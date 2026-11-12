Tras nueve meses: reemplazan un puente de 1930 que se derrumbó por tubos de cemento y dicen que es “un parche definitivo”

Después de 250 días de espera y reclamos, los vecinos de Arroyo Venado, en el partido bonaerense de Guaminí, y los productores de esa localidad y de Carhué, en el distrito de Adolfo Alsina, comenzaron a ver una intervención en el lugar donde estaba el puente que conectaba ambas zonas. Sin embargo, la obra que se puso en marcha no contempla reconstruir la estructura de 1930, arrasada por una crecida, sino instalar tubos de cemento que funcionarán como alcantarillas y cubrirlos con material para habilitar un paso.

Las máquinas llegaron hace una semana y los trabajos, según se estima, demandarán alrededor de dos meses. La intervención está a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de una empresa privada. Para quienes viven y trabajan en la zona, el movimiento de equipos no significa que el puente vaya a recuperarse. Por el contrario, crece la percepción de que la solución será un entubado en el lugar del antiguo paso y que la estructura original quedará definitivamente en el pasado.

“Mi sensación y la de la gente del pueblo es que el puente ya es historia. Lo que están haciendo es un entubado donde estaba el vado pero el puente va a quedar roto para siempre”, resumió a LA NACION Sebastián Mori, productor y contratista rural de la zona.

El puente sobre el Arroyo Venado, construido en 1930 que fuera arrasado por la corriente de agua será reemplazado por tubos de alcantarilla

La obra consiste en colocar tubos de cemento, uno al lado del otro, sobre una base de hormigón. Según describió, los trabajadores preparan una platea, ubican los conductos y luego realizan otra estructura de hormigón. Se trata de una intervención para permitir la circulación del agua y habilitar el tránsito por encima, pero que no recupera el puente que durante décadas conectó a los habitantes de la región.

El productor cuestionó que, después de tantos meses, no se haya avanzado con una reconstrucción. “Acá lo que había que hacer era arreglar el puente y no gastarse millones de pesos en algo provisorio”, sostuvo. A su entender, con una inversión adicional se podría haber reparado la estructura original, pero esa alternativa no forma parte de la solución que finalmente se puso en marcha.

La preocupación también está relacionada con la durabilidad de los tubos frente a nuevas crecidas. Mori recordó que en la zona las inundaciones se repiten y advirtió sobre la posibilidad de que un nuevo episodio de lluvias intensas vuelva a poner en riesgo el paso. “Nosotros sabemos que cada 10 años se viene una inundación”, señaló. Mencionó el actual fenómeno de El Niño y se preguntó cuánto podrán resistir los conductos si se repite una situación similar a la que destruyó el puente.

La estructura, construida en 1930, fue arrasada luego de que la corriente de agua socavara sus bases y, desde entonces, la circulación quedó interrumpida Gza.

La intervención llegó después de una larga sucesión de reclamos ante autoridades municipales y provinciales. Unos 120 días atrás, el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, y el subsecretario de Hidráulica bonaerense, Néstor Álvarez, habían anunciado la construcción de un paso provisorio. Más tarde, hace aproximadamente 45 días, en el gobierno de Axel Kicillof habían señalado a LA NACION que la reconstrucción se realizaría durante octubre pasado, a través de la Dirección Provincial de Hidráulica. Finalmente, los trabajos iniciados no contemplan volver a levantar el puente.

Mori recordó que, en un primer momento, el municipio de Guaminí había previsto aportar tubos de chapa para construir una alternativa de circulación al costado de la obra y permitir que los vecinos pudieran pasar mientras avanzaban los trabajos. Sin embargo, según indicó, esos materiales todavía no llegaron. Ahora, el tránsito por el vado que se utilizaba desde el derrumbe fue cerrado definitivamente y la circulación quedó interrumpida por completo.

Tras el derrumbe del puente, los vecinos acondicionaron con piedras y escombros un paso por debajo de la estructura caída; era utilizado originalmente como vado para el tránsito de maquinaria agrícola que, por sus dimensiones y peso, no podía cruzar por el puente Gza.

El puente había colapsado en marzo pasado luego de una creciente que socavó sus bases. Fue la corriente de agua la que debilitó los apoyos y, pocos días más tarde, la estructura cedió. Desde entonces, el puente quedó inutilizado y los vecinos comenzaron a buscar alternativas para no perder la conexión entre las localidades.

En un primer momento, con piedras y escombros, se acondicionó una pasada por debajo de la estructura caída, donde antes ese vado permitía el tránsito de maquinaria que no podía circular por el ancho del puente y que, por su peso, necesitaba otro recorrido. Con el tiempo, también comenzaron a utilizarlo autos y camionetas particulares. Ahora los funcionarios dispusieron su cierre.

La consecuencia para quienes necesitan trasladarse entre Guaminí y Carhué es un desvío considerable. Antes de la caída, el recorrido era de unos 25 kilómetros; ahora, para llegar de un punto al otro, deben recorrer aproximadamente 70 kilómetros. La distancia adicional afecta los desplazamientos cotidianos y complica las actividades laborales y comerciales de la zona.

Para Mori, "el puente no va a volver y va a quedar caído para siempre" Gza.

El impacto es especialmente significativo para los habitantes de Arroyo Venado, donde viven unas 70 personas. Muchos utilizaban el puente a diario para trasladarse hacia Carhué y otros puntos de la región. La interrupción no solo modificó los recorridos de productores y trabajadores rurales, sino también el acceso a servicios y la conexión de las familias con localidades cercanas.

Para Mori, la obra actual confirma que la reconstrucción del puente dejó de ser una posibilidad concreta: “El puente no va a volver y va a quedar caído para siempre. Esos tubos de cemento que están poniendo van a ser la obra definitiva, es un parche definitivo”.

Comparó esta situación con otras obras de infraestructura que tampoco avanzan como el puente de Otto y el estado de la ruta 33 en dirección a Bahía Blanca: “Es como que todo se va cayendo”.

La caída del puente también tiene una dimensión personal para Mori. En otra oportunidad, el productor había contado a LA NACION que esa conexión fue clave para la atención médica de su hijo Fausto, que nació en enero de 2023. Unos 20 días después, el pequeño presentó síntomas que preocuparon a sus padres y decidieron trasladarlo a Carhué, donde había guardia pediátrica, a diferencia de Guaminí. El niño fue atendido inicialmente en el hospital de Carhué y luego trasladado de urgencia a Bahía Blanca, donde permaneció internado por una hemorragia cerebral. “Hoy Fausto tiene tres años, con todas sus secuelas, pero está vivo. Se me hace un nudo en la garganta cuando le cuento mi historia a la gente que le debo la vida de mi hijo a ese puente”, describió tiempo atrás.

LA NACION se comunicó con el gobierno bonaerense y con José Ferreira, intendente de Guaminí (UxP), para conocer sus posiciones sobre la obra, pero aún no obtuvo respuesta.