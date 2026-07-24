Kicillof visita un distrito en rebelión de contribuyentes contra el cobro de tasas viales

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visita hoy el municipio de Tapalqué, uno de los municipios del interior productivo donde se gesta una rebelión silenciosa contra la política: el rechazo de productores rurales a pagar tasas viales, como queja por la falta de obras.

El gobernador participa esta tarde de una actividad en el Partido Justicialista de Tapalqué, donde el intendente Gustavo Cocconi enfrenta una demanda colectiva de casi treinta productores rurales contra la tasa vial del municipio.

Axel Kicilof con el intendente Gustavo Cocconi Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

La acción judicial del agro se tramita ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1 de Azul bajo el expediente: “Establecimiento 8 de Mayo SA y otros c Municipalidad de Tapalqué s / Pretensión Declarativa de Certeza”. La demanda fue iniciada el 29 de abril de este año y se plegó a otra causa caratulada Zemborain Rafael Jorge y otros c/ Municipalidad de Tapalqué”.

Los demandantes denuncian, en primer lugar, la ausencia de una contraprestación por el dinero que abonan ya que consideran que pagan por un servicio que no reciben. En segundo lugar, al amparo de la Ley 13.010, denuncian que los fondos que envía el gobierno provincial en concepto de coparticipación habrían sido utilizados para gastos corrientes del municipio en lugar de destinarse al mantenimiento de caminos rurales. Por último también impugnan los mecanismos de actualización automática de la tasa a través de la fórmula polinómica, que califican como una forma de indexación prohibida. Y confiscatoria.

La rebeldía de los productores de Tapalqué no es única: hay antecedentes similares en Pila, contra el jefe comunal peronista Gustavo Walker; en Brandsen contra el también justicialista Fernando Raitelli; en Bolívar contra el alcalde peronista Eduardo Bucca y en 25 de Mayo contra el opositor Ramiro Eguen (GEN).

También hay demandas iniciadas en Saladillo, donde el reclamo recae contra el intendente José Luis Salomón; en Carlos Casares, contra el peronista Daniel Ángel Stadnik; en Daireaux contra la justicialista María Alejandra Serra y contra el jefe comunal Nelson Desederio Sombra, de Azul, que responde a La Cámpora.

Un camino rural en Azul

En Azul y en Daireaux ya existe sentencia judicial de primera instancia a favor del reclamo. La sentencia respecto de la demanda iniciada en Daireaux -hoy en apelación- suspendió el cobro de tasas si no hay servicio y además detectó el desvío de fondos pagados por tasas a otras áreas municipales. La de Azul anuló una tasa que debían pagar los productores por servicios que no estaban relacionados con caminos ni el campo.

“El gobernador no está al tanto de estos reclamos”, se informó cerca de Kicillof antes de la visita al Partido Justicialista de Tapalqué. “El intendente nunca mencionó estas demandas”, se precisó.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) es una de las entidades que acompaña los reclamos por la situación de los caminos rurales en el interior bonaerense, producto de las inundaciones. Desde el plano político Carbap exigió a Kicillof en varias oportunidades que regularice el estado de los caminos rurales del interior. Los productores, en tanto, ya optaron por las demandas judiciales colectivas en varios distritos.

Victoria Pérez Parma, una de las productoras que integra la acción, explicó que el reclamo se reactivó tras el corte del diálogo que el sector mantenía con la comuna durante el verano. En ese contexto, y ante el surgimiento de demandas similares en otros distritos bonaerenses, entre 25 y 27 productores decidieron organizarse y avanzar judicialmente.