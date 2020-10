El exministro Etchevehere denunció la usurpación de un campo y culpó a Grabois

Luis Miguel Etchevehere fue ministro de Agricultura con Mauricio Macri

El exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, denunció hoy la usurpación de un campo familiar en la provincia de Entre Ríos y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois.

"Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Oscar Sobko", escribió el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

La denuncia de Etchevehere se dio luego que Grabois anunciara en Twitter que la hermana del exministro de Agricultura, Dolores, que mantuvo un conflicto con la madre y hermanos del exministro, donó el 40% de sus tierras para un proyecto agroecológico que piensan desarrollar en esas tierras.

En un comunicado, Las Margaritas SA precisó que "un grupo de 40 desconocidos en una decena de autos, liderados por Facundo Taboada, ingresaron por la fuerza, con armas en su poder, al establecimiento rural "Casa Nueva", propiedad de Las Margaritas SA, ubicado en el Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos".

Luego agregó que "los agresores amenazaron al personal que trabaja en el lugar y mencionaron que estaban tomando el campo en nombre de Juan Grabois". Agregó que "las autoridades de la empresa, frente a la violación de la propiedad privada, radicaron la denuncia por usurpación en la fiscalía de La Paz a cargo del Dr Oscar Sobko y pusieron en conocimiento de los hechos a las mas altas autoridades del ejecutivo provincial y a la Policía de Entre Ríos".

Ante una consulta de LA NACION, Juan Diego Etchevehere, hermano del exministro, le dijo a este medio que están esperando a que intervenga la Justicia.

En tanto, Grabois señaló a LA NACION: "Lo que hicimos nosotros, como Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos, fue tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores. El usurpador es él, además de corrupto, evasor y violento. Estamos presentados en todas las causas penales y civiles", se descargó.

"No llegaron armados, son chicos de Jóvenes por el Clima y dos abogados que están con Dolores. El tipo no puede creer que su policía sobornada no puede hacer nada porque todo es legal", agregó Grabois. Señaló que estas personas llegaron a la estancia a eso de las 10 de la mañana y fueron recibidos por el casero. En rigor, desde el espacio de Grabois difundieron una foto de la hermana del exministro saludando a quien sería supuestamente el casero de la estancia.

"Seguiremos avanzando en el inventario de la herencia para que la legítima heredera y sus nuevos socios hagan uso de su derecho a propiedad sobre los bienes que le corresponden que incluyen campos, hacienda, inmuebles y empresas", precisaron desde el entorno del dirigente social.

Desde el espacio de Grabois difundieron una foto de Dolores Etchevehere saludando a quien supuestamente sería el casero de la estancia Las Margaritas

Esta mañana, Grabois hizo público un video en el que Dolores Etchevehere acusa a sus hermanos de supuestos hechos delictivos. "En nombre de nuestra herencia, hicieron todo tipo de actos de corrupción. Intenté buscar justicia insistentemente. Investigué, descubrí y denuncié", señala en las imágenes. Precisa: "He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden", amplió.

