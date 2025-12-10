Demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con una oferta de 10.343 vacunos ingresados en 289 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva, las ventas se concretaran con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 5,70% al pasar de $3572,672 a $3369,154, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,03% al pasar de $4040,682 a los $3999,176.

Los novillos, con 987 cabezas, representaron el 9,66% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4450 con 542 kg; $4400 con 436 kg, y $4300 con 461 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 432 y con 460 kg; $3500 con 518 kg, y $3300 con 485 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4760 con 328 kg; $4700 con 335 y con 359 kg, y $4630 con 397 kg, y en vaquillonas, $4700 con 332 kg; $4200 con 378 kg, y $4100 con 408 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3369,154, mientras que el peso promedio general resultó de 437 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3999,176. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3999,179. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4090,430. Detalle de venta: 987 novillos; 2842 novillitos; 2080 vaquillonas; 3467 vacas; 511 conservas, y 330 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (59) Puesto del 8 nt. 52, 425 kg a $4350. Aguirre Urreta Jorge SA: (186) El Maratejo nt. 24, 408 a 4350; Est. La Loma v. 23, 457 a 2600; Est. Tres Bonetes n. 35, 527 a 4250; Fortín de Gainza vq. 20, 442 a 3500; Mauro v. 16, 471 a 2550; Zumag v. 26, 515 a 2600. Asoc. de Coop. Argentinas: (123) A.C.A. nt. 59, 366 a 4450; Burgardt n. 16, 431 a 4350; nt. 23, 394 a 4400.

Balcarce y Cía. SRL: (75) San José de la Colina v. 18, 470 a 2600. Blanco Daniel y Cía. SA: (596) Boschetto v. 21, 471 a 2600; Don Eladio v. 33, 483 a 3100; Don Oreste v. 20, 443 a 2400; 27, 471 a 2700; 100, 534 a 3100; Ferrero v. 27, 613 a 3000; Grupo D y V nt. 90, 421 a 4200; 30, 395 a 4300; vq. 60, 377 a 4200; Vita nt. 27, 319 a 4600; Rizzi n. 25, 542 a 4450; Tomllenovich v. 46, 483 a 3100. Brandemann Consignataria SRL: (170) Don Horacio de López v. 21, 570 a 3100; Cereigido v. 20, 585 a 2220; Rodríguez nt. 22, 430 a 4300. Brazzola y Cía. SRL: (51) Don Pancho de Pringles vq. 51, 339 a 4400.

Casa Usandizaga SA: (220) Arias vq. 18, 413 a 2700; v. 17, 460 a 2900; 15, 532 a 3150; Est. El Jabalí vq. 28, 410 a 2100. Colombo y Colombo SA: (477) Adm. de Campos La Colina v. 24, 510 a 2600; Cepacla vq. 19, 403 a 2400; Agrop. de Santa Rosa v. 28, 490 a 2100; Deagro v. 25, 543 a 1600; Dos Caciquez v. 38, 473 a 2700; 36, 476 a 3000; El Progreso de Rawson v. 25, 484 a 2800; El Reparo de Orense nt. 31, 416 a 4400; Laguna El Ñandu v. 35, 465 a 3000; Marcatelli vq.17, 351 a 1800; Onsari Haciendas v. 37, 452 a 2300. Colombo y Magliano SA: (584) Albín vq. 27, 350 a 4260; Bravo nt. 22, 339 a 4200; 16, 357 a 4500; Colombo y Magliano vq. 29, 500 a 3000; 16, 455 a 3210; 44, 287 a 3700; 31, 287 a 4000; La Porfía n. 15, 440 a 4250; Los Potrerillos nt. 24, 420 a 4400; Newmann nt. 20, 344 a 4500; Rodeo Azul vq. 21, 427 a 4130; 21, 375 a 4230. Consignataria Blanes SRL: (59) Pacheco nt. 15, 389 a 4400. Consignataria Melicurá SA: (387) Almarmat vq. 23, 381 a 3100; 24, 341 a 3300; Agrop. de Santa Rosa v. 27, 507 a 2100; El Broquel v. 23, 522 a 2100; 22, 643 a 2400; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján v. 16, 704 a 2600; Univ. Nac. de la Plata nt. 41, 403 a 4300. Crespo y Rodríguez SA: (86) Marín v. 35, 517 a 3200.

Dotras, Ganly SRL: (119) Globalagri nt. 35, 399 a 3000; Mayquen vq. 15, 391 a 2000; v. 16, 489 a 2300; 15, 450 a 2400. Ferias Agroazul SA: (84) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 84, 409 a 4050.Gahan y Cía. SA: (327) Agrop. Celta v. 25, 520 a 2200; Belaunzaran v. 17, 480 a 1600; Cría Martín nt. 19, 358 a 3700; vq. 16, 322 a 3700; 18, 330 a 3850; 18, 315 a 3900; Estancia El Pita Hue nt. 25, 325 a 4500; Gahan Hermanos vq. 19, 296 a 3900; Louge n. 38, 527 a 3950; Meat And Friends v. 15, 490 a 3000. Ganadera Salliqueló SA: (57) Pollio nt. 23, 418 a 4350; Pollio J. nt. 24, 416 a 4350. Gananor Pujol SA: (182) Camicia nt. 18, 350 a 4500; vq. 22, 325 a 4300; González vq. 21, 394 a 1900; H.T. Agrop. v. 16, 499 a 2800. Gogorza y Cía. SRL: (147) Fons n. 15, 436 a 4400; Gran Trébol v. 34, 485 a 3200; La Zulema nt. 15, 330 a 4500; San Sebastián vq. 22, 320 a 4000; Sivero Hnas. vq. 29, 373 a 3100. Gregorio Aberasturi SRL: (40) Masson vq. 28, 432 a 4000.

