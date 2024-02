escuchar

Más de 400 productores del partido bonaerense de Pehuajó comenzaron una carrera contrarreloj para evitar que el Concejo Deliberante apruebe un proyecto de ordenanza del Ejecutivo municipal con el que busca cobrar una nueva tasa fitosanitaria que consiste en dos litros de gasoil premium por hectárea por aplicaciones. Además de esto, la Municipalidad busca una ampliación del ejido urbano y la instalación de un GPS en la maquinaria agrícola que realice las tareas. En tanto, esta semana, el intendente, Pablo Zurro (UxP), se reunió con algunos productores afines para suavizar la iniciativa y encontrar consensos.

A través de distintos encuentros, los productores buscan aunar fuerzas para visibilizar el problema y presentar amparos ante la Justicia, en caso de que se apruebe la ordenanza y replicar lo que sucede en la localidad Azul. Si bien todavía no hay fecha de sesión se prevé que en los próximos días comience la deliberación de “la orden política”. El Concejo Deliberante está integrado por 16 bancas, divididas en 8 legisladores de JxC, y otros 8 por UxP. El presidente desempata en caso de igualar la votación.

José Perkins, uno de los productores de alimentos que lleva adelante la movida para impedir que se avance con estas tasas, recordó que en la provincia de Buenos Aires se aprobó la Ley Impositiva 2024, propuesta por el gobernador, Axel Kicillof, que aumentó un 200% el Impuesto Inmobiliario. En tanto, se subieron las tasas viales rurales que estaban fijas a gasoil normal, pero ahora deberán pagar a gasoil premium con actualización del precio del combustible. “Esto es muy agresivo. Nos damos cuenta de que lo que les preocupa [a los políticos] no es el medio ambiente, sino la tasa. La gente es consciente de cuál es el verdadero problema”, resume.

El proyecto de ordenanza que propone Zurro consiste en el pago de dos litros de gasoil por hectárea por aplicaciones de fitosanitarios, la ampliación del ejido urbano para estas aplicaciones en otros 300 metros a los 500 ya existentes, y la instalación de un GPS a la maquinaria agrícola que hagan estas tareas dentro de los campos.

Los productores entienden que este proyecto va más allá de la preocupación ambiental, dado que en ese lugar las aguas negras terminan en los espejos de agua cercanos a la ciudad. “Sin ningún tratamiento”, según deslizó. “Hay basurales a cielo abierto en varias partes. Hay mucho marketing de que se trata la basura y uno muy bueno en cuanto al reciclado, pero se recicla solo un 10% de la basura. No hay capacidad de reciclaje [de parte de la Municipalidad que es la encargada]”, completó.

Lo endeble de la iniciativa, sobre todo, según planteó Perkins, es que la gestión de Zurro no habilita a los concejales a entrar al sistema de Reforma de la Administración Financiera del Ámbito Municipal (Rafam), por tanto, no pueden ver el registro de gastos que tiene la Municipalidad. “Ningún gasto que hace no tiene forma de ser auditado. Entre ellos está la tasa de caminos rurales, que tiene por ordenanza que se debe aplicar un 25% a los caminos rurales y el resto es de libre disponibilidad, pero tampoco es auditable. Los caminos tienen un mantenimiento muy precario en relación con la tasa que se recauda. La contraprestación es deficitaria en un 80%”, precisó.

Por ejemplo, el año pasado un campo de 1500 hectáreas pagó la última cuota de la tasa rural de seis, un valor cercano a los $960.000, con precio gasoil normal. En cambio, ahora pasaría a $14 millones al año, a gasoil premium considerando la última actualización de los valores. “La prestación es muy deficitaria, casi nula”, puntualizó.

El productor José Perkins durante una movilización en Buenos Aires Gentileza Campo + Ciudad

Los productores comenzaron a trabajar con los legisladores de la oposición para tratar de impedir que se apruebe el proyecto. La única herramienta que tienen es no dar quórum, pero solo formaría parte de una alternativa transitoria y no definitiva. Aún no hay fecha de sesión.

En sus redes sociales, Zurró lanzó: “Hoy estuve en Francisco Madero, donde me reuní con productores por la ordenanza de fitosanitarios. Más allá del arduo e invaluable trabajo que está realizando el Concejo Deliberante, me estoy reuniendo con productores. Ayer visité a varios productores de distintos puntos del partido, dialogando, escuchando y buscando el equilibrio. El Gobierno Municipal debe ser equitativo y no perjudicar ni a la producción ni al resto del pueblo del partido de Pehuajó. En la semana, seguiremos trabajando con el Concejo y visitando productores a fin de sancionar y promulgar la mejor ordenanza posible”.

Sobre este encuentro, Perkins sostuvo que esa reunión “fue armada”, dado que hay productores que tienen cierta afinidad política. Según dijo, la charla “no fue abierta a los productores”.

Pehuajó tiene 400.000 hectáreas, con productores que van desde las 50 hectáreas hasta 400 hectáreas, promedio que estarán afectados con esta medida. En caso de que se apruebe la ordenanza municipal, los productores van a presentar un amparo ante la Justicia. “Los problemas que tiene que solucionar el Estado no lo está haciendo, pero sí están queriendo poner impuestos a la producción desde el inicio. Le ponen tasas sin contraprestación a los procesos productivos, encareciendo el costo de los alimentos”, precisó. Los productores se reconocen como “generadores de riqueza”, por tanto, dicen que esta decisión de alguna manera va a terminar de impactar en los precios de los alimentos de la sociedad.