El Gobierno proyecta mejorar casi 2000 kilómetros de caminos rurales durante 2027

El Gobierno prevé mejorar 1912 kilómetros de caminos rurales durante 2027. La meta figura en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso y forma parte de un programa de la Secretaría de Agricultura que tendrá $9644 millones. Ese dinero también se usará para ayudar a productores afectados por sequías, inundaciones y otras emergencias. El programa tiene dos objetivos para el próximo año. Además de las obras en los caminos, el Gobierno prevé entregar 982 ayudas económicas para que los productores puedan volver a trabajar después de una emergencia.

Los $9644 millones se repartirán entre dos áreas. Para “Apoyo a la Emergencia” se destinarán $4707 millones, mientras que otros $4937 millones irán al Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, creado por la ley 26.509.

Según se desprende del Presupuesto, todo ese dinero será enviado a provincias y municipios. De esos mismos fondos saldrán los recursos para mejorar los caminos y ayudar a los productores.

Las lluvias agravan el problema y pueden dejar algunos tramos directamente intransitables Gza.

La meta forma parte del programa “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”, que depende del Ministerio de Economía. Es la única mención concreta a los caminos rurales que aparece en las más de 3400 páginas de anexos del proyecto.

El mal estado de los caminos rurales es un reclamo histórico de los productores agropecuarios. Cuando no están en condiciones, se complica sacar los granos y la hacienda, trasladar la maquinaria y llevar insumos a los campos. Con las lluvias, el problema se agrava y algunos tramos quedan directamente intransitables. Esto también afecta a las familias de esas zonas, porque por allí circulan docentes, alumnos, ambulancias y otros servicios.

Según un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en el país hay más de 500.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales alrededor de 260.000 están en la región pampeana. El trabajo se hizo entre productores y profesionales del sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado.

Los resultados mostraron que el 79% consideraba que los caminos estaban en malas o muy malas condiciones y el 75% dijo que no podían usarse durante todo el año. Además, el 68% aseguró haber sufrido pérdidas por las demoras o por no poder sacar la producción de los campos. Para el 59%, el estado de los caminos aumentaba más de un 10% los costos de transporte.

El mal estado de los caminos rurales es un reclamo histórico de los productores agropecuarios Gza.

A este problema se suma la posibilidad de que El Niño provoque más lluvias de lo normal durante la campaña 2026/27. A fines de agosto, la Nación y las provincias comenzaron a coordinar medidas para prepararse y actuar ante posibles emergencias.

En una reunión realizada en Paraná, Entre Ríos, se presentó el “Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027”. Participaron la Secretaría de Agricultura, la Agencia Federal de Emergencias, el Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina de Riesgo Agropecuario, entre otros organismos.

La Cuenca del Plata es una de las regiones que más preocupa ante la posible llegada del fenómeno, especialmente Misiones, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos y Buenos Aires. Durante la reunión también se habló sobre cómo acelerar las declaraciones de emergencia para que los productores puedan recibir la ayuda más rápido.

Agricultura también presentó una serie de recomendaciones para enfrentar posibles excesos de agua. Se analizaron las medidas sanitarias que deberían tomarse antes y después de una emergencia, cómo manejar los establecimientos ganaderos y de qué manera trasladar la hacienda ante una inundación.

Otras iniciativas

Además del programa para caminos rurales y emergencias, el proyecto de presupuesto incluye otros dos dentro de la Secretaría de Agricultura. El que recibirá más fondos será el destinado a aumentar la producción de las cadenas agroindustriales, con $106.010 millones. Este programa incluye medidas para la agricultura, la ganadería, la lechería, la pesca y la actividad forestal. También prevé acciones para cuidar los recursos naturales y la biodiversidad.

Entre las metas para 2027 se encuentran la capacitación de 14.000 personas del sector agroalimentario, la atención de 700 consultas de pequeñas y medianas empresas alimentarias y la realización de 13.350 inspecciones a buques pesqueros. También se prevé controlar 388 embarcaciones y entregar 17 sellos de “Alimentos Argentinos”. De los $106.010 millones asignados, $58.234 millones se usarán para pagar al personal y $45.054 millones serán para transferencias. De este último monto, $22.193 millones se enviarán a provincias y municipios.

El tercer programa es el de Administración y Control Comercial Agropecuario, que tendrá $7227 millones. Su función es controlar que los operadores de los mercados de carnes, granos y lácteos cumplan las normas. Para el próximo año están previstos 4241 controles. De ese presupuesto, alrededor de $7139 millones serán transferidos al sector privado. El resto se utilizará para cubrir otros gastos del programa.