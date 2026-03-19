Drástica medida: China suspendió las exportaciones de un importante frigorífico argentino

China suspendió las exportaciones hacia ese mercado del frigorífico argentino Arrebeef SA, uno de los principales del negocio, decisión que se dio en el marco de un endurecimiento de los controles sobre la carne vacuna que ingresa al gigante asiático. La medida figura en los registros oficiales del sistema chino, donde el establecimiento aparece con el status de “importación suspendida”. La información fue confirmada por fuentes oficiales argentinas. El freno para Arrebeef SA encendió alertas en el sector exportador, que sigue de cerca la evolución de las habilitaciones sanitarias en el principal destino de la carne argentina. Según pudo reconstruir LA NACION, la suspensión se dio tras detectar fluazurón, un garrapaticida sistémico de uso principalmente bovino, en un contenedor de la firma. En ese sentido, la Administración General de Aduanas de China (GACC) avanzó con las inhabilitaciones por incumplimiento sanitario, detección de residuos o desvíos en los protocolos exigidos por esa nación.

La semana pasada, China también suspendió al frigorífico uruguayo San Jacinto por el mismo motivo, tras detectar residuos del mismo compuesto en carne vacuna. En el sector advirtieron que el gigante asiático viene elevando sus exigencias, en parte para mostrar control interno ante sus propios productores y en un contexto de mayor sensibilidad sobre la seguridad alimentaria. Fuentes de la actividad dijeron que en la Argentina este producto no se usa en una “gran proporción”: se emplean mucho más otros principios activos porque los animales tienen que salir limpios del campo de las zonas con garrapata. No es tóxico para humanos en condiciones normales, pero hay países que ponen máximos de residuos y penalizan.

Fuentes cercanas a Arrebeef dijeron a LA NACION que primero fueron informados por sus importadores de la decisión del ente sanitario chino, pero destacaron que ya hay gestiones en marcha con las autoridades de ambos países y que esperan que la suspensión se revierta en los próximos días. “Estamos trabajando con China. Está el Senasa trabajando; esperemos que sea algo temporal”, aclararon. Cerca del mediodía, cuando ya habían entrado en contacto ambos organismos sanitarios, se le notificó a la empresa la decisión.

China reforzó controles a los productos que ingresan Cézaro De Luca - EFE

Por ahora, la operatoria comercial continúa con normalidad en la mercadería embarcada. Destacaron también que tienen contenedores yendo a China. Incluso, el último cargamento se hizo anteayer. Además, mencionaron: “En ningún caso se rechaza lo que está en altamar”. También relativizaron el impacto económico que puede llegar a tener esta suspensión. “No va a afectar, esto es temporal y se va a restablecer. No tenemos ninguna duda de que esto se va a cobrar rápido”, dijeron por la mercadería embarcada.

Pero también los exportadores reconocieron que el eje del conflicto pasa por el cumplimiento estricto de los períodos de carencia de los productos veterinarios. “Los chinos van a estar más estrictos que antes”, advirtieron las fuentes, al tiempo que deslizaron una lectura política: “Están demostrando a sus productores que están haciendo cosas: trabas, controles más duros para ingresar a su país”.

En el sitio de la GACC aparecieron otras plantas argentinas como suspendidas, lo que refuerza la hipótesis de un mayor rigor por parte de las autoridades chinas. En el caso de Frío Dock, la suspensión data de hace aproximadamente un año y, según fuentes allegadas a la firma, eso respondió a un tema “político” por el cual la empresa “quedó involucrada de rebote”. Por su parte, ante una consulta sobre su nombre, desde Frigorífico Gorina indicaron no tener confirmación de una suspensión vigente en China. La compañía viene de atravesar un incendio que dejó fuera de operación su plataforma productiva, lo que también condiciona su actividad exportadora.

Para los exportadores, los chinos van a estar más estrictos que antes

A nivel operativo, en ArreBeef señalaron que los embarques comprometidos se cobrarán normalmente y que la afectación será limitada. “Quedaron dos contenedores y vendrán dos después. Son suspensiones temporales que hacen”, explicaron.

Conflicto en planta

Por otro lado, ArreBeef semanas atrás estuvo en el centro de la escena por haber suspendido a 400 trabajadores. Desde la planta frigorífica aclararon que los trabajadores van a ser reincorporados “despacio”.

“No despedimos a nadie. Siempre trabajamos con empleados temporales, que no solo dan empleo a gente de la industria, sino que los trabajadores tienen un montón de empleo; esto da la facilidad de que, cuando hay poca faena, se afloje”, afirmaron.

Recordaron que en crisis anteriores —como durante la pandemia— lograron sostener el empleo. Dijeron que “el esquema de personal temporal les permite adaptarse a la menor faena en momentos de incertidumbre”. El contexto productivo tampoco ayuda, dijeron, ya que el sector enfrenta un faltante de hacienda.