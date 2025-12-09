“Parámetros excelentes”: el suplemento que se perfila como el mejor balanceado natural del mundo

Durante los últimos años, en la Argentina se están evaluando diferentes subproductos de agroindustria ricos en proteína y/o energía. Entre ellos, se destaca el pellets o raicilla de cebada, que es un residuo de las fábricas de malta para cerveza (malterías).

El proceso se inicia con la germinación del grano de cebada (Hordeum vulgare) en grandes piletas con temperatura controlada (36-38°c) y alta humedad (+60%) durante 7 días. Cuando los granos, al germinar, emiten sus primeras 3 a 4 raicillas (5 a 8 mm de largo) se detiene la germinación, a través de un flujo de aire cálido a más de 70ºC emitido por turbinas, que los secan hasta 4% de humedad. En ese momento, se frena la descomposición (hidrólisis) del almidón.

En rigor, durante el proceso de malteado el almidón se descompone en varios compuestos químicos. Uno de ellos es la maltosa y con calor se detiene el proceso.

Finalmente, unos rodillos especiales separan las “raicillas” de los granos. Los granos “sin las raicillas” representan la malta propiamente dicha, que luego de ser molida y puesta a fermentar con levaduras, agua y lúpulo terminan formando la cerveza.

El pellet de cebada está compuesto por a) raicillas de cebada, b) granos partidos o pequeños y c) impurezas (cáscaras, palitos, etc.). El resultado de la mezcla de estas tres fracciones y luego del proceso de peleteado con vapor y presión, se obtiene como producto final el pellet o raicilla de cebada.

Shutterstock

A continuación, un breve resumen del rol y niveles de los principales parámetros nutricionales del pellet o raicilla y los compararemos con los valores de los “buenos” alimentos balanceados comerciales.

Proteína bruta

Los niveles de proteína bruta de la raicilla de cebada oscilan entre 22 a 24%, aunque hay algunas partidas que pueden llegar hasta el 30% de proteína. Los alimentos balanceados comerciales para engorde (machos o hembras) tienen un nivel de proteína bruta entre 12 a 14%, para vacas lecheras entre 16 a 18% y para terneros de destete precoz (carne) o de crianza artificial (leche) alrededor del 18 a 22%.

En otras palabras, la raicilla con el menor nivel de proteína bruta (22%) es igual o superior al mejor alimento balanceado comercial que existe en el mercado.

Otros parámetros

La digestibilidad y energía metabolizable de la raicilla es muy elevada (75 a 78% y 2.7 a 2.8 Mcal EM/kg MS, respectivamente). Mientras que un alimento balanceado comercial de “buena calidad”, tiene entre 70 a 75% de digestibilidad y 2.5 a 2.7 Mcal EM/kg MS.

El nivel de almidón (energía) de la raicilla oscila entre el 28 al 30% de la materia seca total, dependiendo de la proporción de grano partido y entero de menor tamaño que contenga en su seno. Mientras que, los alimentos balanceados comerciales, considerando aquellos que tienen una alta proporción de granos de cereal (±30%), hecho que no es común, el nivel de almidón puede alcanzar los 26-28% sobre base seca.

Tanto en carne como para leche hubo buenos resultados

Todos los parámetros nutricionales de la raicilla de cebada son excelentes, tanto para vacas lecheras de alta producción como para la crianza artificial, destete precoz o diferentes etapas de engorde (pastoril o a corral).

En la práctica y después de haber realizado numerosos trabajos experimentales en diferentes sistemas de producción, tanto de carne como de leche, con la raicilla o pellet de cebada se puede calificar a este suplemento energético-proteico como el mejor alimento balanceado de “origen natural” que existe en el mundo.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en nutrición animal, director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar