La calidad y sustentabilidad de una cerveza comienzan en el campo, donde se cultiva la cebada que luego se transforma en malta. Bajo esta premisa, CCU Argentina y su socio estratégico Boortmalt impulsaron la primera edición del “Malting Barley Award”, un reconocimiento a los productores que busca premiar las buenas prácticas agrícolas y promover una cadena de valor cada vez más responsable y sostenible.

Este reconocimiento premia las buenas prácticas agrícolas

En esta ocasión, fue distinguido el productor Garfin Agro S.A. por su compromiso con una agricultura responsable y sostenible. Con una década de trayectoria produciendo cebada para Boortmalt en el norte y noroeste de la Pampa Húmeda, la empresa fue pionera en la certificación SAI de cebada y la primera en incorporarse, junto a Boortmalt, al programa de Agricultura Regenerativa de Louis Dreyfus Company (LDC).

Para definir al ganador, se evaluaron cuatro criterios: certificación SAI FSA 3.0, descarbonización y agricultura regenerativa, inocuidad y calidad, y estabilidad como proveedor. El análisis contempló las últimas cuatro campañas productivas y permitió identificar a nueve productores que calificaron para el reconocimiento por su participación en programas de sustentabilidad.

El cuidado en el origen permite elaborar cervezas de calidad cuidando cada detalle

“Para CCU, la sustentabilidad se construye en cada etapa de nuestra cadena de valor. Reconocer a productores como Garfin Agro, que incorporan buenas prácticas y apuestan a la mejora continua, nos permite elaborar cervezas de calidad, cuidando cada detalle, desde el origen en el campo”, señaló Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

Por su parte, Agustín Zaffora, Gerente de Calidad, Innovación y Logística de Boortmalt LATAM, agregó: “En Boortmalt estamos convencidos de que la calidad de nuestra malta comienza en el campo. Por eso, trabajamos codo a codo con nuestros productores, impulsando prácticas agrícolas sostenibles y buscando siempre los más altos estándares de calidad. Hoy, reconocer a Garfin Agro es también reconocer el valor de trabajar juntos, construir relaciones de confianza a largo plazo y apostar a la mejora continua”.

Para elaborar cervezas de calidad se cuida cada detalle desde el origen en el campo

Un compromiso con toda la cadena de valor

En la actualidad, CCU trabaja junto a Boortmalt y más de 50 productores locales para fortalecer el abastecimiento de cebada bajo estándares de calidad y sustentabilidad, promoviendo prácticas agrícolas responsables y una mayor trazabilidad de la materia prima.

De hecho, el 38% de la malta utilizada por CCU cuenta con certificación bajo el estándar FSA de SAI Platform y, hacia 2030, la compañía proyecta alcanzar al menos un 50% de materias primas certificadas.

Se reafirmó el compromiso de CCU con una cadena de valor que integre calidad, innovación y sustentabilidad

Iniciativas como el “Malting Barley Award” reafirman el compromiso de CCU con una cadena de valor que integra calidad, innovación y sustentabilidad, reconociendo a quienes hacen posible una producción más responsable desde su origen.

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