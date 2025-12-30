Vacunos: última jornada del año en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la rueda de ventas en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con una entrada de 7306 animales, descargados de 171 camiones, que hicieron un acumulado semanal de 8348 animales, y un encierre anual del 1.107.131 animales, un 8,03% por debajo de los 1.203.824 vendidos en el 2024.

Los novillos, con 818 cabezas, alcanzaron los siguientes registros: $4600 con 439, 444 y con 470 kg; $4500 por 4 lotes de 507 a 525 kg, y $4300 con 529 kg, y por las mejores vacas se pagó $4300 con 431 kg; $3200 con 529 kg, y $3100 con 462 y con 490 kilos.

El detalle de venta fue 818 novillos; 2264 novillitos; 3260 vaquillonas; 666 vacas; 169 conservas; y 108 toros mag

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4720 con 377 kg; $4700 con 333 y con 368 kg, y $4610 con 407 kg, y en vaquillonas, $4700 con 305 y con 328 kg; $4470 con 357 kg, y $4400 con 405 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3253,808, mientras que el peso promedio general resultó de 390 kilos. El Índice General de Mercado Agroganadero quedó en $4162,863, en tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4162,863. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4244,190.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (57) Juamarita v. 18, 488 kg a $2900. Aguirre Urreta Jorge SA: (43) Newcastle vq. 18, 320 a 2900. Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 115, 389 a 4500. Blanco Daniel y Cía. SA: (1929) Agro Semina nt. 18, 333 a 4700; vq. 50, 329 a 4500; Barbero nt. 35, 369 a 4500; Cayron vq. 45, 316 a 4400; Consalvi nt. 96, 394 a 4450; vq. 22, 424 a 4300; Da-Nes nt. 54, 412 a 4550; 15, 379 a 4600; 127, 357 a 4650; vq. 93, 322 a 4600; Dinagro nt. 36, 397 a 4400; vq. 24, 360 a 4400; Enjonor nt. 34, 348 a 4600; Est. La Delta n. 37, 534 a 4000; Estab. Ganadero San Antonio nt. 35.371 a 4400; Genero vq. 57, 365 a 4400; Grupo D y V nt. 67, 416 a 4300; vq. 55, 404 a 4200; 55, 384 a 4300; Intana nt. 24, 338 a 4500; Langueyu nt. 33, 393 a 4400; vq. 15, 384 a 4300; 25, 328 a 47000; Las Dos Ramas nt. 63, 325 a 4600; vq. 122, 302 a 4600; Petisco vq. 45, 319 a 4300; Piermattei nt. 16.406 a 4400; Baratcabal n. 15, 549 a 3500; Sacco nt. 17.404 a 4300; vq. 17, 347 a 4400; Sala vq. 33, 329 a 4400; Santandrea n. 37, 448 a 4500; vq. 109, 359 a 4400; Sol de Mayo vq. 44, 382 a 4300; Sola vq. 28, 321 un 4500; Stertz nt. 40, 369 a 4200; 33, 375 a 4500; Undizaga v. 29, 466 a 3020.

Brandemann Consignataria SRL: (121) Ferrua nt. 18, 410 a 4210; Pérez nt. 20, 399 a 4500. Campos y Ganados SA: (40) González nt. 16, 348 a 4400. Colombo y Colombo SA: (97) Falco nt. 21, 310 a 4500; 15, 353 a 4600; La Boya nt. 24.448 a 4350. Colombo y Magliano SA: (869) Agrologistica Centro vq. 16, 305 a 4450; Agropemar vq. 33, 344 a 4400; 17, 322 a 4450; Aurora Sur n. 38, 489 a 4510; Bellamar Estancias n. 35, 470 a 4300; Biofeeds Argentina nt. 22, 372 a 3300; vq. 29, 283 a 4370; Blanco vq. 18, 290 a 4100; Colombo y Magliano vq. 53, 312 a 3760; 15, 293 a 3840; 15, 318 a 3880; 15, 300 a 4000; 22, 341 a 4050; 18, 280 a 4760; Golpe de Agua nt. 17, 421 a 3300; vq. 31, 397 a 4100; Granja y Est. Doña Sara vq. 35, 314 a 4600; Sánchez vq. 64, 383 a 4200; Méndez Duhau nt. 18, 455 a 3000; Mi Tata vq. 26, 312 a 4400; Naudistar vq. 25, 304 a 4400; 22, 285 a 4450; San Felix vq. 40, 337 a 4300.

