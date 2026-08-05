Un fondo invertirá US$30 millones en empresas ligadas al agro

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de empresas de tecnología para el agro, se lanzó un nuevo fondo internacional de venture capital que buscará reunir US$30 millones para invertir en unas 35 startups de alto potencial, principalmente en etapas tempranas. El vehículo tendrá base operativa en la Argentina, Brasil y Estados Unidos y apunta a acelerar la validación y expansión internacional de soluciones para las cadenas agroalimentarias.

El fondo corresponde a Innventure Food & Agtech, una iniciativa creada por productores socios de Aapresid y especializada en invertir en compañías que desarrollan tecnologías aplicadas a la cadena agroalimentaria. Entre sus inversores se encuentra también la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que reúne a 50.000 productores a través de 128 cooperativas, además de otros 120 inversores. Según informaron, el fondo se distingue por combinar el conocimiento del sistema productivo con la validación de tecnologías en condiciones reales y una red de socios estratégicos en la región.

“Los dos principales problemas que existen hoy en el AgriFoodTech son la baja adopción de tecnología, aunque viene creciendo y América Latina es la región donde más avanza, y la escasez de capital. Para resolver eso hay que generar confianza, y nuestra ventaja es que venimos del sector productivo y se sumaron referentes del agro y de la industria que nos permiten contribuir a solucionar ambas cuestiones”, dijo Mayco Mansilla, CEO de Innventure.

Según destacaron, no buscan únicamente invertir en startups, sino invertir en soluciones que los productores, las industrias y las corporaciones agroalimentarias necesitan, validarlas en sistemas productivos reales y escalarlas hacia mercados internacionales. El objetivo es cerrar la brecha entre el desarrollo de nuevas tecnologías para el agro y el capital disponible para transformarlas en compañías de alcance global.

El objetivo es cerrar la brecha entre el desarrollo de nuevas tecnologías para el agro

Como antecedente, destacaron que el primer fondo de Innventure invirtió en 19 compañías que actualmente operan en 40 países de los cinco continentes. Entre ellas se menciona a DeepAgro, Sensify y Satellites on Fire, que habrían multiplicado alrededor de un 300% su valuación en un período de 24 meses.

“Nuestros propios inversores son quienes adoptan las tecnologías. Entre Aapresid y AFA, con quienes estamos vinculados, hay unos 85.000 productores solo en la Argentina. Además, las empresas del agro todavía no participan de manera masiva en la industria del venture capital. Como conocen nuestra trayectoria y saben que entendemos los negocios agroalimentarios, eso ayuda a que se animen a invertir en este tipo de vehículos”, añadió.

El diferencial del fondo radica en que sus fundadores e inversores son productores, empresarios y referentes del sistema agroalimentario, lo que, según la organización, permite comprender los desafíos de adopción, validación y escalamiento de nuevas tecnologías. A ello se suman acuerdos y vínculos con instituciones y entidades como Aapresid, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Agricultores Federados Argentinos (AFA), ACA, Bayer, EY, AWS, Oracle y First Flight, aceleradora de Estados Unidos. EY, además, será la encargada de estructurar el levantamiento de capital y aportar su red internacional para potenciar las operaciones del fondo.

El lanzamiento se realizó en el marco de Aapresid en Rosario

“Buscamos startups que desarrollen tecnología para la cadena agroalimentaria, no solo pensando en la región, sino en mercados globales. Nos enfocamos en compañías que estén en etapas pre-seed, seed y serie A”, describió el CEO.

Sobre el levantamiento del capital indicó que ya tienen capital “comprometido” por parte de los inversores actuales. “El proceso formal de levantamiento de capital comienza la semana que viene. A partir de ahí avanzaremos con todo el proceso de fundraising”, planteó.

Mansilla también señaló que hoy América Latina y la Argentina cuentan con muchos aprendizajes. “Hace cinco años esta industria estaba en una etapa incipiente; hoy ya hay numerosas startups que lideran mercados globales en sus segmentos y cada vez más empresas tienen estrategias de innovación que incluyen el trabajo con fondos y startups”, manifestó. Además, destacó que ya empezaron a ver resultados concretos del impacto que tienen la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la biotecnología sobre los sistemas de producción.