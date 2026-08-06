El BID aprobó un crédito de US$80 millones para que Río Negro impulse su producción agropecuaria

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$80 millones para financiar un programa orientado a mejorar la productividad agropecuaria de Río Negro mediante inversiones en infraestructura de riego, electrificación rural y fortalecimiento de la gestión del riesgo climático. Según informó el organismo, la operación contará, además, con una contraparte de US$5 millones por parte de la provincia, por lo que la inversión total alcanzará US$85 millones.

El financiamiento corresponde al Programa de Desarrollo Productivo Rural de la Provincia de Río Negro, una iniciativa que, de acuerdo con el BID, busca aumentar la competitividad del sector agropecuario mediante mejoras en la infraestructura productiva y una mayor capacidad para enfrentar eventos climáticos que afectan la actividad.

El organismo explicó que el programa tendrá tres objetivos principales. Por un lado, incrementar la eficiencia en el uso del agua mediante inversiones en infraestructura de riego. También ampliar el acceso a energía eléctrica sostenible para la producción en áreas rurales. Finalmente, fortalecer la capacidad institucional y de los productores para prevenir y responder ante riesgos climáticos como incendios forestales, sequías y tormentas de granizo.

En el comunicado difundido tras la aprobación del préstamo, la representante del Grupo BID en la Argentina, Viviana Alva Hart, destacó el potencial productivo de la provincia y el impacto esperado de las inversiones.

“Río Negro tiene un enorme potencial para seguir fortaleciendo su producción agropecuaria. Con esta operación, el BID acompaña inversiones estratégicas que mejorarán el acceso al agua y a la energía, fortalecerán la gestión de riesgos y crearán mejores condiciones para el desarrollo de los productores. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con un crecimiento más productivo y resiliente para las economías regionales de Argentina”, dijo.

EL BID APROBÓ US$ 80 MILLONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE RÍO NEGRO



El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de US$ 80 millones para ejecutar uno de los programas de infraestructura productiva más importantes de las… pic.twitter.com/grswvkEUq8 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 6, 2026

Según el BID, las inversiones permitirán fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo de las economías regionales, mejorar la resiliencia frente al cambio climático y generar condiciones para aumentar la productividad de uno de los principales complejos agropecuarios de la Patagonia. Si bien el comunicado del BID presenta los objetivos generales del programa, el detalle de las obras fue difundido por el gobierno de Río Negro.

Una malla antigranizo

De acuerdo con la información oficial de la provincia, el financiamiento permitirá avanzar con la modernización del sistema de riego del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), una de las principales áreas bajo riego del territorio rionegrino. También se ejecutará la electrificación rural de Guardia Mitre, se impulsará el desarrollo productivo de Negro Muerto y se realizarán obras de riego y electrificación en la Margen Norte.

La administración provincial informó además que el programa contempla una inversión de US$6 millones para ampliar la protección de la producción mediante la instalación de mallas antigranizo, una herramienta utilizada especialmente en las economías regionales para reducir pérdidas ocasionadas por tormentas severas. A ello se suma la incorporación de equipamiento y tecnología destinada a fortalecer al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), con el objetivo de mejorar la prevención y la capacidad de respuesta frente a incendios, uno de los principales riesgos que enfrenta la provincia durante determinadas épocas del año.

Tras conocerse la decisión del Directorio del BID, el gobernador Alberto Weretilneck celebró la aprobación del financiamiento. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales sostuvo: “El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de US$80 millones para ejecutar uno de los programas de infraestructura productiva más importantes de las últimas décadas. Con una contraparte provincial de US$5 millones, la inversión total alcanzará US$85 millones”.

El maíz bajo riego crece en Río Negro como una opción

El mandatario agregó que esos recursos “permitirán ampliar las áreas bajo riego, llevar energía a nuevas zonas productivas, modernizar sistemas existentes y fortalecer la producción con más tecnología e infraestructura”. Weretilneck señaló: “Este financiamiento refleja la confianza del BID en Río Negro y en una provincia que planifica, cumple y trabaja para generar más producción, más empleo y más oportunidades”.

El gobernador también agradeció al organismo internacional por el respaldo al proyecto provincial. “Estos 80 millones de dólares no llegan por casualidad, llegan porque Río Negro tiene un proyecto de desarrollo serio, con obras concretas y una visión de futuro que genera confianza. Proyectos de esta envergadura serían imposibles de concretar sin este financiamiento internacional. Todo nuestro agradecimiento al BID por confiar en el camino que estamos recorriendo y en la visión de futuro que tenemos para Río Negro”, concluyó.

“Todo el potencial productivo”

En diálogo con LA NACION, el secretario de Agricultura de Río Negro, Lucio Reinoso, señaló que el objetivo del programa va más allá de ejecutar obras puntuales. “Esta infraestructura va a potenciar las áreas que hoy ya están bajo riego, pero además permitirá incorporar nuevas superficies productivas”, afirmó. Según precisó, el desarrollo previsto contempla sumar unas 15.000 hectáreas bajo riego en la zona de Negro Muerto y entre 12.000 y 15.000 hectáreas más en Guardia Mitre, dentro del Valle Inferior.

El funcionario explicó que la intención es aprovechar ese crecimiento para expandir distintas actividades agropecuarias. “Queremos generar las condiciones para desarrollar todo el potencial productivo de Río Negro, tanto en la producción de maíz y alfalfa como en la integración con la ganadería para producir más carne y también más leche”, sostuvo.

Reinoso destacó que el financiamiento también apunta a ordenar el crecimiento de esas regiones. “Creemos que es muy importante que el Estado pueda planificar el desarrollo que queremos para Río Negro en esta actividad. Las obras van a permitir que se incorporen más productores y que ese crecimiento se haga con infraestructura”, dijo.

Además de las obras de riego, el programa destinará US$6 millones a herramientas de gestión del riesgo agropecuario, con inversiones en mallas antigranizo para proteger la producción frutícola y acciones para prevenir y enfrentar incendios en la región andina y en el monte rionegrino, con el objetivo de resguardar tanto la producción forestal como la ganadería extensiva.