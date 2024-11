“Desconexión y falta de empatía”: duro rechazo del campo a una polémica definición de Caputo vinculada con las retenciones

Mucho revuelo causaron en el campo las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, cuando en X (exTwitter) le contestó a un productor agropecuario que no solo las retenciones no tienen que estar vigentes, sino que “hay muchos impuestos que no tienen que estar”. El enojo en el agro vino por la forma dura en que respondió tras el siguiente comentario del usuario de X: “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”

Caputo le dijo a @Chacareroveloz: “No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”. @Chacareroveloz se presenta en X como “Agrónomo, piloto amateur de rally, creativo de la mecánica y la cocina. Low bullshit tolerante. Hincha de Chapaleufú y de Toyota. Fanático de John Deere”.

Las respuestas de la dirigencia ruralista no tardó en llegar. Primero fue un grupo de diez sociedades rurales y asociaciones de productores del norte bonaerense que criticaron con dureza al titular de la cartera económica, diciendo que es “lamentable el comentario por parte del ministro de Economía de la Nación, una insolencia improcedente a quienes estoicamente sostienen con divisas genuinas el recupero de la Nación”.

La cosa no quedó solo ahí. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también le respondió: “Este tipo de declaraciones no solo muestran desconexión y falta de empatía, sino que también crean un malestar innecesario en un sector que ya enfrenta enormes desafíos”.

“Comentarios como estos, en lugar de aportar soluciones o construir puentes, generan resentimiento y frustración en los productores, que sienten que su esfuerzo no es valorado. En momentos en que el país necesita el apoyo y la fortaleza del agro, es crucial que quienes ocupan cargos públicos comprendan la realidad del campo y trabajen junto a él, en lugar de minimizar sus preocupaciones”, agregó el dirigente ruralista.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, coincidió que no solo las retenciones son impuestos que no tienen que estar presente, también los Ingresos Brutos aunque criticó los modos del funcionario: “Estoy de acuerdo con Caputo pero hay que involucrarse y no andar diciendo estas cosas por redes sociales. No corresponde ese tipo de comentarios. Claro que hay que corregir décadas de despilfarro, pero el Gobierno ya lleva algo más de 10 meses de gestión y el campo no tiene más tiempo”.

“Las retenciones es uno de los principales impuestos que tienen que desaparecer. Evidentemente es muy grande el desastre que encontraron pero con 10 meses de gestión algún panorama cierto ya tendríamos que tener de cómo van a ser el tema de las retenciones a futuro: por ejemplo, si el año que viene qué baja se va hacer y si a cuatro años ya no van a existir. Deberían dar un horizonte respecto de cuál va a ser nuestro futuro y así nosotros nos podemos organizar”, afirmó.

En esa línea, Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina Argentina (FAA), coincidió que “el sector necesita señales claras, medidas concretas que provoquen una reducción de la carga fiscal”.

“Los dichos maldichos no favorecen el diálogo ni el respeto ni la construcción que necesitamos. El campo es un aliado siempre en esta Argentina esencialmente agrícola y ganadera. Pero necesita más que nunca de señales y de políticas activas que promuevan la producción. No hay que castigar a los productores ni a la producción, hay que fomentarlos”, destacó.

También la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hizo público su malestar y su rechazo. En un comunicado, la entidad recordó que apenas una semana atrás, el jefe de Gabinete Guillermo Francos había realizado “declaraciones preocupantes” a las que consideraron que desafortunadas y que ayer “el ministro de Economía ha insistido en términos similares, y el presidente Javier Milei lo ha avalado”.

“En verdad, estamos perplejos. Las declaraciones de Caputo dejan en claro que el programa del Gobierno se asienta en la permanencia de los derechos de exportación. O, dicho de la manera en que lo expresó el Presidente durante la campaña electoral, sobre la indebida expropiación de buena parte de lo que produce el sector agropecuario”, afirmaron.

“Tal vez sería mejor que el Gobierno dijera lo que sus modos nos indican: que se apropiará de un porcentaje de los ingresos del campo porque que no incluye a los productores agropecuarios cuando habla del necesario respeto irrestricto a la propiedad privada. Ya no alcanza con un discurso liberal que pregone respeto al producto del trabajo, los hechos exponen la inocultable realidad. El ministro de Economía sabe que los DEX no son solo un impuesto más, es consciente de que son la apropiación de buena parte de lo que más de 250.000 familias producen con su trabajo diario. Pero, queda claro, esto no le interesa. Ya no basta, como solicitábamos la semana pasada, con una aclaración. Aquí y ahora es necesaria una acción concreta que demuestre que este Gobierno no es una simple continuación del anterior: deben eliminar de manera inmediata y definitiva los DEX. Cualquier otra argumentación solo será interpretada como más de lo mismo”, añadieron.

En su cuenta personal de X, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, enfatizó: “De este Gobierno hubiera esperado que digan son el peor robo del mundo, anticonstitucional y confiscatorio y que están haciendo todo para sacarlas cuanto antes. Si vas a delirar o maltratar que sea a quienes viven del Estado, no a quien lo mantiene. Pero, cada uno contesta como quiere”.

De este gobierno hubiera esperado q digan "son el peor robo del mundo, anticonstitucional y confiscatorio. Q están haciendo todo para sacarlas cuanto antes", si vas a delirar o maltratar q sea a quienes viven del estado, no a quien lo mantiene. Pero, cada uno contesta como quiere https://t.co/qd6L524w4Q — Ignacio 🇺🇦⭐️⭐️⭐️ (@kovavete) November 11, 2024

“Los DEX tienen que irse con ustedes, Caputo, sino, no los sacamos más. Cronograma de baja consensuada cuanto antes y los inversiones que esperás que vengan de afuera la ponemos nosotros antes y comprando acá mismo, más virtuoso que eso no hay”, completó en su posteo.

