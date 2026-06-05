Drones para el campo: cómo una empresa argentina se posicionó como referente en la aplicación de tecnología aérea en la agricultura
Bidcom Agro llegó a Armstrong con la propuesta más completa del mercado en drones agrícolas DJI y un acuerdo estratégico con Aapresid que amplía su red técnica a lo largo de todo el país.
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En el predio de AgroActiva, entre stands de tractores y silos bolsa, un zumbido diferente llama la atención. Es el sonido de los drones. Y detrás de esa propuesta está Bidcom Agro, que hoy se posiciona como el único vendedor del país con presencia en las tres líneas de DJI: Agriculture, Enterprise y Consumer, integrando soluciones para el agro, la seguridad, la inspección industrial, la energía, el relevamiento, la fotografía y la producción audiovisual.
“Hoy el productor ya no pregunta si los drones sirven. Pregunta cuál necesita”, sintetizó Matías Koller, Líder de Producto y Desarrollo de Bidcom Agro. La frase condensa un cambio de paradigma que la empresa vio venir y supo capitalizar.
Las tres líneas, en un solo lugar
La presencia en las tres líneas de DJI —Agriculture, Enterprise y Consumer— es el diferencial central de Bidcom en el mercado. Mientras la mayoría de los operadores trabaja con una sola categoría, la empresa puede ofrecer una solución integral para distintas industrias y aplicaciones profesionales bajo un mismo ecosistema tecnológico.
Koller subrayó que esa amplitud no es solo comercial, sino técnica: cada línea de producto requiere capacitación específica, soporte posventa y conocimiento agronómico. “No alcanza con vender el equipo. Hay que acompañar al productor en el proceso”, afirmó.
El acuerdo con REM-Aapresid
Bidcom Agro avanza en una alianza estratégica junto a REM-Aapresid, la Red de Manejo de Plagas de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), una de las principales entidades de generación y difusión de conocimiento técnico del agro argentino.
El objetivo es generar conocimiento técnico y validación a campo sobre el uso eficiente de drones en aplicaciones agrícolas, evaluando variables como eficacia de control biológico, optimización de insumos, manejo de la deriva y configuraciones de calibración, entre otras, con el fin de mejorar parámetros de aplicación.
Tecnología que ya es herramienta
El stand de Bidcom en AgroActiva concentra productores, contratistas y asesores que ya no llegan a preguntar por la novedad, sino a comparar modelos y analizar rentabilidad. La conversación giró en torno a autonomía de vuelo, capacidad de carga, velocidad de aplicación y retorno de la inversión.
Para Koller, el momento es bisagra: la baja de retenciones, una cosecha mejor de lo esperado y el acceso al crédito configuran un escenario favorable para la inversión en tecnología.
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