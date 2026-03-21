Alejandro David: “Para decidir sobre alguien hay que conocer primero la cárcel”

Cuando empezó su carrera como abogado, Alejandro David no tenía claro que su camino estaría ligado al mundo penal. Un encuentro casual durante una conferencia en el Cuerpo Médico Forense terminó abriéndole la puerta a su primer cargo judicial como relator en un tribunal oral. Desde entonces, su recorrido por distintas áreas del sistema —incluida la Defensoría General— fue moldeando una mirada que hoy considera clave para ejercer su rol: conocer de cerca la realidad de las personas privadas de la libertad.

Antes de convertirse en juez de ejecución en 2007, David pasó años recorriendo cárceles y comisarías como parte de su trabajo en la Defensoría. Ese contacto directo con el sistema penitenciario, asegura, le permitió comprender que detrás de cada expediente hay historias, contextos y trayectorias personales. “Ir a la cárcel humaniza”, sostiene. Para el magistrado, quienes toman decisiones sobre la libertad de una persona deberían conocer el lugar donde esa pena se cumple y la realidad cotidiana de quienes viven y trabajan allí.

En su experiencia, el problema de la seguridad no se resuelve únicamente con penas más largas. Por el contrario, considera que la reinserción social es un elemento central para reducir la reincidencia. “Si una persona cuando sale no puede integrarse al trabajo, a la educación o a la salud, el sistema fracasa”, explica. En ese sentido, destaca el rol que cumplen las organizaciones civiles y las iniciativas que acompañan a las personas detenidas durante su proceso de reinserción.

Para David, el desafío es colectivo. El sistema penitenciario, dice, puede cumplir su función, pero sin una red de apoyo en la sociedad las oportunidades reales de cambio se reducen. “Esto es un problema de todos”, afirma. Por eso insiste en que el debate sobre las políticas penales debería incluir a quienes conocen el funcionamiento cotidiano del sistema: jueces, defensores, autoridades penitenciarias, víctimas y organizaciones que trabajan dentro de las cárceles.

Después de más de dos décadas vinculado al ámbito penal, el juez sostiene que la clave está en mirar más allá del castigo. La experiencia de cruzarse en la calle con personas que alguna vez estuvieron detenidas y hoy trabajan o reconstruyeron su vida, dice, es una confirmación de que el camino de la reinserción es posible. “Eso también es seguridad”, concluye.

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