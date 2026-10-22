Tensión por una norma europea: advierten descuentos en el precio de la hacienda cuyos campos no están en una plataforma para exportar

Cuando faltan más de dos meses para que entre en vigencia el reglamento de Libre Deforestación de la Unión Europea (UE), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó los descuentos que, según denuncias de productores de distintas regiones del país, estarían aplicando frigoríficos exportadores en el precio de la hacienda por la falta de inscripción de los campos de los animales en Visec Carne, una plataforma privada vinculada con los requisitos que exige el bloque europeo.

En este contexto, la entidad reclamó el cese de esas prácticas y pidió transparencia en las liquidaciones, el cumplimiento de los compromisos asumidos y el respeto por los derechos de los productores.

El planteo se produce a meses de la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR, que establece exigencias de trazabilidad y geolocalización para determinados productos que ingresan a ese mercado. Para CRA, no justifica aplicar descuentos a los ganaderos argentinos que no se hayan registrado en una plataforma específica.

CRA sostuvo que el reglamento europeo todavía no es exigible y que, según su cronograma, las obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, después de dos postergaciones

En un comunicado, la entidad sostuvo que el reglamento europeo todavía no es exigible y que, según su cronograma, las obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, después de dos postergaciones. Además, remarcó que la responsabilidad de acreditar el cumplimiento recae sobre el operador que coloca el producto en el mercado europeo, no directamente sobre el productor.

“Por lo tanto, no existe norma europea ni argentina que obligue al productor a inscribirse en plataforma alguna, ni que autorice a descontarle precio por no hacerlo”, afirmó CRA. Sobre esa base, rechazó lo que consideró una transferencia de costos y responsabilidades hacia los ganaderos.

CRA también cuestionó que las quitas puedan calcularse sobre el animal entero o sobre toda una tropa cuando solo una parte de la res tiene como destino el mercado europeo. El resto de la carne puede comercializarse en el mercado interno o en otros países que no exigen esos requisitos. En ese sentido, sostuvo que descontar sobre el total de la hacienda supone trasladar al productor un costo que no le corresponde.

Como argumento adicional, CRA mencionó que, según información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y el Conicet, el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación. Para la entidad, ese dato refuerza la necesidad de evitar que los requisitos comerciales se conviertan en un motivo para reducir el precio de la hacienda sin una justificación específica.

Según información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y el Conicet, el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación

La discusión también alcanza a la plataforma Visec Carne. CRA señaló que el reglamento europeo no impone el uso de un sistema determinado, sino que requiere información de geolocalización y trazabilidad. Parte de esos datos, afirmó, ya está en poder del Estado a través de registros como el Renspa, el Sigsa y los catastros, y existen otras herramientas, incluso públicas y gratuitas. “Visec Carne no es la única vía”, remarcaron.

Además, reclamó al Ipcva que aclare públicamente y por escrito los costos actuales y previstos para quienes utilicen Visec Carne, ya que, según recordó CRA, el instituto había asegurado que el sistema sería gratuito para los productores. La entidad pidió precisiones, en particular, sobre el análisis de polígonos y las condiciones de acceso.

Desde la industria frigorífica, Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la Argentina (Fifra), presentó una mirada diferente. El dirigente afirmó que no conoce casos concretos de descuentos, aunque señaló que la documentación necesaria para exportar al mercado europeo puede convertirse en una condición para la compra de animales. “No tengo hechos puntuales. Pero siempre dije que había hacienda en condiciones (con papeles) y otra sin”, sostuvo Urcía. Según explicó, el mercado europeo ya opera con campos inscriptos para ese destino y ahora se suma la autorización de las plataformas y la emisión de la debida diligencia.

“Es decir que si antes un exportador compraba hacienda a un productor que ahora no le puede brindar seguridad documental para acreditar debidamente diligencia, no compraría”, agregó. De esta manera, distinguió entre aplicar una quita sobre el precio y decidir no comprar animales cuando el vendedor no puede proporcionar la documentación requerida para respaldar la operación.

Urcía también señaló que la normativa europea contra la deforestación comenzará a regir el 1° de enero de 2027, según su interpretación del calendario de aplicación, y remarcó que las obligaciones recaen sobre los importadores.

Frente a las denuncias recibidas, CRA exigió a los frigoríficos exportadores que cesen los descuentos basados exclusivamente en la falta de inscripción en Visec Carne y reclamó que cualquier diferencia de precio tenga una causa debidamente explicitada en la liquidación. También recomendó a los productores solicitar por escrito los fundamentos de las quitas y comunicar los casos a sus entidades rurales de base.

La entidad adelantó que se reserva la posibilidad de presentar los antecedentes ante la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para que se evalúen las situaciones denunciadas y se determinen eventuales medidas.