El Gobierno informó que las exportaciones de carne a Estados Unidos siguen con normalidad tras el retiro de 13,4 toneladas

Luego de que un organismo de los Estados Unidos ordenara el retiro de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina porque la mercadería había sido distribuida comercialmente antes de completar la reinspección obligatoria de importación, el Gobierno aclaró que el episodio respondió a un incumplimiento administrativo ocurrido en ese país y aseguró que las exportaciones argentinas continúan desarrollándose con normalidad.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó el retiro obligatorio de la mercadería. En tanto, según precisó el gobierno argentino, “no se trata de un problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto, la situación respondió a un incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos”.

La firma importadora emitió una carta en la que reconoció que se trató de un error administrativo ocurrido en Estados Unidos y aclaró que la situación no tuvo relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino.

La carta fue compartida con el Meat Import Council of America (MICA), con el objetivo de brindar claridad sobre las circunstancias del incidente. Desde el Gobierno remarcaron que el episodio no afecta el comercio de carne vacuna entre ambos países y que los embarques argentinos hacia Estados Unidos continúan con normalidad.

Tal como se informó, el hecho no implicó ningún castigo para el frigorífico que abasteció la carne ni tampoco problema alguno para las exportaciones, que siguen su curso.

Se trata de 13,4 toneladas que fueron distribuidas comercialmente antes de completar una reinspección obligatoria Cézaro De Luca - EFE

La novedad la dio a conocer el Food Safety and Inspection Service (FSIS) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Se trata de mercadería que la firma Corte Argentino USA LLC, de Florida, importó desde el frigorífico argentino Gorina. El producto, equivalente a menos de la carga de un contenedor, terminó luego, según trascendió, en el depósito de otra firma, muy reconocida en Estados Unidos y de gran reputación. En el comunicado oficial no se señaló el nombre.

En ese sentido, se conoció que esta última empresa, por algún error, no realizó la reinspección obligatoria que correspondía. Además, aclararon que la situación no involucra ningún tema sanitario, sino solo esta cuestión administrativa. LA NACION pudo saber de fuentes al tanto del caso de que las circunstancias se dieron así y que no afectan a Gorina como tal ni le generaron perjuicio alguno. Ya hubo contactos entre las diferentes partes y el asunto está aclarado.

Gorina es uno de los mayores exportadores de carne vacuna de la Argentina a diversos mercados, entre ellos China, el primer mercado que hoy tiene el país.

No obstante ello, el organismo de los Estados Unidos oficialmente informó: “Corte Argentino USA LLC, ubicada en Aventura, Florida, está retirando del mercado aproximadamente 29,628 libras de productos de carne cruda [13,4 toneladas] importadas de la Argentina sin el beneficio de una reinspección de importación en los Estados Unidos”.

Hoy el gobierno argentino remarcó: “El comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad”.