Una cerealera y una láctea ofertaron para comprar activos de la empresa que hacía reconocidos yogures y postres con la marca SanCor

Empiezan a formalizarse los interesados en los activos de la empresa que durante años produjo algunos de los yogures y postres más conocidos del país. En el expediente de la quiebra de Alimentos Refrigerados SA (ARSA) ya se presentaron las primeras ofertas para adquirir activos de la compañía, mientras otras firmas solicitaron autorización judicial para recorrer las plantas antes de definir si avanzan con una propuesta.

Durante años, ARSA fue una de las principales elaboradoras de productos lácteos refrigerados de la Argentina. Desde sus plantas fabricó marcas como Yogs, Shimy, Sancorito, Vida, Sublime, Lechelita y Primeros Sabores, que alcanzaron una amplia presencia en las góndolas. Vale recordar que ARSA, de miembros de la familia Vicentin, había comprado esas marcas a SanCor y antes de caer era gerenciada por la venezolana Maralac.

ARSA fue durante años una de las principales elaboradoras de productos lácteos refrigerados del país, con marcas como Yogs, Shimy, Sancorito, Vida, Sublime, Lechelita y Primeros Sabores

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de las presentaciones incorporadas al expediente judicial, al menos cuatro empresas ya dieron pasos concretos. Dos de ellas presentaron ofertas formales de compra, mientras que otras dos solicitaron autorización para inspeccionar las plantas antes de resolver si también participarán del proceso.

Hasta el momento, las ofertas económicas presentadas suman US$3,95 millones, aunque corresponden a activos diferentes y no son directamente comparables. Mientras Vicentin SAIC, la cerealera hoy controlada por el Grupo Grassi, propuso adquirir la totalidad de los activos de ARSA, Elcor, que hace Tonadita, presentó dos ofertas separadas: una por la planta industrial de Arenaza y otra por las marcas de la compañía.

Vicentin presentó una oferta irrevocable, firme, vinculante e incondicionada para adquirir la totalidad de los activos productivos de ARSA por US$2,5 millones. La propuesta alcanza las dos plantas industriales —la de Arenaza (Buenos Aires) y la de Córdoba—, junto con los inmuebles, maquinarias, equipos, rodados, marcas, derechos de propiedad intelectual, existencias y el resto de los bienes que integran el patrimonio de la empresa.

En su presentación, la firma solicitó que la operación se concrete mediante una venta directa, al sostener que esa modalidad permitiría preservar mejor el valor de los activos, reducir los tiempos del proceso y maximizar el recupero para los acreedores. Como alternativa pidió que se le reconozca un derecho de preferencia para igualar la mejor oferta que eventualmente pueda presentarse, al sostener que fue la primera empresa en formular una propuesta económica. La oferta prevé que los US$2,5 millones sean abonados al contado dentro de los 20 días de adjudicados los bienes. Además, Vicentin se comprometió a constituir una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 10% del monto ofrecido, es decir, US$250.000, mediante una póliza de caución o un depósito, según determine el tribunal.

Paralelamente, la compañía también presentó un plan para continuar la explotación de ARSA mientras avanza el proceso falencial. La iniciativa contempla volver a poner en funcionamiento las plantas mediante contratos de fasón, alquiler o servicios industriales, concentrar la producción en yogures y postres refrigerados, aportar íntegramente el capital de trabajo con recursos propios y reincorporar de manera progresiva a unos 70 trabajadores.

Vicentin ofertó US$2,5 millones por la totalidad de los activos, mientras que ELCOR presentó propuestas separadas por la planta de Arenaza y por las marcas de la compañía Gentleza arsa

La otra oferta formal presentada hasta el momento corresponde a ELCOR, empresa láctea con base en Villa María, Córdoba. A diferencia de Vicentin, dividió su estrategia en dos presentaciones: una para adquirir la planta industrial de Arenaza, en el partido bonaerense de Lincoln, y otra para quedarse con la totalidad de las marcas de ARSA.

Por la planta de Arenaza ofreció US$1 millón. La propuesta comprende el inmueble, las construcciones, las instalaciones fabriles, maquinarias, equipos, líneas de producción y de envasado, infraestructura industrial y los bienes muebles afectados al establecimiento. Como parte de la presentación, la empresa propuso constituir una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 30% del precio ofrecido (US$300.000), que solicitó depositar en una cuenta judicial, y abonar el 70% restante (US$700.000) dentro de las 72 horas de aprobada judicialmente la operación.

Además, ELCOR presentó una segunda oferta por US$450.000 para adquirir la totalidad de las marcas de ARSA. Al igual que en la propuesta por la planta, solicitó que, si finalmente se realiza un procedimiento competitivo, se le reconozca el derecho de preferencia para igualar la mejor oferta que pudiera presentarse.

En ambas presentaciones, la compañía sostuvo que mantener una planta industrial paralizada provoca una pérdida progresiva de valor por el deterioro de las instalaciones y equipos, mientras que las marcas también se deprecian cuando dejan de explotarse comercialmente. Por ese motivo pidió que el trámite tenga carácter urgente y sostuvo que su propuesta contribuiría a preservar esos activos y evitar una mayor pérdida de valor.

Otro de los interesados es Ernesto Rodríguez e Hijos SA, la empresa detrás de la marca Vacalín. A diferencia de Vicentin y ELCOR, por el momento no presentó una oferta económica. En cambio, solicitó autorización judicial para recorrer las plantas de Arenaza y Córdoba con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica y económica de formular una oferta concreta por alguna de ellas. En el escrito presentado ante el juzgado, la empresa explicó que necesita evaluar presencialmente el funcionamiento y mantenimiento de ambos establecimientos antes de definir si presenta una propuesta para adquirir alguno de los activos de ARSA.

En tanto, García Hermanos Agroindustrial SRL también pidió autorización para visitar la planta de Arenaza. A diferencia de la presentación realizada por Vacalín, la resolución judicial no detalla el objetivo de esa inspección.