Drones para el campo: cómo una empresa argentina se posicionó como referente en la aplicación de tecnología aérea en la agricultura

En el predio de AgroActiva, entre stands de tractores y silos bolsa, un zumbido diferente llama la atención. Es el sonido de los drones. Y detrás de esa propuesta está Bidcom Agro, que hoy se posiciona como el único vendedor del país con presencia en las tres líneas de DJI: Agriculture, Enterprise y Consumer, integrando soluciones para el agro, la seguridad, la inspección industrial, la energía, el relevamiento, la fotografía y la producción audiovisual.

“Hoy el productor ya no pregunta si los drones sirven. Pregunta cuál necesita”, sintetizó Matías Koller, Líder de Producto y Desarrollo de Bidcom Agro. La frase condensa un cambio de paradigma que la empresa vio venir y supo capitalizar.

Matías Koller, Líder de Producto y Desarrollo de Bidcom Agro, presenta las soluciones que trae la compañía para el campo argentino.

Las tres líneas, en un solo lugar

La presencia en las tres líneas de DJI —Agriculture, Enterprise y Consumer— es el diferencial central de Bidcom en el mercado. Mientras la mayoría de los operadores trabaja con una sola categoría, la empresa puede ofrecer una solución integral para distintas industrias y aplicaciones profesionales bajo un mismo ecosistema tecnológico.

Koller subrayó que esa amplitud no es solo comercial, sino técnica: cada línea de producto requiere capacitación específica, soporte posventa y conocimiento agronómico. “No alcanza con vender el equipo. Hay que acompañar al productor en el proceso”, afirmó.

El stand de Bidcom en AgroActiva

El acuerdo con REM-Aapresid

Bidcom Agro avanza en una alianza estratégica junto a REM-Aapresid, la Red de Manejo de Plagas de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), una de las principales entidades de generación y difusión de conocimiento técnico del agro argentino.

El objetivo es generar conocimiento técnico y validación a campo sobre el uso eficiente de drones en aplicaciones agrícolas, evaluando variables como eficacia de control biológico, optimización de insumos, manejo de la deriva y configuraciones de calibración, entre otras, con el fin de mejorar parámetros de aplicación.

Bidcom trae la propuesta más completa del mercado en drones agrícolas DJI.

Tecnología que ya es herramienta

El stand de Bidcom en AgroActiva concentra productores, contratistas y asesores que ya no llegan a preguntar por la novedad, sino a comparar modelos y analizar rentabilidad. La conversación giró en torno a autonomía de vuelo, capacidad de carga, velocidad de aplicación y retorno de la inversión.

Para Koller, el momento es bisagra: la baja de retenciones, una cosecha mejor de lo esperado y el acceso al crédito configuran un escenario favorable para la inversión en tecnología.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.