Impulsan las prácticas agrícolas regenerativas para mejorar la eficiencia en el uso del suelo

McCain Foods realizó el 22 de abril la primera edición del Regen Summit en Argentina, un encuentro que reunió en Laguna de los Padres (Buenos Aires) a más de 300 productores, empresas, proveedores y referentes del sector agropecuario. El objetivo fue acelerar la adopción de prácticas de agricultura regenerativa a lo largo de toda la cadena de valor, desde el campo hasta el consumidor.

El evento se llevó a cabo en la Finca Vadajú, en coincidencia con el Día Mundial de la Tierra, y formó parte de la estrategia global de sustentabilidad de la compañía. A través de charlas, paneles y demostraciones a campo, la jornada buscó alinear criterios y compartir experiencias vinculadas a sistemas productivos orientados a mejorar la eficiencia, el uso de recursos y el manejo del suelo.

“Con este Regen Summit reunimos a nuestros socios para compartir prácticas y avances que ya están moldeando el futuro de la producción agropecuaria en la región”, señaló Diego Peña, Director General de McCain Cono Sur. La compañía trabaja con un programa global que apunta a implementar prácticas regenerativas en el 100% de las hectáreas de papa que abastecen a su industria para 2030. En Argentina, el total de los productores que proveen papa a McCain ya participa del programa.

Durante el encuentro se presentó el Marco de Agricultura Regenerativa de McCain, que establece siete indicadores para orientar las decisiones productivas y reducir el impacto ambiental de los sistemas agrícolas. La agenda incluyó además la participación de más de diez empresas del sector, que expusieron soluciones tecnológicas, estrategias productivas y herramientas de gestión.

Arcos Dorados presentó el Desafío de Agricultura Regenerativa que desarrolla junto a McCain por segundo año consecutivo. Fendt mostró propuestas de labranza inteligente, mientras que Corteva, Syngenta, Brometan y Summit Agro participaron de un panel sobre estrategias para mejorar la eficiencia productiva. Yara, en tanto, abordó enfoques de toma de decisiones orientados a la reducción de emisiones, y Drakar expuso sobre el rol de la genética en el rendimiento de la papa y el uso de insumos.

En otro panel, representantes de Arcor, Bimbo, Bunge y PepsiCo analizaron los desafíos de escalar la agricultura regenerativa a lo largo de la cadena de valor. Además, McCain presentó avances de su programa junto a EDRA Global, empresa enfocada en la implementación de prácticas sustentables en el agro.

Las demostraciones a campo —denominadas “Demofarms”— permitieron observar en funcionamiento distintas tecnologías aplicadas a labranza, riego, pulverización y toma de decisiones agronómicas, con la participación de empresas como Fendt, Irrisur, Agrospray y Chayé John Deere.

“El rol de los productores es central, porque sus decisiones cotidianas son las que definen cómo se gestiona el suelo y el sistema productivo”, destacó Romina Varela, directora de Agricultura de McCain Argentina.

Para la compañía, el Regen Summit consolidó la adaptación de su estrategia global a la realidad productiva local y se propone como “un espacio para visibilizar prácticas regenerativas desde el origen del cultivo hasta el producto final, en un contexto en el que la sustentabilidad gana peso en las definiciones del sector agropecuario”, según expresaron.