El interés se mantuvo firme por la soja, pero los precios cerraron en baja

Después del importante volumen de negocios hecho el lunes, en el primer día de vigencia del régimen especial para la venta de soja con una paridad de 200 pesos por dólar, el mercado mostró algo más de calma, sobre todo del lado de los compradores, en parte por la tónica bajista en Chicago, pero, sobre todo, por la importante afluencia de mercadería que, en el libre juego de la oferta y la demanda, tendió a deprimir los precios.

Ayer, luego de que la exportación pagó un tope de 73.000 pesos sobre Rosario y de que las fábricas propusieron hasta 72.500 pesos, ambos sectores terminaron la jornada ajustando sus ofertas hasta un rango de 71.500 a 70.000 pesos. Y hoy la apertura se dio en torno de los 71.000, para bajar luego a 70.000 y de ahí a 69.000 pesos por tonelada para la zona del Gran Rosario.

“El interés de los vendedores hoy fue el mismo que ayer, pero los compradores manejaron más a rienda corta los pasos de sus propuestas. En la medida que consiguieron los volúmenes buscados, en lugar de retirarse del mercado optaron por bajar los valores para ver si lograban acordar negocios en esos nuevos niveles”, contó a LA NACION un operador en la zona de Rosario. Agregó que hasta en 69.000 pesos se hicieron algunas operaciones, pero que ante un “intento” de 68.000 pesos no quedaron vendedores activos.

“Hay cosas que en el mercado no cambian más allá de regímenes especiales. Hoy los compradores dejaron un mercado en un nivel de precio bajo en comparación con lo visto el lunes y con lo ocurrido en el primer tramo del día y eso juega en la psicología del vendedor. ‘Hoy no vendí a 71.000, no vendí a 70.000 y bajaron a hasta 68.000′. Mañana arrancan en 70.000 pesos y les vende hasta el que rechazó los 71.000 pesos”, explicó el operador que a diario es testigo privilegiado de las negociaciones entre compradores y vendedores.

Entre ventas a remitir y fijaciones, la fuente calculó el volumen de negocios en torno de las 500.000 toneladas de soja. Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que ayer calculó en 1 millón de toneladas las ventas, dijo que hoy se comercializaron 750.000 toneladas de soja.

En los puertos marítimos del sur de Buenos Aires quienes madrugaron se llevaron las mejores propuestas de la exportación, con hasta 71.000 pesos por tonelada para Bahía Blanca y para Necochea. Este valor igualmente quedó debajo de los 72.500 y de los 72.000 pesos pagados el lunes por la demanda, respectivamente.

El resultado de la rueda fue negativo para la soja en el Matba Rofex, donde la posición septiembre completó la sexta jornada bajista seguida, al caer US$15 y al cerrar con un ajuste de 345 dólares por tonelada. Desde la entrada en vigor del régimen diferencial para la liquidación de la oleaginosa el contrato citado retrocedió un 9,2% frente a los 380 dólares vigentes el jueves pasado.

Los contratos noviembre y mayo de la soja en el mercado de futuros perdieron US$0,60 y 3, en tanto que sus ajustes resultaron de 385,30 y de 364 dólares por tonelada.

Revés para los precios en Chicago

En la Bolsa de Chicago el cierre fue negativo para los precios de la soja. En efecto, las posiciones septiembre y noviembre perdieron US$7,53 y 7,99 al terminar la rueda con ajustes de 547,48 y de 513,95 dólares por tonelada. Estas bajas fueron la consecuencia del importante volumen de ventas registrado ayer en la Argentina –en EE.UU. fue feriado por el Día del Trabajo– y de la chance de que el ritmo de negocios se mantenga elevado durante la vigencia del tipo de cambio diferencial para las operaciones con la oleaginosa.

Más allá del impacto sobre el valor del poroto de soja, las abundantes compras hechas por la industria aceitera argentina golpearon los precios de los subproductos de la oleaginosa en la plaza estadounidense. Para el aceite, el contrato diciembre retrocedió US$65,48 al terminar la rueda con un ajuste de 1395,06 dólares por tonelada, en tanto la misma posición de la harina perdió US$12,02 y quedó en 448,42 dólares.

Luego de que en los primeros siete meses de 2022 las fábricas procesaron en la Argentina 23.563.992 toneladas de soja, un 9,18% menos que las 25.945.247 toneladas de igual segmento de 2021, según cifras de la Secretaría de Agricultura de la Nación, los operadores internacionales especulan con un repunte del procesamiento entre septiembre y noviembre, y para que ello suceda consideran muy importante ver qué sucede con las ventas en el mercado físico mientras dure el régimen especial que les habilitó a los vendedores una paridad de 200 pesos por dólar.

Hoy también fue bajista para la soja en Chicago la devaluación del real frente al dólar, que mejoró la competitividad de las exportaciones de Brasil, en detrimento de las estadounidenses. La paridad entre las monedas pasó de 5,1516 a 5,2528 reales por dólar.