El Gobierno autorizó el registro de una vacuna antiaftosa colombiana

El Gobierno otorgó un certificado para la comercialización en la Argentina de la vacuna elaborada por el laboratorio estatal colombiano Vecol. Lo confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la empresa colombiana es uno de los principales proveedores de Uruguay y sostuvo que su eventual ingreso contribuirá a consolidar un escenario de mayor competencia.

En rigor, el registro lo hizo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quien otorgó el certificado a Vecol, un laboratorio especializado en la producción de biológicos veterinarios. En la Argentina, el registro del producto fue realizado por Laboratorios Calier, una empresa española con filial local y presencia en varios países de América Latina. La compañía ya comercializa la vacuna de Vecol en Uruguay a través de su filial en ese país.

“Ayer recibimos con mucha alegría la noticia de que Senasa había aprobado la vacuna contra la aftosa Aftogán del laboratorio colombiano Vecol. Vecol es un importante proveedor mundial de vacunas antiaftosa. En Uruguay vende unas seis millones de dosis anuales, siendo allí el mayor proveedor", dijo el funcionario.

No obstante, aclaró que por el momento se trata de una autorización para la venta y que resta conocer el impacto efectivo que tendrá en el mercado. "La posible irrupción de Vecol (por ahora es tan solo la autorización de venta) nos ayuda a reforzar un entorno más competitivo en este mercado“, afirmó.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado CRA

La decisión se produce luego de una serie de cambios regulatorios impulsados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Ministerio de Economía, orientados a eliminar barreras para el ingreso de vacunas registradas en otros países con estándares sanitarios equivalentes. En ese contexto, el Gobierno derogó y actualizó distintas normas del Senasa con el objetivo de simplificar los requisitos de autorización, reducir tiempos administrativos y favorecer una mayor competencia entre oferentes.

Sturzenegger aseguró que las reformas ya comenzaron a reflejarse en los valores de la vacuna. El funcionario contó que solicitó a un productor de Córdoba la evolución de los precios pagados durante los últimos años y sostuvo que, medidos en términos constantes, muestran una tendencia descendente.

MÁS OFERTA EN VACUNA AFTOSA. Ayer recibimos con mucha alegría la noticia que @SenasaAR había aprobado la vacuna contra la aftosa Aftogán del laboratorio colombiano Vecol. Vecol es un importante proveedor mundial de vacunas aftosa. En Uruguay vende unas 6 millones de dosis… pic.twitter.com/xTVzqGyFve — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 30, 2026

“La realidad es que hemos avanzado durante la presidencia de Javier Milei muchísimo. Y aunque los precios todavía no son los de la región, ya no son un valor escandaloso. Nos acercamos a la normalidad", expresó.

El otorgamiento del certificado de registro no implica que la vacuna pueda comercializarse de manera inmediata en el país. De acuerdo con Laboratorios Calier, todavía resta completar una serie de presentaciones documentales, controles sanitarios y técnicos exigidos por el Senasa antes de que el organismo autorice su ingreso al mercado. “Lo que se acaba de determinar es el otorgamiento de un número con el cual se va a comercializar el certificado, pero todavía quedan unos trámites de presentación de documentación en el Senasa. Posiblemente esté habilitada para entrar más adelante. Hay varias pruebas que hacer antes”, dijo Alan Wauters, gerente general de Laboratorios Calier Argentina, en diálogo con LA NACION.

La vacuna aftogán realizada por un laboratorio estatl colombiano

El ejecutivo señaló que el organismo sanitario aún debe completar distintas verificaciones antes de habilitar la comercialización. “Esto es un proceso más para el Senasa, para hacer las cosas bien y dar seguridad de que este biológico es seguro. Todavía le quedan unas pruebas por hacer. Cuando el Senasa esté convencido de la seguridad del biológico, se permitirá la comercialización”, indicó. Agregó que lo que se buscará es darle seguridad al productor de que el producto va a ser seguro.

Respecto de los tiempos, Wauters sostuvo que el ingreso de la vacuna no será inmediato. “Si bien se aprobó el certificado, todavía hay un montón de pruebas que hacer para traer la primera serie a control. En el corto plazo no la vamos a traer. Faltan un montón de procesos todavía que el Senasa tiene que culminar”, afirmó.

El directivo también aclaró que todavía no es posible estimar cuál será el precio de la vacuna en el mercado argentino. “Desde ya, para saber el precio, todavía no lo sabemos”, señaló. La vacuna consiste en una suspensión bivalente del virus de la fiebre aftosa, elaborada con los subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos.