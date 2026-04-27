El Gobierno estimó una cosecha récord de 163,3 millones de toneladas

Con el maíz como principal motor y un trigo en recuperación productiva, el Gobierno estimó que la campaña agrícola 2025/26 se encamina a un volumen de 163,395 millones de toneladas en los principales granos, un salto de más de 20 millones de toneladas frente al ciclo anterior y un récord en una campaña atravesada por lluvias frecuentes que demoraron la cosecha, pero que, en términos generales, dejaría buenos rindes y un estado favorable de los cultivos.

Dentro de ese esquema, el cultivo que explica gran parte del resultado es el maíz. La producción se proyectó en 67,6 millones de toneladas, tras una revisión al alza de la superficie que alcanza los 11,2 millones de hectáreas. Según el informe, “se reporta un incremento cercano al 7% en la estimación de la superficie”, con aumentos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ese cambio, sumado a un rinde promedio nacional de 71 quintales por hectárea [qq/ha], explica el salto productivo y posiciona al cereal como el principal motor de la campaña.

En términos de estado del cultivo, el relevamiento detalló que alrededor del 80% de los planteos presentan condiciones entre buenos y muy buenos, el 16% en estado regular y un 4% malos.

Con menor superficie, en soja la producción cae a 49 millones de toneladas, aunque el cultivo muestra un buen estado general Rodolfo Buhrer - AP

En soja, el escenario aparece más ajustado, tanto por la superficie como por el volumen final. La producción se ubica en 49 millones de toneladas, lo que implica una caída de 2,1 millones de toneladas —alrededor de un 4,1%— respecto de la campaña anterior, en línea con una menor área sembrada, que bajó a 16,5 millones de hectáreas. El informe explicó que “se realizan ajustes a medida que se avanza en el procesamiento de datos”, lo que implicó un recorte de unas 800.000 hectáreas frente a la estimación previa. Aun así, el estado del cultivo es mayormente favorable: el 83% de los lotes se encuentra en condiciones entre buenas y muy buenas.

La cosecha avanza con demoras que responden principalmente a las condiciones climáticas. “Actualmente el avance de las labores se desarrolla con interrupciones a causa de las precipitaciones”, señaló el documento.

En trigo destacó una producción que se mantiene en 27,9 millones de toneladas sobre una superficie de 7 millones de hectáreas, sin cambios respecto del informe anterior. El dato no solo implica una fuerte mejora interanual sino que marca un nivel destacado en términos históricos. “La producción lidera el ranking de las últimas 10 campañas superando en un 60% al promedio de las mismas”, indicó el informe, con un rendimiento promedio de 41 qq/ha.

Con 67,6 millones de toneladas proyectadas, el cereal se consolida como el principal motor de la campaña

Entre los cultivos restantes, el girasol registró una expansión significativa tanto en área como en producción, con 7,3 millones de toneladas sobre 3,1 millones de hectáreas y con rindes promedio de 23,4 qq/ha. La cosecha se encuentra en sus tramos finales, con un avance superior al 95%, y pese a las lluvias que interrumpieron las labores, no se informan inconvenientes respecto de la calidad del material cosechado.

La cebada confirmó una producción de 5,6 millones de toneladas tras finalizar la cosecha en enero, con una superficie de 1,33 millones de hectáreas y rendimientos cercanos a los 47 qq/ha. Si bien el volumen mejoró frente al ciclo previo, el área mostró una caída interanual, reflejando cambios en las decisiones de siembra dentro de la rotación.

El sorgo continuó con una tendencia más contractiva, con una producción estimada en 2,6 millones de toneladas y una superficie de 810.000 hectáreas. El Gobierno remarcó que “nuevamente se reporta una merma en la estimación”, en un contexto donde la cosecha avanza lentamente debido a la elevada humedad y la falta de condiciones adecuadas para el ingreso de maquinaria.

Entre los cultivos de menor peso relativo, el arroz alcanzó una producción estimada de 1,4 millones de toneladas, con rindes promedio de 67,5 qq/ha y un avance de cosecha del 81%, también condicionado por las lluvias, contra el 95% registrado en igual fecha de la campaña anterior. El maní se proyecta en 1,2 millones de toneladas sobre 406.000 hectáreas, afectado por el aumento de costos, la incertidumbre climática y menores precios internacionales. El algodón completó el cuadro con una producción estimada de 795.000 toneladas sobre 390.000 hectáreas, en un contexto de caída tanto en superficie como en volumen.