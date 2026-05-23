Descartan la llegada de un súper El Niño y proyectan menos heladas para el otoño

Luego de varios días de tiempo estable, con bajas temperaturas y sin lluvias, que permitieron avanzar con la cosecha de granos gruesos, se espera un invierno normal, de condiciones neutras, pese al calentamiento del océano Pacífico. No obstante, en la estación que estamos transitando “hay posibilidades de menos heladas que las correspondientes al promedio histórico; en la región pampeana la media es de 52 por año y para este invierno se pueden esperar de 28 a 38, según regiones”, afirma Mario Navarro, director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, Córdoba. Este comportamiento sería consecuencia de que las temperaturas invernales -sobre todo las máximas- van a ser más elevadas que el promedio en los próximos meses, aunque habrá las fluctuaciones normales para este período del año. Con respecto a las lluvias, Navarro recuerda que fueron abundantes en marzo y abril; en mayo ya se han reducido sustancialmente y, para lo que queda del invierno, prevé precipitaciones normales, del orden de 30 a 40 milímetros por evento en junio, julio y agosto. No obstante, al finalizar el invierno pueden ocurrir lluvias abundantes en el norte del territorio.

Para la primavera y el verano, Navarro descarta que vaya a haber un súper El Niño. “Va ser un Niño con características normales para la región pampeana y el NEA, que va a venir muy planchado al principio de primavera; luego se va a fortalecer en octubre y noviembre, con períodos de lluvias fuertes seguidos de otros períodos secos, para tomar intensidad en la segunda parte de la primavera y en el verano, sobre todo en segunda quincena de enero, febrero y marzo. En ese momento manifestará su mayor agresividad, que puede llevar a la ocurrencia de eventos de 200 a 300 milímetros por vez y a una lluvia anual que puede llegar a 1300 o 1700 milímetros en el año, según regiones, si se tiene en cuenta que ya se han registrado 800 milímetros en lo que va del año.

Hasta ahora, los mapas de humedad disponible indican que hay perfiles totalmente recargados en la región pampeana, lo que podrá alentar a los agricultores a la siembra de granos finos, con muy buen desarrollo de verdeos y pasturas en campos ganaderos. Principio del formulario