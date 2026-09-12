Hay una mejora de los márgenes para la siembra de granos gruesos de la campaña 2026/27

Los árboles no crecen hasta el cielo y los precios de los granos tampoco. Durante los últimos 20 días, los mercados de cereales y oleaginosas vivieron una estampida provocada por factores geopolíticos que catapultaron los precios y se llevaron por delante los fundamentos. Pero llegó un momento en que los operadores tomaron ganancias y los mercados mostraron mayor tranquilidad, al menos por unos días. ¿Qué queda ahora? Los precios del maíz y de la soja disponibles y para la época de cosecha son muy buenos, están muy por encima del promedio de los últimos tres años y permiten cerrar negocios que aseguran márgenes positivos y rentabilidad interesante para la campaña 2026/27. Por ejemplo, para la zona núcleo, una soja de primera en campo alquilado, con rindes de tendencia y con los precios a cosecha de principios de la semana, promete un margen neto del orden de los 280 dólares por hectárea, que resulta 80% más alto que el de la campaña anterior. En la misma zona, un maíz de primera puede proyectar un margen neto del orden de 450 dólares por hectárea, que resultaría 100% mayor al del ciclo anterior. Similares datos muestra la secuencia trigo/soja.

En el sur de Buenos Aires el comportamiento muestra tendencia semejante, aunque las diferencias a favor de esta campaña se reducen por el menor potencial de rendimiento. Así una soja de primera permitiría generar un margen 41% mejor al del año pasado; el maíz de primera superaría en 70% los registros de 2025/26 y el girasol daría resultados bastante parecidos a los del año pasado por los altos precios que ya venía teniendo. ¿Qué se puede sacar del limpio de estos datos? Nadie puede adivinar qué va a pasar en las próximas semanas con los precios de los granos, pero una conducta prudente para un agricultor que tenga muchas hectáreas por cultivar en la campaña 2026/27 sería ir cubriendo una parte de la producción esperada para asegurar los márgenes netos y la rentabilidad que se impone como objetivos. La cobertura puede hacerse con opciones flexibles -por ejemplo puts-, forwards o ventas futuras, de acuerdo al grado de riesgo que quiera aceptar el productor. Además, si quiere tomar un seguro previendo que el rally alcista continúe por la pirotecnia geopolítica, puede comprar un call, una opción de compra a determinado precio.