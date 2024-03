Escuchar

SAN NICOLÁS.- En medio de un día histórico para Expoagro, por la presencia de 60.000 personas en su segunda jornada, y con los productores recorriendo stands de maquinaria agrícola y bancos, la oferta de financiamiento de las entidades bancarias es protagonista de la muestra. Hay casos de una millonaria colocación, como los más de $500.000 millones en operaciones que hizo el Banco Nación. No obstante, hay un fuerte interés, mayor a la edición pasada, por los préstamos en dólares, vedettes de la exposición.

“Los productores vienen a buscar financiamiento en dólares, mientras que otros años la atracción estaba en el peso”, dijo Fernando Bautista, Head de Agronegocios de Santander. Indicó que en la primera jornada un 80% de las operaciones concretadas fueron en dólares; el año pasado habían sido solo un 5%. Explicó el cambio en que hubo una modificación del escenario no solo a nivel productivo, con la espera de una mejor cosecha, sino también desde el punto de vista financiero. Por esa razón, este año el banco se presentó “con propuestas muy competitivas especialmente” en dólares.

“Con los dólares convergiendo relativamente al mismo nivel, casi sin brecha, y tasas a la baja de la inflación, empiezan a tener que pensar en su margen y su ganancia por el lado de lo productivo y no tanto de lo financiero. Entonces, [los productores] están empezando a ver el dólar con una cara muy diferente a la que veían el año pasado. Por eso, desde el punto de vista financiero, cambió totalmente el escenario, los negocios que el productor tenía acostumbrados a hacer en el pasado y que justificaban su ganancia por el lado financiero, y no tanto agronómico, se acabaron”, sostuvo el ejecutivo.

El Banco Nación concentró un gran caudal de créditos

Ayer al mediodía el Banco Nación informó sobre una ampliación de su línea en pesos en otros $250.000 millones al haberse colocado $500.000 millones iniciales. Además, en apenas dos horas se agotaron US$50 millones de una línea para la adquisición de maquinaria que se había agregado. En tanto, el BBVA ubicó líneas de financiamiento por US$40 millones y 7 millones de pesos. Por su parte, el Banco Provincia tuvo 414 presolicitudes en pesos y 114 presolicitudes en dólares.

“Este año contamos con líneas en dólares que ofrecen tasas más bajas, las cuales no estaban tan disponibles o demandadas anteriormente y este año tienen mucho dinamismo. En cuanto a las líneas en pesos, aunque hay demanda, vienen en niveles inferiores en comparación con el año pasado, que también fue un récord”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

La entidad ofrece préstamos en dólares con una tasa de 3% anual y un plazo de 24 meses. También en pesos, entre otros rubros, para la compra de maquinaria agrícola y de bienes sustentables y tecnología aplicada al sector, con tasas que arrancan en el 64,5% anual y plazos de 36 y 48 meses.

El Banco Provincia llegó con una variada oferta

Agregó: “Es un año marcado por diferentes incertidumbres. Dependiendo del segmento, vemos la recuperación de la sequía, lo que cambia el pulso, pero no vemos que sea con toda la potencia que se esperaba porque todavía hay zonas donde los perfiles de agua no se han recuperado y los precios internacionales también bajaron; entonces, eso cambia la perspectiva”. No obstante, aclaró: “Aún así, el volumen fue muy bueno. No sé si alcanzó los del año pasado, pero fue muy bueno”.

Juan Caminal, responsable Agro y Productos de BBVA en la Argentina, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos en los primeros días de la exposición. Según el ejecutivo, incluso “superaron las expectativas”. En la primera joranda de la muestra la cantidad de operaciones realizadas fue más del 50% superior en comparación con el año pasado.

“Por suerte, la demanda viene muy bien, está siendo muy interesante. Hay mucho interés en tomar capital de trabajo”, comentó el ejecutivo. Al igual que en las otras entidades destacó la creciente preferencia de los productores argentinos por el financiamiento en dólares.

“Como cambió la dinámica de la economía, el productor que genuinamente tiene dólares y es exportador indirecto elige la tasa en dólares porque ahora está siendo más atractiva. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, los productores pueden acceder a financiamiento con tasas del 8 o 9% en dólares, en la Argentina estas tasas alcanzan apenas el 1,5%, y en algunos casos, incluso llegan al 0% a 180 días. Entonces las tasas en pesos ya no están siendo muy competitivas y cuando lo pone en dólares pasa a ser competitiva, aunque los números para la campaña que viene un poco se van a estar ajustando”, manifestó.

La entidad se presentó este año con una oferta “muy agresiva”: ofrecen préstamos en dólares a tasa 0% para la compra de insumos o maquinarias a corto plazo. Las operaciones deberán ser concertadas en los cuatro días de la exposición con vencimiento a 180 días.

“La estabilidad económica de los últimos meses lo que permitió es que los depósitos en dólares se estabilicen, empiecen a crecer lentamente y que los bancos volvamos a tener otra vez ofertas en dólares”, subrayó Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Banco Galicia, que destacó que hay oferta de la entidad de financiamiento en dólares a tasa 0%.

En el Banco Galicia destacaron la estabilización de los depósitos en dólares