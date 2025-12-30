Joya productiva del norte: Santiago del Estero tuvo con el agro su mayor exportación de los últimos diez años

SANTIAGO DEL ESTERO.- Una vez más, la provincia de Santiago del Estero se posicionó a la cabeza en su región y se mantuvo entre las primeras 10 del país que más exportaron, con 1513 millones de dólares durante el 2025, según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El organismo publicó en las últimas horas su informe tomando hasta noviembre de este año y de allí se desprendió que esta provincia fue la principal exportadora de su región (NOA), superando a Tucumán, y Salta, entre otras, con el agro como principal motor impulsor de estos números, que ponen a Santiago, nuevamente, al frente y como referencia regional.

Los datos fueron recopilados entre los meses de enero a noviembre de este año 2025 y en ellos se mostró que Santiago del Estero exportó por un total de 1513 millones de dólares, seguido por Salta con US$1473 millones y Tucumán en tercer lugar con 915 millones de dólares. Más atrás se ubicaron Catamarca y La Rioja con 365 y 152 millones de dólares, respectivamente.

Según el Indec, el poco más de 1500 millones de dólares estadounidenses que exportó Santiago del Estero se apalancó en productos primarios, con el agro como principal protagonista, siendo estos un total de 1453 millones y otros 60 millones de dólares por MOA (Manufacturas de Origen Industrial).

Santiago del Estero ocupa el noveno puesto, en un listado que es encabezado por la provincia de Buenos Aires Gentileza, Martín Moretti

Se trata de la mayor marca del agro local en los últimos 10 años y desde 2016 se llevan acumulados más de 11.214 millones de dólares. Esa marca también posicionó a Santiago del Estero como la mayor exportadora de la región NOA en la última década, superando hace dos lustros a Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Jujuy.

En el ranking nacional difundido por el Indec, Santiago del Estero ocupó el noveno puesto, en un listado encabezado por la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe y Córdoba que completaron el podio de las tres principales. Los diez primeros lugares se completaron con Neuquén, Chubut, Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta.

La provincia logró esta posición en su región y a nivel nacional sin contar con hidrocarburos, minería a gran escala ni un fuerte entramado industrial pesado, como sí se da en las otras provincias del ranking. El crecimiento está impulsado, casi en un 100%, en la producción agrícola-ganadera, y desde el gobierno santiagueño destacaron que “esto también es posible por las políticas de inversión, infraestructura, tecnología y acompañamiento al sector productivo desarrolladas en los últimos años”.

El crecimiento está impulsado, casi en un 100%, en la producción agrícola-ganadera Gentileza, Martín Moretti

Desde la dirigencia rural local también celebraron estos números, impensados para la provincia hace poco más de 10 años y que destacaron a Santiago del Estero en el plano agro-ganadero nacional. Juan Pablo Karnatz, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que “estamos cerrando un año con altos y bajos, pero que en la balanza da positivo, ya que se ha estabilizado la situación económica y la macro juega en el campo muy fuerte”.

“Veníamos con una seca bastante importante y ahora hemos tenido un par de lluvias interesantes, con un milimetraje importante, más con las altísimas temperaturas en Santiago y su evapotranspiración es de 10, 12 milímetros por día. Cerramos el año mejor de lo que esperábamos. Y en Santiago, al igual que en todo el país, va muy bien la ganadería, con números históricos. Lo único negativo han sido las economías regionales porque eso es consumo interno y estuvo complicado”, dijo.

Campo en Santiago del Estero Gentileza

Por último, Karnatz, indicó a LA NACION que tuvieron “algunos momentos complicados, pero cerramos el año de la mejor manera, con retenciones a la baja, con un dólar que flotará en las bandas de acuerdo a la inflación y siempre es importante para el productor sembrar y cosechar con las mismas reglas de juego y previsibilidad”.

Los cultivos como el maíz y la soja fueron los principales impulsores. En un informe realizado a fines del año pasado se reveló que los principales destinos del mundo que recibieron estas exportaciones santiagueñas fueron China, Asean (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), el resto de Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), Magreb, Egipto, Medio Oriente y Mercosur. Todos los nombrados captaron el 82% de las exportaciones santiagueñas y el resto fue a la Unión Europea y Estados Unidos, México y Canadá.