contexto donde el oficialismo busca alinear al Poder Legislativo con una agenda de desregulación, apertura de mercados y reducción de la presión fiscal sobre el sector. Se planteó el tema de las retenciones cero. Según se anticipó, en el recinto ya se preparan para debatir reformas estructurales en el agro en un momento en el que el oficialismo busca acelerar cambios definitivos, mientras la oposición anticipa discusiones intensas en torno al modelo productivo y el rol del Estado.

En el Senado, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) acordó la designación de Joaquín Benegas Lynch al frente de la comisión, con el respaldo explícito del resto de los senadores. Allí, en una muestra de respaldo, el legislador Pablo Cervi (LLA) argumentó que están “en un momento en que el agro vuelve a ser un actor central para la recuperación económica del país”. Sostuvo que el perfil del elegido combina conocimiento técnico con experiencia productiva: “Se convierte en la persona ideal para ocupar la Comisión”.

En su rol de presidente, Benegas Lynch trazó un diagnóstico y una hoja de ruta alineada con el ideario del gobierno de Javier Milei. “El campo y la pesca son el motor más importante de la economía argentina. Son los generadores de empleos y de los dólares”, afirmó, al detallar que ambos sectores representan “casi el 25% del PBI”, explican “7 de cada 10 dólares que exportamos” y generan “1,3 millones de empleos directos y casi 3 millones indirectos”.

Cuestionó también la intervención estatal histórica sobre el sector. “Cuando el Estado se ha dedicado a expoliarlo y a usarlo para beneficio propio, se vio afectada seriamente la matriz productiva”, puntualizó. Anticipó el eje de trabajo de la comisión: “Vienen proyectos de desregulación en línea, con la defensa del superávit y la baja del gasto estatal”, con un objetivo explícito: “para que las retenciones sean cero”. No obstante, advirtió que esa meta requiere un esfuerzo coordinado: “No podemos pedir retenciones cero si no demandamos del Ejecutivo y de las provincias que bajen el gasto”.

Joaquín Benegas Lynch, al frente de la Comisión de Agricultura en el Senado

La Comisión también ratificó como secretario al senador Daniel Kroneberger, en continuidad con la gestión anterior, mientras que aún no se definieron las vicepresidencias. En cuanto a la dinámica de trabajo, se propuso sesionar los miércoles o jueves y mantener una agenda abierta a iniciativas de todos los bloques.

El debate no estuvo exento de definiciones políticas. El senador Francisco Paoltroni (LAA) apuntó contra las políticas agropecuarias de los últimos 20 años y recordó el impacto de las restricciones a las exportaciones durante el kirchnerismo: “Hace 22 años llegaba Néstor Kirchner y eligió como enemigo al campo argentino”. En ese sentido, enumeró consecuencias como la “pérdida de 10 millones de cabezas” de ganado, la desaparición de “80.000 pequeños y medianos productores” y la caída de ingresos en el interior.

Paoltroni contrastó ese escenario con el potencial productivo actual: “Hoy son 52 millones de cabezas y 150 millones de toneladas de granos, pero podría ser de 80 millones de cabezas y 300 millones de toneladas”. También puso el foco en la necesidad de inversión y desarrollo en provincias rezagadas y en la infraestructura logística, al señalar que “los ferrocarriles de carga son el principal aliado del agro”.

En Diputados, en tanto, se ratificó al pampeano Martín Ardohain (PRO) al frente de la Comisión de Agricultura, con el respaldo de Pamela Verasay, quien destacó su perfil “responsable y técnico” y su trayectoria en el ámbito público y el privado. Ardohain, productor agropecuario, remarcó su vínculo directo con la actividad: “Vengo del interior, no me la cuentan, soy criador y todos los temas los vivo diariamente”. En su discurso, evitó un enfoque partidario y priorizó la representación sectorial: “No me van a ver defendiendo un partido político. Siempre intentando representar al productor y a la producción”.

Martín Ardohain (PRO), productor agropecuario y presidente de la Comisión de Agricultura en Diputados

El legislador también contextualizó el momento del sector, tras años de volatilidad: “Venimos de años de incertidumbre donde el sector agropecuario acompañó al país e hizo un esfuerzo enorme”. Y destacó señales recientes como la participación política en Expoagro, donde —según indicó— quedó en evidencia “el potencial de la Argentina” si se reducen las restricciones: “Vemos la capacidad de salir adelante si se le saca el pie de encima al productor”.

En esa línea, llamó a revisar decisiones pasadas y a construir consensos: “Es un momento para revisar lo que hicimos. Seguramente se hicieron algunas cosas bien y otras mal”. Y anticipó un escenario de debate intenso: “Va a ser muy sanguinaria la discusión, pero si ponemos al frente al productor nos vamos a entender”. Como eje, planteó la necesidad de “previsibilidad y un norte” para el sector.

La comisión en Diputados también definió su esquema de autoridades. El radical Guillermo Agüero fue propuesto como vicepresidente, mientras que Francisco Morchio ocupará la vicepresidencia segunda y Andrés Leone la Secretaría.

Agüero adelantó una agenda “muy ambiciosa” y vinculada a los desafíos del comercio internacional: “Hemos aprobado el acuerdo con Estados Unidos, que establece exigencias para los sectores productivos y requiere inteligencia para que no se transformen en obstrucciones”. Planteó la necesidad de posicionar a la Argentina como “proveedor confiable”, con “reglas claras que trasciendan las coyunturas” y contemplen a las economías regionales.

Luis Basterra (UxP) cuestionó que, por segundo período consecutivo, su bloque quede fuera de la conducción de la Comisión de Agricultura, pese a su representación parlamentaria. Advirtió que la decisión rompe con la lógica de consensos y acuerdos que caracterizó el funcionamiento de la comisión.

Históricamente, la Comisión se manejó con una lógica de equilibrio político y reparto de cargos según la representatividad de los bloques, donde oficialismo y oposición solían compartir la conducción, presidencia, vicepresidencias y secretarías, para garantizar funcionamiento y diálogo.