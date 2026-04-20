Gripe aviar: la Argentina se encamina a recuperar la condición de libre de la enfermedad

Cuando faltan pocos días para que la Argentina pueda autodeclararse nuevamente como país libre de influenza aviar, la industria alertó por la sostenibilidad del negocio a mediano plazo. Las estadísticas de exportación muestran que a lo largo del último año la actividad logró sostener el flujo comercial pese a las restricciones sanitarias, pero a costa de un corrimiento hacia mercados de menor valor. África, parte de Asia y Medio Oriente concentran hoy la mayor parte de los envíos, en un esquema que permite mantener volúmenes, aunque con precios más bajos y márgenes más ajustados para las empresas.

La contracara de este proceso es la pérdida de destinos estratégicos para los productos aviares de la Argentina. Mercados como China, la Unión Europea y Chile —históricamente más exigentes, pero también más rentables para la industria— permanecen cerrados desde la aparición de los últimos brotes de influenza aviar en el país en aves de corral. El 27 del actual vence el plazo sanitario para que la Argentina pueda autodeclararse como país libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Esto dará inicio a una etapa de negociaciones país por país.

Esta medida administrativa y técnica que realiza el Senasa frente al organismo sanitario internacional se fundamenta en el cumplimiento de los 28 días exigidos desde la finalización de las tareas de desinfección y control en el último foco detectado en establecimientos comerciales. La recuperación de este estatus es una condición necesaria para iniciar las gestiones de reapertura de mercados de alto valor que permanecen restringidos todavía, incluso, desde el primer brote de 2023.

“La Argentina no pudo recuperar destinos como China, Europa y Chile desde agosto de 2025”, advirtió Francisco Legname, encargado de la parte comercial a nivel internacional del Grupo GTA [Granja Tres Arroyos]. En 2025, GTA y sus empresas subsidiarias representaron aproximadamente el 35% de las exportaciones aviares de la Argentina.

Vale recordar que la Argentina había comenzado de a poco a recuperar mercados externos de carne aviar durante 2024 y 2025, con una reapertura progresiva de destinos relevantes, pero con un brote que hubo en 2025 todos los avances se cayeron. El bloque europeo incluso había habilitado nuevamente el ingreso de pollo argentino desde marzo de 2026, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario.

En la Argentina también se han registrado casos en aves de traspatio JUNTA DE ANDALUCÍA - JUNTA DE ANDALUCÍA

Según el Senasa, las negociaciones para reabrir mercados se retoman una vez cerrado el último brote en el país. La pérdida del estatus sanitario se produce cuando se detectan casos en granjas comerciales, como ocurrió recientemente en Ranchos y Bolívar (Buenos Aires) y en Alejo Ledesma (Córdoba).

En el Senasa precisaron que la aparición de casos en aves de traspatio, como el detectado hace unos días en Río Negro no interfiere en el proceso de autodeclaración ni afecta el estatus frente a la OMSA para el comercio internacional.

En este contexto internacional, la dependencia de plazas con menor poder adquisitivo introduce un factor de fragilidad para la industria exportadora. Se trata de mercados más volátiles, con condiciones comerciales cambiantes y, en algunos casos, atravesados por tensiones geopolíticas que complican la logística, de acuerdo con las fuentes de la industria nacional. Así, aunque el comercio no está paralizado, sí aparece condicionado por un esquema menos previsible y con menor capacidad de generar valor.

Tanto las autoridades sanitarias como la industria nacional recordaron que el proceso de reapertura de esos mercados no es automático: cada país deberá validar nuevamente esa condición, con plazos que pueden extenderse durante meses. En la industria recordaron que la recomposición sanitaria será un paso necesario para recuperar competitividad, pero el verdadero desafío será “volver a posicionarse en los mercados de mayor valor”, donde se define la rentabilidad del sector.

Las patas de pollo generalmente se exportan a China, pero tras la detección de la gripe aviar estos envíos se cayeron Unsplash

Regionalización

De acuerdo con los datos de la exportación, el primer trimestre de 2026 refleja la concentración del comercio en destinos que aceptan la regionalización o que mantienen acuerdos específicos. Entre enero y marzo de este año, la Argentina exportó un total de 11.816.396 kilos de productos avícolas. De este volumen, el 43,16% tuvo como destino el mercado asiático (5,1 millones de kilos), mientras que África representó otro bloque significativo, con Gambia como principal comprador individual, absorbiendo el 19,64% del total (2,3 millones de kilos).

La estructura actual de ventas externas se completa con mercados en Medio Oriente —principalmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita— y otros destinos en América como Brasil y Aruba.

La operatividad en el Golfo Pérsico enfrenta desafíos logísticos derivados del contexto geopolítico regional. En tanto, según los registros comerciales, las exportaciones hacia Europa en este período se limitaron exclusivamente a productos procesados o “cocidos”, con volúmenes reducidos en el Reino Unido (149.938 kg), Holanda (117.600 kg) y Alemania (120.025 kg).

Tras esta crisis sanitaria han surgido mercados de menor impacto económico para sostener la estructura comercial Shutterstock

La limitación a mercados con menor poder adquisitivo relativo, en comparación con China o la Unión Europea, impacta en el precio promedio de la tonelada exportada. Actualmente la continuidad del flujo comercial depende de la flexibilidad de los protocolos sanitarios vigentes con países como Vietnam, Singapur y diversas naciones africanas, que permiten el ingreso de mercadería argentina siempre que no provenga de las zonas específicamente afectadas por los brotes comerciales, recordó Legname.

Los tiempos de reapertura efectiva dependen de los procesos administrativos internos de cada bloque económico. Como antecedente, la Unión Europea ha llegado a demorar hasta seis meses en reconocer formalmente la recuperación del estatus sanitario tras eventos previos de influenza aviar. De no registrarse nuevos focos en establecimientos comerciales hasta la fecha establecida, el país iniciará el mes de mayo con el respaldo técnico para normalizar su posicionamiento en el mercado avícola global.