El campo del futuro. Cómo son los drones agrícolas y por qué crece su uso

La adopción de drones agrícolas en los campos argentinos crece día a día. Y es que a través de esta tecnología hoy es posible ganar mucha eficiencia en tareas tan centrales como la aplicación de fitosanitarios, la fertilización, la siembra aérea y la agricultura de precisión. Por eso, no es casualidad que en la última edición de Expoagro el stand de Bidcom Agro convocara en gran número a los productores agropecuarios que visitaron la Feria.

Bidcom Agro, la unidad especializada en soluciones tecnológicas para el agro del grupo Bidcom, aprovechó la muestra de San Nicolás para lanzar su campaña 2026 junto a su red nacional de resellers y presentar su ecosistema completo de soluciones con demostraciones tecnológicas, asesoramiento técnico y actividades junto a sus socios estratégicos.

Con más de 10 años de trayectoria tecnológica dentro del ecosistema DJI, la compañía es Master Dealer de DJI en la línea Consumer para Argentina, Uruguay y Bolivia, lo que le permitió desarrollar una sólida estructura comercial, técnica y de servicio vinculada a la tecnología de drones. Y que desde 2023 decidió llevar al segmento DJI Agriculture, trasladando toda esa experiencia al sector agropecuario y posicionándose como uno de los impulsores del uso de drones agrícolas en el país.

Uno de los pilares de este desarrollo es la construcción de una red nacional de resellers certificados, que cuentan con formación oficial como instructores DJI Academy y técnicos After Sales. De esta manera, cada productor o contratista que incorpora drones agrícolas dispone de capacitación y soporte especializado en su propia región. Y es que la red no solo comercializa equipos como los nuevos DJI Agras T100, sino que acompaña al productor en el proceso de adopción de la tecnología, brindando asesoramiento técnico y capacitación para su implementación en campo.

Los drones agrícolas fueron los protagonistas de la edición 20° de Expoagro.

Otro de los diferenciales de Bidcom Agro es que su estructura comercial está integrada por ingenieros agrónomos, que trabajan en conjunto con los resellers para adaptar cada solución a las condiciones productivas de cada zona. Además, la compañía desarrolla alianzas con empresas líderes del sector agroindustrial, entre ellas Rizobacter y Vistaguay, con el objetivo de potenciar el uso de drones en aplicaciones agrícolas y generar nuevas experiencias de innovación para el productor.

En esa misma línea de desarrollo tecnológico, Bidcom Agro impulsa junto a la empresa Avansys el lanzamiento de la primera biblioteca de algoritmos para drones agrícolas de Argentina, una iniciativa orientada a transformar las imágenes capturadas por drones en información productiva que ayude a mejorar la toma de decisiones en el campo.

El stand de BidcomAgro durante la muestra.

A su vez, Bidcom Agro representa oficialmente a DJI Agriculture y complementa su propuesta con Brumby, su marca propia de maquinaria agrícola liviana orientada a productores, contratistas y economías regionales. Esta combinación permite ofrecer un portafolio integral que abarca desde pulverización aérea inteligente hasta soluciones mecanizadas adaptadas a distintas escalas productivas.

En un contexto donde la eficiencia productiva y la optimización de recursos se vuelven cada vez más relevantes, la adopción de tecnologías de precisión comienza a ocupar un lugar central en el agro argentino. En este escenario, Bidcom Agro busca acompañar este proceso no solo mediante la provisión de equipos, sino también a través de capacitación continua, soporte técnico especializado y presencia territorial.

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