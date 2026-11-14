El apero criollo que dejó su huella en los dichos camperos y en la literatura gauchesca

La cincha es uno de los elementos fundamentales del apero criollo. Su importancia no se limita a la función práctica que cumple en el recado: también ha dejado su huella en las costumbres rurales, en el habla campera y en numerosas páginas de nuestra literatura gauchesca, donde aparece asociada a anécdotas, prácticas de trabajo y expresiones populares que aún conservan su significado.

La cincha es una pieza del apero que, junto con la encimera y los correones, permite sujetar las bajeras, las caronas y los bastos. Tradicionalmente, se confeccionó con distintos materiales, entre ellos tientos, lana, hilo, lona, cuero o suela.

En el Boletín de la Academia Argentina de Letras de 1938, Orestes Di Lullo, en su trabajo Algunas voces santiagueñas, aporta una interesante explicación sobre el origen del vocablo: “probablemente del quichua sinchi, que significa «duro» o «fuerte», pues en dicha lengua se denomina sinchi chumpi a una faja fuerte".

Por su parte, Tomás Hutchinson, en Buenos Aires y otras provincias argentinas, la describía como “una pieza hecha de un cuero muy fuerte y crudo, y compuesta de dos piezas, unidas en uno de los extremos, cada uno de los cuales tiene argollas de fierro”.

Además de designar una pieza del apero, la palabra cincha dio origen a expresiones relacionadas con las tareas rurales y con la fuerza de tracción de los caballos.

Una de ellas es tirar a la cincha, es decir, arrastrar algo a caballo mediante una guasca. Durante la época colonial, ante la falta de carros, era habitual arrastrar cueros de vaca valiéndose de este procedimiento. Algunos chacareros también contaban con sus primeros carros de tiro a la cincha, o de pértigo, en los que se ataba una guasca a la cincha para efectuar la tracción.

Godofredo Daireaux, en La cría del ganado, explica otra de las aplicaciones de este procedimiento: “Arar a la cincha, es decir con un caballo montado y el otro no, y otro hombre para manejar el arado”.

La cincha también aparece mencionada en las recomendaciones de Juan Manuel de Rosas para la administración de una estancia. En sus Instrucciones del Estanciero, advertía al capataz sobre la necesidad de evitar ciertas prácticas perjudiciales para los animales:

“Debe cuidar que no amanezcan animales con freno, que no se les dé agua con freno tampoco, ni con la cincha apretada. Contra estas indolencias de los peones, debe estar siempre muy alerta el capataz”.

Asimismo, insistía en la importancia de contar con elementos de repuesto para el trabajo cotidiano:

“Debe haber siempre sogas de repuesto para cuando se hace un trabajo; especialmente cinchas, que no se pueden arreglar en el acto que se necesitan”.

Cincha de lana

Estas recomendaciones permiten apreciar hasta qué punto la cincha, además de ser un elemento indispensable del apero, formaba parte de las preocupaciones cotidianas vinculadas al cuidado de los animales y a la organización del trabajo rural.

Justo P. Sáenz (h) en “Equitación gaucha” aclara que la cincha de cuero se usaba anchísima, y que por el año 1912 fue sustituida entre el paisanaje de la Provincia de Buenos Aires por una más angosta.

También encontramos distracciones como la cinchada y jugar a la cincha.

Dichos camperos

La presencia de la cincha en la vida cotidiana del hombre de campo también quedó registrada en expresiones populares cuyo significado, en muchos casos, trascendió el ámbito rural para incorporarse al lenguaje común.

A raja-cincha: la expresión a raja-cincha significa a toda carrera, a toda furia, con la máxima velocidad o intensidad. Hilario Ascasubi la empleó en Santos Vega o los mellizos de la Flor, al describir el despliegue de las fuerzas policiales: «Al vuelo la Polecia / a rajacinchas mandó / chasques y requisitorios / a la campaña, y soló / partidas a todo rumbo».

