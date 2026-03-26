Del dolor a un nuevo sentido: cómo reconstruirse tras la pérdida de un hijo

El proceso del duelo, a menudo silenciado por tabúes sociales, es una experiencia transformadora que desafía los límites de la resiliencia humana. En el marco del podcast Duelos, conducido por Astrid Pikielny, Beatriz Martínez compartió su recorrido personal tras la muerte de su hijo Bruno, quien nació con parálisis cerebral y falleció a los 27 años. Martínez, madre también de Constanza, joven con síndrome de Angelman, describió el camino como una sucesión de duelos que comenzaron en el momento mismo del diagnóstico. Según la entrevistada, aceptar la realidad del hijo que no fue, frente a lo proyectado inicialmente, constituye un paso fundamental para transitar una nueva forma de amor. Al respecto, Martínez señaló: “Ese duelo existió, que es el hijo que no fue, lo que uno tenía proyectado sobre lo que iba a ser la vida”.

Durante la entrevista, la cuidadora relató las dificultades del entorno social para acompañar situaciones de discapacidad y muerte. Martínez explicó que, a menudo, los vínculos se quiebran ante la vulnerabilidad ajena, lo que obliga a las familias a seleccionar con cuidado sus redes de apoyo. “Hay personas que no saben estar, no quieren estar o no pueden estar, que no tienen esos recursos emocionales”, sostuvo al analizar la incomodidad que su testimonio genera en terceros. La vida de Bruno, marcada por años de internación domiciliaria y cuidados paliativos, concluyó en un entorno clínico, una decisión que, según Martínez, todavía intenta procesar emocionalmente. “Trabajé 27 años de mi vida para que fuera en mi casa y no fue en mi casa”, confesó, subrayando la complejidad de soltar a un ser querido después de décadas de cuidados constantes.

El duelo por la pérdida de Bruno se entrelaza con el ejercicio cotidiano de la maternidad junto a Constanza, cuya condición de discapacidad requiere una atención permanente. Martínez admitió que convivir con la incertidumbre del futuro es una tarea sobrehumana, pero enfatizó que ha logrado reconstruirse al encontrar nuevos sentidos en su existencia. “Lo que descubrí es que me puedo reír sin culpa. Me costó un montón”, compartió al reflexionar sobre la importancia del autocuidado y la necesidad de permitirse momentos de disfrute como parte de un legado. Actualmente, Martínez preside AMAR, una organización sin fines de lucro donde busca honrar la memoria de su hijo mientras ofrece apoyo a otras familias que transitan realidades similares. “Yo siento que tengo el deber como mamá y desde el amor de expandirlo, de decir que eso no muera con su desaparición física”, concluyó, reafirmando su compromiso con la memoria de Bruno y la vida de su hija.