Harrington y Lafuente SA: (197) Arambarri vq. 48, 371 a 3700; Castells nt. 25, 448 a 3500; n. 28, 461 a 3900; Haras El Bagual nt. 20, 404 a 3800; vq. 16, 343 a 3800; La Concordia Agrop. v. 25, 514 a 2600. Hourcade Albelo y Cía. SA: (88) Del Río v. 20, 525 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (202) Rebzda vq. 16, 288 a 4500; Rouquaud Hnas. v. 22, 459 a 2500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (237) Altube vq. 16, 301 a 3900; Delahaye n. 37, 512 a 3950; Gandolfo n. 15, 563 a 3900; vq. 22, 388 a 3600; Nueve Leguas nt. 74, 418 a 3900; vq. 26, 382 a 3500.

Jáuregui Lorda SRL: (125) Brienza vq. 15, 432 a 3850; Duche de Landi n. 32, 462 a 4100.Lartirigoyen & Oromí SA: (86) F.I.C.A. vq. 45, 378 a 4100. Llorente-Durañona SA: (183) Adrogue v. 35, 437 a 3500; Cabaña Don Tomás nt. 25, 389 a 4000; Hijos de Adrogue n. 38, 472 a 3800; Tumini v. 21, 448 a 2100.

Madelan SA: (190) Blasfer nt. 15, 428 a 4450; 27, 405 a 4500; Manantial vq. 16, 410 a 2300. Martín G. Lalor SA: (381) Ganadera El Zorsal nt. 43, 375 a 4630; vq. 35, 370 a 4250; Establecimientos 8 de Mayo vq. 22, 422 a 2450; Farroni nt. 18, 425 a 4570; Lomendia nt. 20, 391 a 4500; Nelson Hermanos vq. 34, 357 a 4300; Podestá Hermanas v. 39, 499 a 2000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (96) El Linyera nt. 15, 395 a 3950; 15, 373 a 4000; 16, 360 a 4100; Teti Laboranti nt. 16, 430 a 4000. Monasterio Tattersall SA: (869) Agrop. La Criolla nt. 20, 391 a 4600; 22, 368 a 4620; Branca Real Estate Argentina vq. 40, 337 a 4250; Caribea vq. 15, 393 a 4100; 28, 351 a 4300; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 25, 380 a 4600; Ercom nt. 20, 352 a 4620; Freixa nt. 21, 356 a 4250; Indarka v. 15, 469 a 2200; Bobbio nt. 16, 372 a 4600; 26, 356 a 4640; Las Víboras vq. 19, 410 a 2800; 25, 370 a 3000; María del Carmen vq. 24, 372 a 3600; Niemela n. 23, 450 a 4350; Novak n. 15, 445 a 2600; Supremo v. 15, 493 a 3100.

Pedro Genta y Cía. SA: (110) Iturralde vq. 15, 407 a 3800.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (265) Agroganadera Santiago nt. 22, 335 a 4700; Agrop. Las Helenas v. 15, 494 a 3250; Blasfer nt. 43, 397 a 4500; Suc. Ballester n. 15, 460 a 3400; nt. 61, 402 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (196) Carayta nt. 24, 393 a 4350; Docamal v. 17, 444 a 2700; 18, 479 a 2800; Don Fermín nt. 20, 423 a 4300; Juanel vq. 20, 405 a 3000; 44, 367 a 3400; Servimec vq. 35, 323 a 4200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (80) Agric. Ganad. El Milagro v. 27, 510 a 2700.

Wallace Hermanos SA: (1026) Agroganad. La Atrevida nt. 91, 405 a 4450; Agrop. Los Ombúes nt. 46, 378 a 4500; Cajen nt. 46, 420 a 4450; vq. 23, 390 a 4250; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 34, 491 a 4450; Don Irineo nt. 28, 414 a 4400; vq. 16, 365 a 4320; Establecimientos 8 de Mayo v. 57, 442 a 2700; 15, 480 a 2800; Genjo vq. 16, 435 a 4100; Inverdan v. 18, 600 a 3100; Macerata nt. 20, 370 a 4500; Mayordomo nt. 57, 379 a 4450; 19, 361 a 4630; Mogni nt. 18, 382 a 4500; vq. 30, 332 a 4450; Munarriz vq. 20, 370 a 4400; Nieva n. 20, 456 a 4400; vq. 32, 380 a 4250; Paturlanne n. 36, 465 a 4400; Porras n. 20, 520 a 4400; Vázquez Cereales vq. 19, 385 a 4200; 20, 365 a 4300; Santiago n. 19, 451 a 4300; Suc. Pecorena nt. 42, 392 a 4480; Tierras de Pincen nt. 20, 371 a 4530; 20, 370 a 4550; 20, 372 a 4610; Urriaga y Hnas. nt. 25, 345 a 4200; vq. 24, 325 a 4040; Vallejo tr. 16, 512 a 2950; 16, 522 a 3000.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (72); Casa Massola SA (28); Goenaga Biaus SRL (127); Heguy Hnos. y Cía. SA (12); Umc SA (22).