La imagen evoca la velocidad de un jinete que parte a toda carrera, sin reparar en obstáculos ni demoras.

Flojo de cincha: se dice que un caballo es flojo de cincha cuando, al ajustársele la cincha, se volea. La expresión también se aplica a las personas, como calificativo de quien demuestra cobardía o falta de firmeza. Se trata de una de las mañas que podía presentar un caballo y que el domador debía procurar corregir. Al respecto, la Comisión Nacional de Trabajo Rural, para la provincia de San Luis, establecía en 1952, entre las obligaciones del domador, lo siguiente: “El domador deberá tratar a los animales con cuidado y entregarlo dócil “frenero”, libres de mañas (bellaco, lomo frío, flojo de cincha, empacador, boleador o gastador, mañero de rienda, coceador, sentador, de lazo y en pelo)».

Echar la cincha a las verijas: esta expresión se utiliza para describir a una persona habitualmente tranquila que, de pronto, se enoja y se vuelve insoportable. La comparación remite al comportamiento de un caballo que bellaquea cuando la cincha se le desplaza hacia las verijas, provocándole molestias. Lucio V. Mansilla, en Una excursión a los indios ranqueles, relata una escena que ilustra gráficamente esta situación:

“El arriero huyó y se internó en un monte. Montaba una mula zaina, medio bellaca. Corría por entre el monte, cuando se le fue la cincha a las verijas. Írsele y agacharse la bestia a corcovear, fue todo uno”.

Jornada de trabajo con la hacienda en la estancia. Xavier Martin

Poner una cincha: en el lenguaje del juego de cartas, poner una cincha significa hacer trampa. La expresión aparece en el Martín Fierro, de José Hernández, en unos versos que aluden a las artimañas y los recursos de los jugadores: «Hay muchas trampas legales, / recursos del jugador; / no cualquiera es sabedor / a lo que un naipe se presta: / con una cincha bien puesta / se la pega uno al mejor».

Apretando la cincha: equivale a mirar para otro lado, no lo vi. Así lo grafica Domingo F. Sarmiento “….siendo testigos de un crimen, y contestan, cuando interrogados: Yo señor Juez, estaba, con perdón de V.S. apretando la cincha al pingo (sino inventan alguna taimada desvergüenza) cuando lo mataron. Cuando yo miré pa ese lao ya estaba muerto.”

La cincha en nuestra literatura gauchesca

En las narraciones de ambiente campero, este elemento aparece tanto en escenas de trabajo como en descripciones de cabalgatas, accidentes y episodios propios de la vida a caballo.

Godofredo Daireaux, en Las veladas del tropero, describe un accidente durante el traslado de una carga: “cuando llegó el carro justito a la línea del sobrante, se le cortó la cincha al caballo de varas, y antes que nadie lo hubiese podido remediar, se empinó el carro, volcando con estrépito en el pasto la mitad de su carga, muebles y mujeres, todo revuelto”.

Leopoldo Lugones, en La guerra gaucha, recurre a la expresión a raja cincha para transmitir la velocidad y el ímpetu de una fuga: “Luego las fugas sobresaltaron al bosque; desmelenados jinetes pasaron a raja cincha perdiéndose en el fuego de la tarde…“.

En Don Segundo Sombra, Ricardo Güiraldes refleja las inquietudes de quien comienza a familiarizarse con los riesgos del manejo de los potros. El narrador, atento a cualquier señal de peligro, se pregunta: “Por mi parte, no perdía los potros de vista espiando indicios que pudieran anunciarme algún peligro: ¿Sería flojo de cincha, se me bolearía?“.

Finalmente, Álvaro Yunque, en su obra sobre Calfucurá, recoge unos versos que expresan, con humor y picardía, una forma de perjudicar a quien pretende montar un caballo: “Si algún blanco te mandase / que ensilles el caballo, / déjale la cincha floja, / ¡y que se lo lleve el diablo!“.