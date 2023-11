escuchar

El campo tiene por vender US$2850 millones, sin embargo, la incertidumbre por el cambio de gobierno en 19 días condicionaría las operaciones en el mercado. El Ministerio de Economía actualizó hoy el dólar exportador, que ahora permite una liquidación al 50% Contado Con Liquidación (CCL) y un 50% Mercado Único Libre de Cambios (MLC), pero, según diferentes expertos, el incentivo “no va a generar un impacto significativo” en el incremento de liquidaciones de exportaciones de la agroindustria. Una potencial unificación o liberación del tipo de cambio que prometió el presidente electo, Javier Milei, podría ser el principal desincentivo a la hora de concretar ahora las ventas.

El nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE) estará vigente hasta el 10 de diciembre próximo y alcanza al complejo exportador que incluye entre otros cultivos a la soja, girasol, cebada, trigo, maíz y sorgo. Paulina Lescano, analista del mercado de granos, explicó que quedan alrededor de tres millones de toneladas de soja, por lo que si estas se vendieran al exterior permitirían el ingreso de aproximadamente US$1500 millones al valor FOB. En tanto, de maíz habría un stock de seis millones de toneladas que en valor FOB representan US$1350 millones. “No creo que el productor salga a vender todo eso antes del 10 de diciembre, ni tampoco después. Parte de esa soja es para pagar alquileres y el maíz, muchos lo van a guardar hasta abril”, aclaró.

Los cálculos que maneja Gustavo López, consultor de la Fundación Producir Conservando, advierten que el stock de soja estaría entre los tres y los seis millones de toneladas, considerando lo que restaría por venderse y fijar precios. En tanto, el volumen de maíz disponible es menor. “Queda más maíz interno que otra cosa”, explicó.

“Los más de $600 por dólar es bastante más atractivo para el productor. Veremos cómo reaccionan los mercados. Eso se va a traducir en un FAS más alto, pero todavía no salió en el mercado nada, es todo muy tentativo. Los corredores quieren esperar el 10 de diciembre a ver qué pasa y si existe la unificación cambiaria. Están todos a la expectativa, no creo que vaya a haber muchas operaciones en sí”, puntualizó.

Lorena D’Angelo, analista de mercados de la consultora AZ Group, explicó que este nuevo dólar soja lo único que hace es achicar la brecha entre el tipo CCL y el oficial que ahora es del 70%, mientras que antes era del orden del 150% . “Con la incertidumbre que hay, y principalmente en la soja donde queda poco volumen sin comercializar, el productor no va a realizar muchos negocios, sabiendo que en días con un cambio de Gobierno el tipo de cambio puede ser distinto de lo que se ve ahora”, extendió.

Para los otros granos puede ser una oportunidad para el productor, por ejemplo, el trigo para que mejore el precio de venta. “El del maíz, ya que recién va a tener un ingreso en la cosecha nueva y lo que queda, si bien no es tan poco, va a estar aprovechando una mejora efectiva y una unificación del tipo de cambio, más cuando el nuevo presidente electo tiene otra idea de lo que puede pasar con el cambio”, añadió.

Hasta este mediodía, contó, no había ofertas por parte de los compradores y la situación genera mucha incertidumbre, por la operatoria del futuro, no solamente en el mercado de institucionalizado [Matba Rofex], sino también con el forward, ya que pudiendo tener buenos precios en dólares, hoy los contratos se hacen con un tipo de cambio oficial. “Si este sistema se sigue prolongando en el tiempo el productor no va a hacer negocios anticipados”, agregó.

David Miazzo, economista jefe de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FADA, acotó que el nuevo dólar exportador “no sirve para generarle caja al Banco Central (BCRA)”, porque incluso se incentiva algún tipo de exportación. La mitad de todo eso no va al BCRA y va al mercado de dólares financieros, contra un dólar oficial común, básicamente; se tiene que exportar el doble para que le signifique el mismo ingreso de dólares al Central. No significa una mejora de ingreso de divisas y solo es factible tanto al 70%-30% como este sostenerlos porque el grifo de las importaciones y del pago de deuda de importaciones está totalmente cerrado, si no el Gobierno no se podría permitir que entre el 30% con el dólar exportador de antes y el 50% con el nuevo de todas las divisas no vayan al BCRA y sí al mercado de dólares financieros. Solo se lo puede permitir porque el grifo de la del pago de importaciones está totalmente cerrado”, extendió.

Este mecanismo solo sirve si logra traccionar algo de exportaciones, para mantener contenida la brecha, explicó, porque de todo lo que se exporta la mitad va a generar oferta al CCL y eso filtra al dólar MEP y al dólar blue. “Al contenerse esos dólares, la brecha te genera cierta sensación de calma, que es la que vimos durante todo el último mes. Estuvo muy alimentada para contener la brecha”, mencionó.

Para Miazzo, no puede generar un impacto significativo en las exportaciones, porque si bien es una mejora para el productor, y un dólar de $650 es mejor que el de $500 que había con el 70%-30%, sigue siendo superior que el $350 oficial actual. “Estamos solo a 19 días de que el potencial podría ser $1000. Esto no va a generar un impacto significativo en el incremento de liquidaciones de exportaciones. Seguramente haya algo de negocios que vienen haciéndose que están comprometidos, pero no esperemos que con esto aumente el 50% de la liquidación de divisas”, agregó.

Reiteró que el mecanismo no va a generar un impacto significativo en el ingreso de divisas porque faltan solo 20 días de una potencial unificación o liberación del tipo de cambio que prometió el líder libertario. “Está claro que Milei dijo que primero hacía falta el ajuste fiscal y reforma del Estado, para en segunda instancia resolver el problema de las Leliqs, y después unificar. La unificación y liberación cambiaria probablemente no vendría en los primeros días del nuevo gobierno. Lo que podría llegar a ser un error de percepción del exportador, que esté pensando que en días se liberará todo”, resumió.