Dejaron de pagar al municipio molestos por el mal estado de los caminos que usan para trabajar

Productores del partido bonaerense de Daireaux presentaron notas ante el municipio, a cargo del intendente Alejandro Acerbo (Frente de Todos), para suspender el pago de la tasa de red vial, que se destina para caminos rurales, molestos por lo que consideran una falta de mantenimiento de los mismos.

‚ÄúTenemos 1170 kil√≥metros de caminos y en buen estado hay menos del 10%. Hay muy poco mantenimiento. Los productores est√°n hartos, la gente del campo est√° harta. La gente se va al pueblo y en el pueblo no hay laburo. El desarraigo es impresionante‚ÄĚ, se√Īal√≥ a LA NACION Juan Mart√≠n Capelle, productor autoconvocado e integrante del grupo de productores que empezaron a presentar notas para dejar de pagar la tasa mientras se sustancia un proceso con la Municipalidad, que debe responder al respecto.

Para los productores, tener caminos en buen estado no solo es clave para su movilidad, sino para sacar la producci√≥n, que los chicos puedan ir a escuelas cercanas, las maestras asistir a los colegios e incluso por cuestiones de salud. ‚ÄúHay lugares que hace 3 a√Īos no pasa una m√°quina‚ÄĚ, denunci√≥.

Seg√ļn Capelle, unos 100 productores ya se adhirieron a esta forma de protesta ‚Äúleg√≠tima‚ÄĚ. En rigor, se formaron grupos de Whatsapp donde se van sumando productores e incluso en Google Maps no solo se suben fotos con los lugares ‚Äúcr√≠ticos‚ÄĚ sino que tambi√©n se dejan constancias de √ļltimos lugares con pasadas de las m√°quinas.

Un camino de la región. Gentileza Juan M. Capelle

El productor indic√≥ que este a√Īo la tasa les cuesta un 45% m√°s versus el a√Īo pasado. El municipio tiene divididas dos regiones. Seg√ļn los cuarteles y la superficie de los campos, los pagos van de 547 a 1105 pesos por hect√°rea por a√Īo.

Sin considerar un 12,5% que el municipio recibe de la provincia para destinar a red vial en concepto del cobro del Impuesto Inmobiliario Rural, en el partido para este a√Īo est√° prevista una recaudaci√≥n por la tasa de $190 millones. Capelle indic√≥ que en los √ļltimos cuatro a√Īos lo efectivamente invertido para la red rond√≥ un 30%.

‚ÄúEsto no es rebeli√≥n fiscal. Es una suspensi√≥n transitoria del pago. Se entra en una instancia administrativa‚ÄĚ, dijo a este medio.

Los productores denuncian que no se hace el mantenimiento necesario

‚ÄúHoy la pelota la tiene el municipio, tiene que responder de manera fundada. Si no hay un acercamiento, puede llevar a una acci√≥n judicial (por parte de los productores)‚ÄĚ, apunt√≥. Hasta diciembre pasado, el productor tambi√©n fue concejal por Juntos por el Cambio. Le dijo a este medio que present√≥ en varias oportunidades proyectos para conocer sobre planes de mejoras o conocer d√≥nde iba la plata, pero no tuvo √©xito con las iniciativas que present√≥ como concejal.

‚ÄúLa tasa es una contribuci√≥n que debe tener un servicio (de parte de la Municipalidad)‚ÄĚ, apunt√≥ el productor a LA NACION. A un medio local, RadioM√°s, Capelle se√Īal√≥ que no tienen intenci√≥n de perjudicar con el reclamo: ‚ÄúNo queremos desfinanciar nada‚ÄĚ. Buscan tener caminos transitables los 365 d√≠as del a√Īo.

El reclamo de productores de Daireaux se suma a otro que iniciaron productores de Bolívar recientemente con una metodología similar de suspender el pago de la tasa vía la presentación de una nota. El viernes pasado, precisamente en Bolívar 250 productores se reunieron para hablar de los avances de los reclamos.

En la provincia de Buenos Aires hay unos 125.000 kilómetros de caminos y unos 100.000 dependen su mantenimiento directamente de los mismos municipios. El resto corre por cuenta del mismo gobierno provincial.

Con datos a 2020, un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reflejó que la recaudación para la red vial rondaba los $10.712.329.011. Allí mismo, en base a una encuesta a productores, se consignaba que el estado de la red vial sumaba un 70% entre regular y mala. Para Horacio Salaverri, presidente de Carbap, el reclamo es que al menos un 70% de lo que se recauda vaya al mantenimiento de caminos y se formen consorcios, como existen en algunos lugares, con participación de los productores.

Respuesta del intendente

Consultado sobre la presentaci√≥n que est√°n haciendo productores, el intendente de Daireaux fue cr√≠tico: ‚ÄúEs un solo sector del distrito, con muy pocos productores impulsados por un exconcejal del PRO que no se ha acercado al municipio a verme nunca y las presentaciones no llegan ni el 4% de los productores‚ÄĚ.

Acerbo se√Īal√≥ que los productores presentan un mismo escrito y con un mismo dominio legal de la ciudad. ‚ÄúLas presentaciones, a partir del lunes, las recibo yo personalmente y hablo con cada uno y algunos ni la presentan. Casi todos no tienen domicilio ac√° de los que se presentan y ni viven en nuestra ciudad. Es m√°s, recib√≠ el martes alguien que era de Pehuaj√≥ y ni me conoc√≠a. Cuando lo atend√≠ me pregunt√≥ qui√©n era yo que lo recib√≠a. Es una movida me manifest√≥ ese productor que no vive en Daireaux‚ÄĚ.

Contra lo expresado por el productor, seg√ļn Acerbo ‚Äúlas presentaciones hasta hoy no llegan ni a 30‚Ä≥. Luego indic√≥: ‚ÄúEs una clara situaci√≥n de rebeli√≥n fiscal impulsada por otras cuestiones. Quieren desfinanciar al municipio, pero que como tenemos un municipio ordenado y con super√°vit todos los a√Īos y, a pesar de esto, seguiremos atendiendo todos los servicios que brinda el municipio como siempre y, fundamentalmente el de salud, que ya que tenemos un √ļnico hospital municipal que atiende al 100% de la poblaci√≥n‚ÄĚ. Acerbo dijo que hay una relaci√≥n ‚Äúmuy buena con los productores‚ÄĚ y que se viene de abrir una oficina de gu√≠as de la Municipalidad en la Rural local.