Opinión. ¿Qué puede aprender el agro de los 50 años de Apple?

El pasado 1ro de abril se cumplieron 50 años desde que Steve Jobs y Steve Wozniak fundaban formalmente Apple.

Desde el Apple II hasta el iPhone, la empresa ha redefinido la tecnología digital de uso personal y corporativo, enfocándose en el usuario vía la innovación y un implacable diseño.

La historia de Apple está marcada a fuego por la personalidad tortuosa, genial y arrolladora de Jobs, pero aquí solo vengo a rescatar varios mensajes que he podido leer en ella y como pueden hacer eco en la realidad de la agricultura de 2026.

La política y la sociedad está empecinada en polarizar como nunca en la historia, pero la realidad cotidiana acerca mezcla y entrelaza de manera implacable tecnología, economía y cultura en cada proceso y producto donde la agricultura este involucrada.

El proteccionismo histérico grita y sobreactúa, pero la tecnología ya decidió hace años que el mundo será global o no será nada

La inédita demanda de alimentos, fibras, energías y servicios que el agro enfrenta obliga a pisar a fondo el acelerador y producir cada vez más para atenderla.

Pero el ambiente ya puso límites severos y categóricos que se corporizan en diversos síntomas de stress y deterioro. Ya no habrá forma de desconocer esas dos realidades.

Ante desafíos tan exigentes y contradictorios, el recurso de invocar el “campo de distorsión de la realidad” que utilizó Jobs en muchos proyectos podría ser imprescindible para aumentar la producción cuidando el ambiente. No significa negar la realidad sino probar opciones que desafíen las restricciones que muchas veces no son tan reales.

Las soluciones tecnológicas ya no vendrán de un solo lugar o de una sola cultura y habrá que recurrir a la polinización cruzada que funcionó en Apple para casi todas sus innovaciones: interrelación entre grupos de trabajo y espacios culturales diversos.

Como canta Ana Belén: ¡Contaminante, mézclate conmigo!

Que los desafíos de la agricultura invoquen el espíritu de Jobs para saltar el aislamiento y la endogamia de una sola disciplina o rama de la ciencia y nos vayamos a habitar permanentemente en el cruce entre las ciencias duras y las humanidades.

Satélites y música, procesadores y flower power, matemáticas y pintura, edafología y literatura.

Jobs usó el recurso de inspiración en los procesos creativos del arte para encontrar el camino de la innovación. De hecho, así como vimos a The Beatles componer en vivo Get Back después de varios días de trabajo de estudio o a Ferran Adriá protocolizar una técnica de gastronomía molecular, de la misma forma funciona la búsqueda de una solución para adaptar una sembradora o localizar un gen para editar en un maíz.

Al final de sus días Jobs tomo conciencia de la revolución biotecnología que el siglo XXI traía consigo. Y justamente hay una analogía poderosa entre la biotecnología donde habitará buena parte de la agricultura y la digitalización donde siempre habitó Apple, en esa analogía hay un enorme recurso para aprender mutuamente. La agricultura y el mundo digital convergerán cada vez más integrados, inseparables.

Por último, los procesos comunicativos que la agricultura necesita para construir una percepción más amigable, allanar los vínculos con la comunidad y consolidar licencia social, requieren saltar prejuicios, relajar el mensaje, confundirse naturalmente con los diálogos del resto de la sociedad.

En este aspecto también hay una lección en Apple, que supo innovar pensando en el usuario (el consumidor) como fuente de inspiración y razón de ser y construyó una cultura de comunicacion y marketing en función de esa visión y misión.

Al fin y al cabo, los agricultores no hacen más que gerenciar los procesos biológicos que impulsan la vida, dándole cuerda al planeta, todo el tiempo en cualquier lugar.

Como dijo Jobs que dijo Dylan: “si no estás ocupado naciendo, estás ocupado muriendo.”

El autor es director en Observatorio de Comunicación de Agronegocios