El gigante Cresud produjo más y mejoró ingresos, pero el negocio agropecuario tuvo una pérdida operativa de $15.441 millones

Cresud, el brazo agropecuario del grupo empresario vinculado con IRSA, logró aumentar su producción de granos y mejorar sus ingresos, pero terminó con pérdidas operativas en su negocio agropecuario, después de haber cerrado el ejercicio anterior con ganancias. El aumento de los costos, los problemas climáticos que afectaron la producción de caña de azúcar en Brasil y Bolivia, y los menores resultados por la venta de campos explican buena parte de este cambio. Así surge del informe anual que la compañía presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.

Pese a las pérdidas del negocio agropecuario, Cresud cerró el ejercicio con una ganancia neta consolidada de $372.280 millones, frente a los $299.635 millones del año anterior. El resultado estuvo impulsado por su negocio inmobiliario urbano, desarrollado a través de IRSA, que aportó una ganancia de $399.064 millones, principalmente por la revaluación de centros comerciales.

Según informó la empresa, la producción de granos y otros cultivos aumentó un 32%, de 691.021 a 914.781 toneladas. La soja pasó de 367.654 a 438.361 toneladas y el maíz, de 237.951 a 361.106 toneladas. También hubo aumentos en el trigo, de 44.439 a 61.931 toneladas, y en el algodón, de 19.036 a 30.518 toneladas. La empresa atribuyó la mejora principalmente a los mayores rindes, entre ellos el de la soja, que creció alrededor de un 21%.

Con la suba del precio de la hacienda en la Argentina, de alrededor del 60%, y un aumento del 13% en las toneladas producidas, Cresud logró incrementar un 82,9% sus ingresos por la actividad ganadera, hasta alcanzar los $109.216 millones, según informó la compañía.

Por otra parte, la empresa obtuvo una ganancia de $19.054 millones por los granos que mantuvo almacenados, debido a que sus precios aumentaron por encima de la inflación durante los meses en los que conservó una cantidad importante de mercadería sin vender. Al cierre del ejercicio tenía 347.897 toneladas en stock, un 42,3% más que un año antes. Pese a estos resultados, el negocio agropecuario pasó de una ganancia operativa de $64.885 millones a una pérdida de $15.441 millones. En la producción agrícola, los costos aumentaron un 27,7%, por encima del crecimiento del 22,2% registrado en los ingresos. Esto llevó a que las pérdidas operativas de esa actividad pasaran de $7470 millones a $28.273 millones.

Brasil es una potencia en caña de azúcar. Allí también opera el grupo Andre Penner - AP

Los problemas climáticos también afectaron los resultados. La producción de caña de azúcar en Brasil y Bolivia cayó de 1,84 millones a 1,19 millones de toneladas, debido, según la compañía, a incendios en San Pablo y heladas que dañaron los cultivos. Como consecuencia, esta actividad pasó de una ganancia operativa de $11.928 millones a una pérdida de $6082 millones.

En ganadería, a pesar del aumento de la facturación, las ganancias operativas se redujeron un 43,3%, hasta los $6468 millones. El rodeo también disminuyó, de 77.784 a 73.374 cabezas, en parte por la venta de un establecimiento en Brasil.

En cambio, FyO, la empresa de corretaje de granos, acopio e insumos en la que Cresud tiene una participación del 51,2%, pasó de una pérdida de $25.046 millones a una ganancia de $16.846 millones. La compañía atribuyó la recuperación a una mejora en sus negocios de insumos, acopio y corretaje.

Además de producir granos y carne, Cresud se dedica a comprar campos, desarrollarlos para mejorar su productividad y venderlos cuando aumentan su valor. Sin embargo, las ganancias por la venta de tierras cayeron un 98,9%, de $56.079 millones a $633 millones. En el ejercicio anterior, BrasilAgro —empresa en la que Cresud tiene una participación del 35,22%— había concretado la venta de la estancia Preferência, en Brasil, por 140 millones de reales.

A esto se sumó una caída en el valor contable de los campos. Mientras que en el ejercicio anterior la empresa había registrado una ganancia de $16.649 millones por la revaluación de sus tierras, esta vez contabilizó una pérdida de $5504 millones, que atribuyó a la disminución del valor de la tierra agrícola en Brasil

La compañía cerró su último ejercicio con pérdidas operativas en el negocio agropecuario, afectada por el aumento de los costos y los menores resultados por la venta de tierras

En la Argentina, Cresud acordó la venta de 3500 hectáreas del campo Los Pozos, en Salta, por US$6,1 millones. La escritura se firmó el 29 de junio y el pago se realizará en diez cuotas semestrales hasta agosto de 2030. Como la posesión se entregará recién en junio de 2028, la compañía todavía no registró una ganancia por esa operación.

Según el informe, la empresa no compra campos masivamente desde el ejercicio 2023. Al 30 de junio tenía 26 establecimientos propios, con unas 581.983 hectáreas distribuidas entre la Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, además de una concesión de aproximadamente 132.000 hectáreas en Salta.

En paralelo, amplió la superficie sembrada en campos alquilados, de 124.844 a 163.386 hectáreas en dos años. La compañía explicó que, ante el aumento del precio de la tierra, decidió aplicar criterios más estrictos para evitar pagar valores excesivos por los arrendamientos.

De cara al nuevo ciclo agrícola, Cresud advirtió que las lluvias excesivas y las inundaciones asociadas con El Niño podrían afectar sus operaciones en la Argentina. Según explicó, el exceso de agua puede reducir la superficie sembrada, dañar los cultivos y demorar las tareas de siembra y cosecha, además de dificultar el acceso a los campos por el estado de los caminos rurales.

Pese a las pérdidas del negocio agropecuario, el resultado global de Cresud fue positivo, con una ganancia neta consolidada de $372.280 millones, impulsada por su negocio inmobiliario urbano, desarrollado a través de IRSA.