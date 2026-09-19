El efecto del evento El Niño no será igual en todas las zonas productivas

El Niño abre un archipiélago de dudas para los agricultores de cara a la siembra de granos gruesos. Sin embargo, el efecto de lluvias por encima de lo normal que se prevé no tendría igual efecto en todas las zonas. Según Juan Balbin, productor de Cañada Seca, expresidente del INTA y de CREA, “la región que se verá menos afectada comprende la provincia de San Luis y el oeste de La Pampa, que habitualmente tienen napa profunda, por lo cual lluvias copiosas tienen grandes posibilidades de penetrar en el perfil y ser bien aprovechadas por los cultivos de verano. Más hacia el noreste de La Pampa y al sur de Córdoba hay más peligros. Las cuencas de esas zonas generan excedentes que inundan los campos cuando se encuentran con cadenas de médanos o inician un viaje temible hacia la depresión del Salado en la provincia de Buenos Aires. En esta zona el riesgo de inundaciones es alto porque ya viene con suelos con napas altas, que tampoco tolerarían lluvias importantes en poco tiempo. Obviamente, otra región que puede ser muy afectada es la Mesopotamia, sobre todo las islas del delta del Paraná y los campos que están en las márgenes de los ríos que la circundan.

La diversidad de situaciones que se podrían presentar ante el eventual desarrollo de un Súper Niño, deberían ser tenidas en cuenta por quienes alegremente anticipan una cosecha récord 2026/2027. “Puede alcanzarse un récord, pero, para que ello ocurra, todas las zonas deberían producir satisfactoriamente, algo que hoy no se puede asegurar”, alerta Balbín.

Sea cual fuere la intensidad del fenómeno primavero-estival, será conveniente desarrollar prácticas que puedan atenuar sus efectos negativos. En su campo, Balbín va a adelantar la siembra de maíz y soja en los lotes seguros, y en el resto de los potreros va a ir orejeando la evolución de las lluvias para ver si se puede mantener la rotación original. Se sabe, una resiembra de cultivos de verano cuesta mucha plata. La de girasol es una de las peores, ya que encharcamientos de cuatro o cinco días generalmente matan las plantas y exigen la resiembra de todo el lote, con la amenaza adicional de un gran desarrollo de malezas. En maíz también se generarían problemas, porque el encharcamiento genera anaerobiosis, que provoca pérdidas de nitratos y de estructura y porosidad del suelo, dos misiles que pulverizan los rendimientos.