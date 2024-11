“No merecemos semejante insulto”: diez entidades rurales criticaron con dureza a Caputo por un filoso comentario a un productor

Un grupo de diez sociedades rurales y asociaciones de productores del norte bonaerense criticaron con dureza al ministro de Economía, Luis Caputo, luego que el funcionario mandara a un usuario de X, productor, a “seguir viendo Chapaleufú [el equipo de polo] y corriendo carreras”. Fue luego que le preguntara por las retenciones.

Todo empezó cuando el funcionario le respondió a un usuario que se quejó por dos compañías de telefonía. En rigor, José Figueroa Alcorta (@Jofa2010) le escribió: “Ministro @LuisCaputoAR porque Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por arriba de la inflación?”

Tras esa pregunta, Caputo indicó: “Son decisiones de empresas privadas José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho”.

En este contexto, después vino el cruce por las retenciones con “Attila”, que se identifica desde 2010 en la red social como @Chacareroveloz. Le espetó al ministro: “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”

Enseguida, Caputo contestó: “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”

El usuario @Chacareroveloz se presenta en X como “agrónomo, piloto amateur de rally, creativo de la mecánica y la cocina. Low bullshit tolerance. Hincha de Chapaleufú y de Toyota. Fanático de John Deere”.

Enojo

En este marco, las sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Rojas, Baradero, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Colón, Lincoln y San Antonio de Areco, dijeron: “Lamentable comentario por parte del ministro de Economía de la Nación, una insolencia improcedente a quienes estoicamente sostienen con divisas genuinas el recupero de la Nación”.

El cruce entre el productor agropecuario y Luis Caputo

Agregaron: “Se equivoca si el justo reclamo nos convierte en enemigos del proyecto de su gobierno, todo lo contrario quienes producen son el mayor aliado que pueden tener.

Las entidades luego señalaron: “No merecemos semejante insulto y le recordamos palabras de nuestro presidente: ‘Las retenciones o derechos de exportación (DEX) son un gran robo del Estado hacia los productores agropecuarios”.

“No podemos dejar pasar este agravio, y parece una constante, cuando en menos de una semana se puso en dudas la legitimidad de las reservas en silobolsa, propiedad de quienes arriesgan capital y trabajo cultivando sus campos”, agregaron.

Vale recordar que la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo en el marco de una visita a Córdoba por la reversión del Gasoducto del Norte: “Veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta acá, toda una enorme zona productiva del agro: ¡Muchas silobolsas vimos, ¿no?! Vimos gente que todavía no liquidó. Pero no importa, es un detalle…” Tras esa declaración, al siguiente día Francos dijo que se trató de una “broma”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada en Córdoba cuando Francos habló de las silobolsas Captura

“Esperamos una pronta rectificación de sus dichos y emplazamos a las instituciones que nos representan a hacer valer su posición ante esta ofensa gratuita”, apuntaron las rurales del norte bonaerense.

