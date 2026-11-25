En medio de su concurso preventivo, Los Grobo Agropecuaria ultima la venta de dos activos vinculados con el negocio molinero: su participación en Molino Cánepa y una planta de acopio ubicada en Chivilcoy. La operación, acordada con Molinos Fénix, asciende a US$5,5 millones y permitirá destinar una parte importante de esos fondos a reducir la deuda que mantiene con entidades financieras.

Para concretarla, la compañía presentó un escrito ante el juez del concurso, Hernán Papa, en el que solicitó autorización para vender las acciones de Cánepa Hermanos y el inmueble donde funciona la planta de acopio. También pidió que se habilite el pago parcial de los créditos privilegiados de los bancos y el levantamiento de la inhibición general de bienes sobre el inmueble, exclusivamente para realizar la transferencia.

Según la presentación judicial, Los Grobo Agropecuaria posee el 49% del capital accionario de Cánepa, mientras que el 51% restante pertenece a Grupo Los Grobo SAU. Ambos accionistas venderían sus participaciones en una operación conjunta, por la que los compradores adquirirían la totalidad de la compañía molinera.

La empresa solicitó que se destinen US$5 millones al pago parcial de los préstamos garantizados: US$500.000 al cierre de la operación y los US$4,5 millones restantes mediante la cesión del saldo del precio a las entidades financieras

El precio total acordado es de US$5,5 millones e incluye tres conceptos: US$1,975 millones por las acciones de Cánepa, US$3 millones por la planta de acopio de Chivilcoy y US$525.000 por un compromiso de no competencia que Los Grobo asumiría durante cinco años. El inmueble está afectado exclusivamente a la actividad de la molinera y su incorporación fue exigida por los compradores como condición para cerrar el negocio.

El esquema de pago contempla un desembolso inicial de US$1 millón y cinco cuotas anuales de US$900.000, con un interés del 6% anual sobre los saldos pendientes. De acuerdo con el escrito, Los Grobo Agropecuaria y Grupo Los Grobo cederán a los bancos los créditos derivados de la operación para aplicarlos a la cancelación de sus obligaciones financieras.

En particular, la empresa solicitó que se destinen US$5 millones al pago parcial de los préstamos garantizados: US$500.000 al cierre de la operación y los US$4,5 millones restantes mediante la cesión del saldo del precio a las entidades financieras. La deuda bancaria de Los Grobo con esos acreedores supera los US$22 millones.

Según dijeron fuentes cercanas a la compañía, la firma busca para 2027 apunta a superar los 2000 clientes, originar 1,5 millones de toneladas de granos y alcanzar ventas de US$40 millones en insumos Los Grobo

La presentación identifica como acreedores privilegiados al Banco Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Industrial. Según informó la compañía ante la Justicia, los créditos de esas entidades fueron admitidos con privilegio especial en la resolución verificatoria del 20 de noviembre de 2025.

La empresa argumentó que la operación permitiría reducir parte de sus compromisos financieros y, al mismo tiempo, evitar que los bancos avancen con la ejecución de garantías sobre inmuebles que considera centrales para mantener su actividad. En el escrito señaló que esas propiedades hipotecadas están destinadas al negocio principal, a diferencia de Cánepa y la planta de Chivilcoy.

La compañía sostuvo que ya se había retirado del negocio molinero y que el establecimiento de Cánepa se encuentra bajo un contrato de gerenciamiento de quienes serán sus compradores, que actualmente lo administran. También indicó que la firma necesita inversiones para sostener su funcionamiento y que sus accionistas no están en condiciones de aportar el capital de trabajo requerido.

En ese contexto, la firma planteó ante el juez que desprenderse de ese activo permitirá concentrar los recursos en sus actividades principales: la originación y el acopio de granos y la distribución de insumos. La operación, según argumentó, forma parte de una reorganización para preservar la continuidad de la compañía y reducir sus pasivos garantizados.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron a LA NACION que la venta estaba en conversaciones antes de la presentación en concurso y que el proceso judicial demoró su concreción. “Era un negocio que Los Grobo pensaba desinvertir antes del concurso, de hecho, tenía charlas avanzadas sobre esto”, indicaron. Según explicaron, se trata de un activo que no forma parte de sus prioridades actuales.

Las mismas fuentes destacaron que la compañía busca recuperar su actividad comercial y la relación con los productores, un aspecto central para su negocio. Actualmente trabaja con unos 1300 clientes.

Negocio

En cuanto al volumen de actividad, indicaron que en la actualidad la empresa acopia alrededor de 950.000 toneladas: “En la Argentina hay 1750 acopios, de los cuales solo 11 acopian eso o más”. También sostuvieron que la recuperación de clientes combina productores que volvieron a trabajar con Los Grobo después del concurso y otros que se incorporaron por primera vez.

Según la explicación de la compañía, una parte de los productores que hoy le entregan granos son acreedores que aceptaron continuar operando mediante el mecanismo previsto en el artículo 20 de la propuesta concursal. Ese esquema les permitía seguir entregando mercadería y recuperar el 100% de su acreencia, además de recibir un adicional por cada tonelada comercializada. “De los 1300 productores que están entregando hoy, un 30% de los clientes está entregando su producción para recuperar parte de su acreencia y al 70% restante no se le debe”, señalaron las fuentes. Según agregaron, estos últimos trabajan con la compañía porque consideran que ofrece un producto competitivo y confían nuevamente en su operación.

La venta de Cánepa se suma a otros pasos que la empresa dio para reorganizarse desde que la crisis financiera se hizo pública, a fines de diciembre de 2024. Luego de incumplir pagarés, cheques y compromisos bancarios, Los Grobo Agropecuaria y su controlada Agrofina se presentaron en concurso preventivo en febrero de 2025. Desde entonces, la compañía redujo su estructura, dejó las siembras asociadas y concentró sus esfuerzos en la originación de granos y la distribución de insumos.

En paralelo, avanzó en una alianza comercial con el grupo brasileño AMaggi, que comenzó con operaciones de compra de granos en sus plantas de acopio y luego se amplió a soja y maíz. Recientemente ambas compañías acordaron un nuevo esquema por el cual AMaggi alquilará las instalaciones de Los Grobo y canalizará las compras de granos e insumos bajo su propio CUIT, en un convenio previsto inicialmente por dos años.

La empresa mostró una mejora en sus resultados: el Ebitda negativo se redujo de US$22,4 millones en junio de 2025 a US$1,6 millones un año después y registró dos trimestres consecutivos con Ebitda positivo, según fuentes cercanas. En la firma consideraron que el acuerdo con AMaggi puede ayudar a consolidar esa recuperación.

En su presentación judicial, Los Grobo informó que, con excepción del Banco Provincia —que debía tratar el tema en su directorio el 24 de noviembre pasado y que aún no se sabe su resolución—, los restantes bancos habían manifestado su conformidad a sus asesores financieros, sujeta a la aprobación del juez.

En esta nueva etapa, la empresa tiene cuatro objetivos centrales: concretar la venta del Molino Cánepa y la planta de acopio de Chivilcoy, avanzar con la propuesta de reestructuración de la deuda, consolidar el acuerdo comercial con el grupo brasileño AMaggi y sostener la mejora de sus resultados operativos.

En paralelo, busca recuperar volumen y fortalecer su vínculo con los productores. Para 2027, según fuentes cercanas a la compañía, apunta a superar los 2000 clientes, originar 1,5 millones de toneladas de granos y alcanzar ventas de US$40 millones en insumos.