Crespo y Rodríguez SA: (162) Agropecuaria La Maleza nt. 28, 356 a 3650; Drabble n. 36, 514 a 3400; Pucheu vq. 22, 340 a 3450; Santopaolo n. 42, 458 a 3600. Dotras, Ganly SRL: (188) Ganadera Mapa vq. 36, 371 a 4300; Gaviña vq. 47, 362 a 3400; Salvadoreño vq. 34, 324 a 4000; 17, 324 a 4050; Santa Rosa del Monte nt. 44, 369 a 4450. Ferias Agroazul SA: (115) Don Vicente nt. 25, 357 a 3900; Inst.Sales.Ntra. Sra. de Luján nt. 22, 396 a 4200. Gahan y Cía. SA: (45) Cria. Martín vq. 17, 328 a 3700; 19, 300 a 3750. Ganadera Salliqueló SA: (78) Agropecuaria Pierucci nt. 16, 378 a 4400; Aleroce vq. 21, 401 a 3600; 25, 389 a 3700. Gananor Pujol SA: (89) Camicia nt. 15, 313 a 4680; vq. 17, 310 a 4520; López vq. 17, 290 a 4650. Gogorza y Cía. SRL: (168) Doartero vq .17, 339 a 3900; Gran Trébol n. 75, 539 a 4050; Peiretti nt. 23, 376 a 4100; 26, 342 a 4150.

Harrington y Lafuente SA: (107) Grondona vq. 28, 417 a 4300; 15, 380 a 4400; Haras El Bagual vq. 20, 291 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (156) Delahaye vq. 49, 339 a 4000; La Enriqueta n. 36, 501 a 4200; Suc. Delahaye vq. 31, 341 a 4000. Jáuregui Lorda SRL: (24) Tavaut n. 16, 525 a 2700. Lartirigoyen & Oromí SA: (254) Lartirigoyen & Oromí n. 33, 495 a 4500; 17, 470 a 4600; Ledesma nt. 34, 407 a 4610; vq. 17, 366 a 4370; 17, 352 a 4420; Sastre Inchauspe nt. 17, 320 a 4650; vq. 21, 372 a 4300; 21, 312 a 4400; 34, 343 a 4410. Llorente-Durañona SA: (99) Don Alberto n. 25, 434 a 4100; 17, 439 a 4600; vq. 35, 365 a 4000. Madelan SA: (140) Estancia Don Julio v. 15, 520 a 2540; Kikel vq. 35, 310 a 4500; San Pedro Agrop. nt. 20, 415 a 4400; vq. 20, 313 a 4400. Martín G. Lalor SA: (141) Nelson Hermanos nt. 38, 413 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (303) Kreutzbruk Hnos. vq. 15, 353 a 4350; La Primavera vq. 30, 331 a 4100; 16, 302 a 4250; Manos Verdes vq. 24, 338 a 3700; 28, 315 a 3800; S.A.C.A.G.A.M. vq. 32, 365 a 3820; 15, 352 a 3900; 49, 336 a 3950; Victoria Explotaciones nt. 24, 397 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (805) Arieu nt. 15, 366 a 4550; Aseguinolaza vq. 54, 325 a 4500; 79, 299 a 4550; 25, 305 a 4700; Campomax n. 30, 396 a 4060; Cien Olmos vq. 15, 360 a 4100; Delfino n. 37, 478 a 4400; Las Viboras nt. 26, 408 a 4570; 19.393 a 4660; Ledesma n. 21, 460 a 4450; nt. 27, 432 a 4500; Mónaco nt. 20.400 a 4600; 15, 356 a 4700; Piazza n. 17, 448 a 4520; nt. 38, 393 a 4570; S.G.R. v. 20, 444 a 2000. Nieva H. y Asociados SRL: (57) Mogni nt. 18.370 a 4600; vq. 31, 331 a 4450. Pedro Genta y Cía. SA: (65) Hijos de Bruno vq. 17, 305 a 4500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (610) Agro Cereal 9 de Julio vq. 17, 301 a 4300; 15, 271 a 4620; 18, 280 a 4670; Benedetti n. 72, 482 a 4500; Blasfer nt. 23, 402 a 4450; MJ nt. 18, 354 a 4500; Da-Nes nt. 19.425 a 4500; 16, .414 a 4550; 16, 384 a 4650; vq. 16, 375 a 4450; 18, 315 a 4550; 18, 306 a 4600; Iruanyak vq. 19, 357 a 4470; 16, 339 a 4550; 40, 334 a 4650; Gaztambide vq. 17, 315 a 4500; 41, 291 a 4550; Monvale n. 30, 498 a 4500; 29, 444 a 4600; vq. 17, 339 a 4570; Tapalgro vq. 42, 422 a 4250.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (23); Consignataria Melicurá SA (28); Heguy Hnos. y Cía. SA (26); Irey Izcurdia y Cía. SA (20); Umc SA (47).