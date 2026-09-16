Demanda tranquila y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5615 vacunos ingresados en 172 camiones jaula. Las operaciones se realizaron con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 9,62% al pasar de $3971,797 a $3589,716, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,94% al pasar de $4155,888 a los $4033,589.

Los novillos, con 887 cabezas, representaron el 15,82% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 por 5 lotes de 436 a 554 kg; $4400 con 504 kg, y $4300 con 491 kg. Por las mejores vacas se pagó $4120 con 439 kg; $3900 con 463 kg, y $3700 con 510 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 325 y con 367 kg; $4700 con 424 kg, y $4600 con 375 kg, y en vaquillonas, $5000 con 290 kg; $4500 con 355 kg, y $4350 con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3589,716, mientras que el peso promedio general resultó de 448 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4033,589. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4033,587. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4116,995. Detalle de venta: 887 novillos; 924 novillitos; 1329 vaquillonas; 1846 vacas; 366 conservas, y 256 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (235) El Mate Agropecuaria vq. 50, 323 kg a $2500; Trama e Hijos vq. 15, 421 a 3500; Isadelca nt. 12, 416 a 4240; Escobar n. 14, 465 a 4400; 27, 446 a 4500; Rincón de Avila v. 13, 509 a 3500; Willis v. 14, 487 a 3000.Blanco Daniel y Cía. SA: (306) Agro Don Goyo nt. 18, 364 a 4800; Agropecuaria Las Marías nt. 40, 370 a 5000; vq. 20, 339 a 4800; Gasparini vq. 15, 355 a 4500; Osinalde v. 15, 499 a 3600; Pittameglio nt. 30, 424 a 4700; 35, 367 a 5000; Rizzi v. 12, 449 a 2700; Rizzi H. n. 25, 554 a 4500; vq. 17, 356 a 4400. Brandemann Consignataria SRL: (196) Cosechar n. 13, 558 a 4500; vq. 16, 440 a 4100; La Dormida vq. 14, 270 a 2000; Machinandiarena n. 13, 437 a 4350; Migueltorena n. 12, 568 a 4500; Moronta nt. 12, 555 a 3800.

Campos y Ganados SA: (76) Tovagliari nt. 22, 358 a 4100. Casa Usandizaga SA: (120) Est. El Jabalí v. 22, 447 a 2600. Colombo y Colombo SA: (153) Agrop. Cvitanich v. 18, 530 a 3600; Formar nt. 17, 395 a 3650; vq. 13, 334 a 3600; 15, 315 a 3650; Zabalegui Hermanos n. 12, 520 a 3200; vq. 12, 400 a 4200. Colombo y Magliano SA: (465) Agrologística Centro vq. 17, 326 a 4600; 16, 321 a 4650; Bravo v. 20, 496 a 3800; vq. 13, 415 a 3200; 15, 374 a 4300; 21, 320 a 4700; Conexpor vq. 43, 290 a 5000; Crespo v. 18, 446 a 3520; El Recado vq. 18, 297 a 4500; 32, 307 a 4800; 32, 290 a 5000; La Estelita vq. 36, 351 a 4350; 25, 296 a 4500; 19, 329 a 4700; Rincón del Chañar nt. 12, 480 a 4100; 12, 420 a 4240. Consignataria Melicurá SA: (98) Kusayu nt. 15, 365 a 4800; vq. 12, 334 a 4700; 15, 319 a 4800; Portugal nt. 12, 393 a 4100. Crespo y Rodríguez SA: (69) Aramendi nt. 16, 337 a 4000; Tierra n. 32, 598 a 3900.

Ferias Agroazul SA: (48) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján v. 25, 553 a 3100.Gahan y Cía. SA: (87) Agrop. Celta v. 25, 488 a 3500. Ganadera Salliqueló SA: (39) Montero n. 15, 446 a 4300; Tornes Hermanos vq. 16, 371 a 3900. Gananor Pujol SA: (205) Garat Agro v. 34, 506 a 3300; Berisso nt. 12, 398 a 3500; vq. 13, 330 a 3000; 16, 305 a 3500; Urquiza Anchorena n. 13, 487 a 3350; 16, 450 a 3500. Gogorza y Cía. SRL: (102) Cye vq. 22, 397 a 2300.

