Japón impuso nuevas tasas e impuestos para los turistas que viajen a partir de este año

Los turistas que estén planeando sus próximas vacaciones en Japón deberán tener en cuenta nuevos costos y regulaciones. En medio de un debate creciente sobre el impacto del turismo masivo, el país asiático avanzó con una serie de medidas que incluyen un aumento de la tasa de salida para los visitantes internacionales y sanciones más estrictas contra quienes arrojen basura en la vía pública.

Mientras que varios destinos implementaron nuevas tarifas centradas en el clima para estancias en hoteles, boletos y entradas para combatir los efectos del cambio climático, la decisión de Japón está centrada en la cantidad de turistas que visitan sus ciudades más importantes. Según datos oficiales, recibió una cifra histórica de 42,7 millones de visitantes en el último año.

Las cifras —que no tienen precedentes en la historia de Japón— contribuyeron a generar un debate nacional a principios de este año sobre los efectos del turismo en la convivencia, con algunos partidos conservadores que exigen normas más estrictas y restricciones a la entrada de extranjeros.

El Parque de Nara, otro de los destinos más visitados YUICHI YAMAZAKI - AFP

Tasas e impuestos

En este marco, el gobierno nipón implementó en el último tiempo una serie de medidas orientadas, de alguna manera, a gestionar los efectos del turismo masivo que llega cada día, tal como informó Time Out.

“Si tirás basura, perdés dinero”

Ese es el eslogan principal de la nueva campaña que puso en práctica Tokio para mitigar el impacto de las multitudes que llenan las calles y dejan suciedad y basura a su paso. Ya que muchos de los visitantes se concentran en los distritos turísticos más concurridos de la capital japonesa, las autoridades tuvieron que encontrar una forma para gestionar el tema de los residuos.

En Shibuya —el distrito comercial más popular de Tokio— quienes sean sorprendidos al tirar basura en la calle se enfrentarán a partir de ahora a multas inmediatas de 2000 yenes (aproximadamente 10,75 euros) que se pagarán en efectivo, con tarjeta o con QR y, según informaron, las autoridades locales enviaron a 50 funcionarios que se encargarán de hacer cumplir la normativa.

Un detalle a tener en cuenta es que Japón es famoso por su falta de tachos de basura como medida ante su posible uso en atentados terroristas.

El templo Sensoji en Tokyo Alfredo Martinez - Getty Images AsiaPac

“Impuesto de despedida”

La tasa de salida de Japón se aplica a todos los visitantes que abandonen el país por vía aérea o marítima desde 2019. Sin embargo, la nueva reglamentación le impuso un aumento a partir del 1 de julio. Originalmente, el impuesto era de 1000 yenes (unos US$9) y ahora subirá a 3000 yenes. Debido a la debilidad actual del yen japonés, pasará a costar aproximadamente 18 dólares.

Según consignaron medios especializados, el gobierno indicó que planea reinvertir todos los fondos recaudados con la suba de este impuesto en la mejora de la infraestructura y en la solución de los problemas derivados del turismo masivo. Entre esto se incluyen la instalación de sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos; cuidado de las atracciones históricas; recursos online para visitantes; y financiación para atraer viajeros a destinos menos conocidos.

El objetivo es animar a los viajeros a salir de las principales ciudades, como Tokio y Kioto, para descubrir el resto de lo que el país tiene para ofrecer, ya sea al promocionar regiones menos visitadas o al facilitar el acceso a ellas en tren.

Todos los turistas internacionales deberán abonar el impuesto, con excepción de los niños menores de dos años; quienes abandonen Japón por vía aérea o marítima dentro de las 24 horas posteriores a su llegada; y las personas que ingresen a Japón debido al mal tiempo o a circunstancias inevitables no estarán sujetas a este impuesto.