Dólar soja: en una actividad están en vilo y temen un desabastecimiento

A partir de la decisión del gobierno nacional de fijar un tipo de cambio de $200 para la soja, en el sector de los alimentos balanceados, que usa la oleaginosa, aseguran que la medida “ya impacta en el sector” con una suba de la materia prima y generará un aumento en los productos elaborados de un 10% a un 15%.

Así lo confirmaron desde la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) a LA NACION, donde estimaron un aumento en el valor de los productos para las distintas cadenas. Vale recordar que con la medida oficial el precio del grano se disparó en pesos un 40%.

Si bien en una resolución oficial conocida hoy se aclaró que el tipo de cambio a $200 se aplica para la exportación y no para las operaciones de compra de pellets y/o harina para consumo animal, entre otras, el temor en esa cadena es que se genere un “desabastecimiento de soja” ante la alternativa que tiene el productor agropecuario para vender a la exportación.

“El dólar soja va a impactar con seguridad en el precio de los productos. De hecho, ya está impactando y se vio porque los productores tuvieron que salir a comprar harina de soja y se vio que ya está impactando. Este incremento del precio de la soja, que fue del 40%, se refleja en los productos de alimento balanceado”, expresó a este medio Juan Pablo Ravazzano, presidente de Caena, la cámara que nuclea alrededor de 140 empresas ligadas a la nutrición animal.

El directivo explicó que desde el lunes pasado, cuando entró en vigencia la medida, el productor que tenía soja salió a venderla al sector exportador en lugar de hacerlo para la industria. “[Esto] en el costo de alimentación de un pollo o un cerdo va a generar un incremento del 15% y en el caso de los rumiantes, es decir, bovinos, será del 10%”, puntualizó.

Con el dólar soja la oleaginosa se liquida a $200

“Acá juegan quienes la exportan y le compran al productor. Después están los jugadores del mercado local, si sos productor y se la entregás a una fábrica de comercio interno. Pero ahora, no se la vas a entregar más a esa fábrica nacional y se la vas a vender al exportador por el tema precios”, analizó.

En la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial se precisó que ”aquellos sujetos que no estén adheridos a dicho programa, sea para operaciones tales como pago de alquileres de campo, compra de pellets y/o harina para consumo animal, procesamiento para alimentos balanceados, y/o cualquier otro tipo de operación, no se encuentran alcanzados por lo establecido por el referido programa, y por ende, no podrán acceder al contravalor excepcional y transitorio”.

“Con esta medida puede haber un desabastecimiento en el mercado interno, porque ningún productor va a querer venderla para la industria nacional”, amplió Ravazzano.

En el sector explican que el “intervencionismo” del Gobierno derivó en un encarecimiento en el precio del expeller y, por ende, se trasladó a los distintos eslabones productivos, sin un panorama claro.

Las firmas que procesan soja están en alerta por la suba de la materia prima Shutterstock

El productor agropecuario y exsecretario de Agregado de Valor durante el gobierno de Mauricio Macri, Néstor Roulet, indicó que en la harina de soja hi-pro, el aumento se hizo en dólares, y pasó de US$350 a US$450. “Generalmente, en un alimento balanceado, la participación de la soja es de un 30%, según el destino. Si se aumenta un 40% en valor vas a tener un 12% en la alimentación. En un pollo incide muchísimo, es decir, que se le va a aumentar el costo de la alimentación entre un 12% y 20%, de acuerdo con las categorías”, enumeró sobre los cálculos a los que llegó.

Según explicó, en un alimento balanceado para bovino sería de 30%. “El problema es que los que hacen extrusión de soja no van a conseguir soja, no van a poder moler, de alguna manera, y están influyendo en la actividad económica, en la cadena”, sostuvo y se preguntó: “¿Quién va a vender la soja para la industria si el exportador compra la tonelada en $70.000?” Además, indicó que de continuar así el sector podría correr el riesgo de no conseguir materia prima.

“No se puede decir voy a aumentar este mes y el mes que viene vemos qué sigue. No podés tomar medidas de un mes, ese es el grado del problema, que es temporario. Si tenés un dólar soja, vas a tener un dólar leche, un dólar cerdo, etc. Todo a causa de mayores costos. Es un mamarracho. El decreto está mal hecho, solo por la ansiedad de recaudar dólar en caja”, indicó.

Además, agregó que lo que hizo el Gobierno es “incoherente” y que tuvo que haber sido advertido por los industriales que acompañaron la decisión anunciada el domingo pasado. “El estado de ánimo es porque el productor va a cobrar mejor, pero si no lo acompañás con una medida donde tenés en cuenta estas variables, no sirve. Si tocás, tenés que tocar todo. El libre mercado es lo más transparente”, sintetizó.