Harrington y Lafuente SA: (103) Errecalde y Hnos. n. 12, 490 a 3700; Escobar n. 14, 470 a 3800; 18, 455 a 3900; Sarasola n. 16, 525 a 3900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (44) El Carpincho nt. 12, 416 a 4500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (137) Beheran Sarciat vq. 21, 386 a 4100; Bernardi n. 21, 461 a 4000; Bernardi n. 21, 467 a 4000; Bernardi N. n. 21, 468 a 4000; La Monona Agropecuaria n. 15, 449 a 4000; vq. 25, 431 a 3500. Jáuregui Lorda SRL: (102) Concha nt. 30, 436 a 4500; 23, 420 a 4600.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (137) Aggollia Hnos. v. 15, 576 a 2600; 12, 647 a 2750; Est. Tres Bonetes vq. 26, 469 a 3000; 14, 433 a 3200. Llorente-Durañona SA: (78) Bormida v. 14, 444 a 3400; Courreges n. 21, 449 a 4300; Quisara n. 21, 449 a 4300; Dolores y Pilar n. 22, 476 a 3950.

Madelan SA: (257) Auca Loo v. 21, 785 a 3250; Bianucci nt. 23, 318 a 4600; vq. 16, 332 a 4500; Carrin Iglesias v. 14, 503 a 3400; Pagella v. 14, 542 a 3660; San Pedro Agropecuaria vq. 18, 371 a 4400; 13, 302 a 4800. Martín G. Lalor SA: (316) Campo Bonanza nt. 18, 383 a 4000; Errecarret n. 12, 477 a 3800; Los Siete Campos n. 12, 674 a 3800; Obligado v. 24, 549 a 3500; Polo vq. 44, 380 a 3900; Suc. Mosoteguy v. 20, 458 a 2900; vq. 20, 424 a 2700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (173) Ballester v. 13, 485 a 3100; Di Pace v. 12, 565 a 3500; 15, 502 a 3600; Fund. Funisal v. 13, 456 a 2900; 14, 485 a 3300; Ganad. Verdes Pampas n. 12, 504 a 4400. Monasterio Tattersall SA: (549) Cien Olmos vq. 16, 370 a 4400; 13, 356 a 4450; Cristobal Hnos. nt. 23, 398 a 4000; vq. 24, 330 a 4000; Di Lascio Hnos. n. 17, 590 a 3900; Est. Gan. San Antonio vq. 18, 422 a 3900; Formica v. 32, 452 a 2800; Innovaciones Tecnológicas Agro vq. 58, 397 a 4000; Sánchez Gale Explotación nt. 16, 407 a 4600; vq. 17, 334 a 4600; 18, 302 a 4800; 13, 307 a 4850; Teresa Josefina v. 31, 529 a 2800; 26, 505 a 2900; 43, 465 a 3100. Nieva H. y Asociados SRL: (95) Coop. Agr. Ganad. Puán nt. 60, 406 a 4200; Los Cedros n. 12, 501 a 2800.

Pedro Genta y Cía. SA: (213) El Mate de Ameghino nt. 18, 353 a 4700; vq. 19, 333 a 4550; La Zulema vq. 18, 397 a 2700; v. 14, 473 a 3100; Nard vq. 58, 285 a 4700; Tisnes vq. 14, 335 a 2770.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (449) Ballester vq. 31, 405 a 3200; Lácteos Vidal v. 22, 485 a 2600; Maitatu Lur nt. 16, 325 a 5000; vq. 12, 283 a 4850; Planisferio vq. 24, 463 a 3900; 16, 439 a 4120; Suc Ballester vq. 23, 378 a 2800; 15, 403 a 2900; 99, 405 a 2800; 14, 420 a 2800; Urquiza Anchorena n. 12, 478 a 4400; nt. 16, 427 a 4500; 12, 422 a 4550; Valker v. 23, 576 a 2600; 12, 637 a 2800. Santamarina e Hijos SA: (43) La Sorpresa Agrop. nt. 43, 417 a 4550. S. L. Ledesma y Cía. SA: (62) Nocetti nt. 13, 367 a 3500; v. 12, 555 a 2500. Wallace Hermanos SA: (60) Sarrance v. 15, 510 a 3000; 22, 498 a 3200.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (38); Dotras, Ganly SRL (72); Goenaga Biaus SRL (36); Gregorio Aberasturi SRL (6); Hourcade Albelo y Cía. SA (32); Lartirigoyen & Oromí SA (31).