Delivery, comida callejera y ventas de alimentos desde el hogar lideraron la creación de empleo con Milei

Venden comida en la calle, hacen delivery o cocinan desde sus casas para vender por redes sociales o aplicaciones. En muchos casos, trabajan como cuentapropistas. Ese perfil explica buena parte de los empleos creados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en un mercado laboral que muestra signos de recuperación, pero con una composición más frágil.

Un informe de la consultora Econviews realizado por el economista Rafael Aguilar, basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, revela que el sector que más empleo generó desde fines de 2023 es hoteles y restaurantes, con 141.000 ocupados adicionales al cierre de 2025. Sin embargo, detrás de ese número hay un cambio en la calidad de los puestos: de ese total, “101.000 trabajadores se desempeñan en la calle, en vehículos o desde sus casas, en su mayoría como independientes”, señala el informe de Econviews.

El fenómeno fue definido por la consultora que dirige Miguel Kiguel como “revolución Rappi”, en referencia a la conocida aplicación de pedidos. La venta de comida desde el hogar explicó por sí sola 80.000 nuevos ocupados en dos años, lo que refleja el peso creciente de actividades de baja escala organizadas desde el ámbito doméstico.

La creación de empleo en los últimos dos años se concentró en gastronomía, transporte y salud, mientras otros sectores mostraron menor dinamismo o caídas. Fuente: Econviews en base a EPH-Indec

Estas modalidades, que antes de 2023 representaban apenas el 0,7% del total de ocupados, casi duplicaron su peso en dos años (al 1,3%). Además, se trata de empleos de menor ingreso: en el cuarto trimestre de 2025 promediaron $500.000 mensuales, frente a casi $800.000 de quienes trabajan en restaurantes u hoteles en relación de dependencia.

La dinámica se replica en otros sectores que sumaron ocupados. Transporte y almacenamiento incorporaron 89.000 trabajadores en dos años, con predominio del empleo asalariado, mientras que en salud y servicios sociales -que agregaron 65.000 puestos- crece con fuerza el cuentapropismo.

Los datos surgen de los microdatos de la EPH, que permiten captar con mayor detalle la dinámica del empleo, en particular en el segmento informal. A diferencia de los informes basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que publica la Secretaría de Trabajo, la encuesta incluye a unos 5,8 millones de trabajadores no registrados. Sin embargo, presenta limitaciones como subdeclaración y variaciones en la tasa de respuesta, por lo que los especialistas recomiendan interpretarla como complemento de los datos registrales.

“Hay una zona gris en cómo se mide el empleo en la EPH. Un trabajador puede ser asalariado sin aportes -es decir, informal- pero al mismo tiempo facturar como monotributista. Eso hace que las categorías se mezclen”, explica Daniel Schteingart, especialista en temas económicos y sociales de Fundar. “La encuesta tampoco permite identificar con precisión actividades de plataformas como delivery o transporte. Parte de ese crecimiento aparece distribuido entre restaurantes, transporte o incluso industria, según cómo declare la persona. Es algo que todavía no se capta con alta resolución en el Indec”, agregó.

El peso de la venta de comida en la calle, delivery y desde el hogar casi se duplicó desde 2023 y alcanzó el 1,3% del total de ocupados al cierre de 2025. Fuente: Econviews en base a EPH-Indec

En paralelo, la mejora en este tipo de ocupación convive con un deterioro del empleo formal. El SIPA muestra que se perdieron 185.000 puestos asalariados privados y 72.000 públicos desde fines de 2023. La diferencia fue absorbida por monotributistas y empleo informal, lo que explica por qué la cantidad total de ocupados se mantuvo relativamente estable.

La EPH muestra que al cierre de 2025 había 13,5 millones de ocupados en los principales aglomerados urbanos, apenas 15.000 menos que dos años antes. Detrás de esa estabilidad, sin embargo, hubo un cambio en la composición: la creación de empleo se concentró principalmente en hoteles y restaurantes, transporte y almacenamiento y salud y servicios sociales. En menor medida, también hubo avances en información y comunicación (+22.000) y en el complejo agro, minero y energético (+16.000).

En el último año, según la EPH, hubo una baja de 93.000 ocupados, lo que sugiere que la recomposición del mercado laboral perdió dinamismo en los meses más recientes.

Hay también un reacomodamiento en las estrategias de los hogares. Según un informe de la Fundación Encuentro, 1,6 millones de personas tienen más de un trabajo en la Argentina, lo que equivale al 12,2% de los ocupados, uno de los niveles más altos de la serie. Más de ocho de cada diez combinan dos empleos y, en la mayoría de los casos, se trata de jefes de hogar, lo que sugiere que no es un ingreso extra sino una forma de sostener el nivel de vida.

El fenómeno no es homogéneo. Por un lado, el pluriempleo se concentra en sectores de bajos ingresos, donde funciona como estrategia de subsistencia. Por otro, también crece en segmentos medios y altos, donde responde a la intensificación del trabajo más que a la falta de empleo. Esa lógica “a dos puntas” refleja un mercado laboral más fragmentado.

El pluriempleo se concentra en los extremos de ingresos: gana peso en los deciles bajos como estrategia de subsistencia y también en los más altos como forma de intensificación del trabajo. Fuente: Fundación Encuentro en base a EPH-Indec

Un informe de GMA Capital describe una economía en forma de “K”, con una divergencia cada vez más marcada entre los rubros que lideran la recuperación y los que siguen rezagados. Desde noviembre de 2023, agro, minería, petróleo y gas, energía e intermediación financiera crecen en promedio un 14%, mientras que la industria, el comercio y la construcción acumulan una caída cercana al 8%. Estos últimos son, además, los sectores donde más empleo formal se destruyó en el período.

Esa asimetría no es menor en términos de empleo. Los sectores dinámicos concentran una porción reducida de los puestos de trabajo: reúnen alrededor de 565.000 empleos registrados, apenas el 9% del total. En contraste, los sectores rezagados explican cerca de 2,2 millones de empleos, más de un tercio del total. Si se incorpora el empleo no registrado, la brecha se amplía aún más: los sectores en expansión alcanzan unos 841.000 trabajadores, frente a cerca de 5,6 millones en los rubros más golpeados.

El resultado es un descalce estructural: los sectores que crecen no tienen capacidad de absorber grandes volúmenes de empleo, mientras que los más intensivos en mano de obra siguen en retroceso. En ese contexto, la expansión del cuentapropismo -especialmente en actividades de baja productividad- aparece como una válvula de escape frente a la falta de generación de empleo asalariado.

Así, más que un proceso de expansión, el mercado laboral muestra una reconfiguración: genera ocupación, pero no necesariamente empleo de calidad ni ingresos suficientes.