El premio que reconoce a productores que impulsan una cadena de valor sustentable
En el marco del “Malting Barley Award”, CCU y Boortmalt distinguieron a Garfin Agro S.A. por su compromiso con una agricultura responsable y sostenible en la producción de cebada
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La calidad y sustentabilidad de una cerveza comienzan en el campo, donde se cultiva la cebada que luego se transforma en malta. Bajo esta premisa, CCU Argentina y su socio estratégico Boortmalt impulsaron la primera edición del “Malting Barley Award”, un reconocimiento a los productores que busca premiar las buenas prácticas agrícolas y promover una cadena de valor cada vez más responsable y sostenible.
En esta ocasión, fue distinguido el productor Garfin Agro S.A. por su compromiso con una agricultura responsable y sostenible. Con una década de trayectoria produciendo cebada para Boortmalt en el norte y noroeste de la Pampa Húmeda, la empresa fue pionera en la certificación SAI de cebada y la primera en incorporarse, junto a Boortmalt, al programa de Agricultura Regenerativa de Louis Dreyfus Company (LDC).
Para definir al ganador, se evaluaron cuatro criterios: certificación SAI FSA 3.0, descarbonización y agricultura regenerativa, inocuidad y calidad, y estabilidad como proveedor. El análisis contempló las últimas cuatro campañas productivas y permitió identificar a nueve productores que calificaron para el reconocimiento por su participación en programas de sustentabilidad.
“Para CCU, la sustentabilidad se construye en cada etapa de nuestra cadena de valor. Reconocer a productores como Garfin Agro, que incorporan buenas prácticas y apuestan a la mejora continua, nos permite elaborar cervezas de calidad, cuidando cada detalle, desde el origen en el campo”, señaló Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.
Por su parte, Agustín Zaffora, Gerente de Calidad, Innovación y Logística de Boortmalt LATAM, agregó: “En Boortmalt estamos convencidos de que la calidad de nuestra malta comienza en el campo. Por eso, trabajamos codo a codo con nuestros productores, impulsando prácticas agrícolas sostenibles y buscando siempre los más altos estándares de calidad. Hoy, reconocer a Garfin Agro es también reconocer el valor de trabajar juntos, construir relaciones de confianza a largo plazo y apostar a la mejora continua”.
Un compromiso con toda la cadena de valor
En la actualidad, CCU trabaja junto a Boortmalt y más de 50 productores locales para fortalecer el abastecimiento de cebada bajo estándares de calidad y sustentabilidad, promoviendo prácticas agrícolas responsables y una mayor trazabilidad de la materia prima.
De hecho, el 38% de la malta utilizada por CCU cuenta con certificación bajo el estándar FSA de SAI Platform y, hacia 2030, la compañía proyecta alcanzar al menos un 50% de materias primas certificadas.
Iniciativas como el “Malting Barley Award” reafirman el compromiso de CCU con una cadena de valor que integra calidad, innovación y sustentabilidad, reconociendo a quienes hacen posible una producción más responsable desde su origen.
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