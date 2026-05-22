En el campo elogiaron la baja de las retenciones, pero pidieron una mayor velocidad en la quita de la carga impositiva

El anuncio del presidente Javier Milei de una baja de retenciones para el trigo y la cebada, junto con un esquema gradual de reducción para la soja desde 2027, sorprendió y fue valorado por distintos sectores del agro, donde destacaron que la medida aporta previsibilidad, mejora la competitividad y representa una señal favorable para la producción en un contexto de altos costos y dudas sobre la próxima campaña. Aunque en el sector valoraron el rumbo planteado por el Gobierno, también reclamaron mayor velocidad en la reducción de los derechos de exportación.

Según el anuncio de Milei, realizado en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. Además, desde enero próximo, según la recaudación, se reducirán los derechos de exportación a la soja entre un cuarto y medio punto por mes hasta 2028.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), que preside Nicolás Pino, consideraron que se trata de una medida para “recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino”. En la entidad insistieron, además, en que el objetivo final debe ser avanzar hacia “retenciones cero”, al considerar que los derechos de exportación son un impuesto distorsivo que limita el crecimiento del sector.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Camila Godoy

Desde la industria molinera también valoraron la decisión oficial. Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), dijo que el anuncio fue una sorpresa, aunque destacó el impacto positivo sobre las expectativas de siembra.

“La verdad que nos sorprendió. Sabíamos que podía pasar algún tipo de anuncio de esta índole, pero, sin duda alguna, lo que sigue dando este tipo de anuncios es la previsibilidad que necesitamos para seguir sembrando la mayor cantidad de hectáreas de trigo y nosotros como molineros transformarla en harina”, señaló.

Según explicó, la medida va en línea con el modelo de crecimiento que necesita el país. “Es el camino, es el único camino que tiene la Argentina hacia el futuro, que es la generación de riqueza a través de las exportaciones y, a través de las exportaciones, fortalecer la comercialización en el mercado interno”, afirmó.

No obstante, advirtió que la mejora todavía no alcanza para revertir completamente la ecuación económica del productor. “La ecuación insumo-producto, aún con esta baja, no pasa a ser positiva, pero sin duda ayuda y fortalece la expectativa de aquellos que iban a sembrar”, sostuvo.

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Por último, Cifarelli consideró que el próximo desafío para la Argentina pasa no solo por incrementar la producción, sino también por elevar la calidad del cereal. “Tenemos que dar el paso definitivamente al país donde no solamente tengamos mucho trigo, sino que tengamos muy buena calidad, porque tener mucho es muy bueno, pero tener calidad es estratégico para nuestro país”, concluyó.

Una señal positiva



Desde la Sociedad Rural Argentina recibimos con optimismo el anuncio del Gobierno Nacional sobre la reducción de las retenciones. Es una medida que permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo… — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) May 21, 2026

Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) también respaldaron la decisión oficial. “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja”, señalaron en un comunicado. Además, indicaron que colaborarán con el Ministerio de Economía “para buscar la forma más adecuada” de implementar el esquema sin generar “efectos negativos en la comercialización”.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap

Por su parte, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales sostuvo que la reducción constituye “una señal positiva para la producción, la comercialización y toda la cadena granaria”. La entidad destacó especialmente la importancia de avanzar hacia “reglas más previsibles y competitivas, que reduzcan distorsiones, mejoren la formación de precios y fortalezcan el desarrollo del mercado de granos”.

“Todo lo que tenga que ver con bajar retenciones nos mejora márgenes y nos da previsibilidad”, señaló Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quien destacó que la medida llega en un momento de fuertes dudas sobre la campaña de trigo por el aumento de costos y las discusiones sobre cuánto se va a sembrar.

El dirigente rural valoró, además, que el Gobierno haya planteado un cronograma para la soja, aunque sostuvo que el sector esperaba un avance más rápido. “Festejo el rumbo, pero necesitamos más velocidad en la baja”, afirmó. También insistió en la necesidad de contar con reglas claras y previsibilidad para el largo plazo, sin cambios permanentes en retenciones o exportaciones.

Kovarsky planteó interrogantes sobre cómo se implementarán concretamente los anuncios y reclamó que cualquier mejora para el agro esté acompañada por inversiones en infraestructura y logística. En ese sentido, sostuvo que una baja sostenida de los derechos de exportación puede impulsar el crecimiento, las exportaciones y la generación de riqueza en el país.

Andrea Sarnari, de Federación Agraria Argentina Camila Godoy

En tanto, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que el anuncio oficial va en línea con el reclamo histórico del sector por una menor presión impositiva, aunque advirtió que el alcance de la medida todavía resulta insuficiente frente a la situación económica de los productores.

“En un contexto donde los insumos han subido tanto, especialmente el combustible, y hacen que los números de los productores sigan siendo muy ajustados, la medida que se acaba de anunciar parece ir en el sentido que tanto estamos reclamando”, señaló.

No obstante, remarcó que la reducción prevista para la soja “queda bastante corta”. Según explicó, el esquema planteado por el Gobierno es gradual, pero el ritmo de baja sería reducido y mantendría una elevada carga tributaria sobre el cultivo incluso en la próxima campaña. “Llegaríamos a la próxima campaña de soja todavía con más de 20 puntos de retenciones”, afirmó.

Para Sarnari, el sector necesita una señal más contundente para recomponer rentabilidad y sostener la producción. En ese sentido, indicó que las retenciones continúan en niveles “muy altos” para una actividad que atraviesa márgenes ajustados.

La dirigente también pidió cautela hasta conocer cómo se instrumentará efectivamente el anuncio. “Queremos ser muy cuidadosos antes de emitir una opinión certera, antes de que esto esté publicado en el Boletín Oficial y sepamos cuál es el esquema efectivo que se va a llevar adelante”, sostuvo.