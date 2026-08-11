Tierras: Neuquén impulsa un proyecto de ley para que los terrenos provinciales solo se vendan a argentinos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un contexto de debate sobre la soberanía territorial y el uso de los recursos naturales, la provincia de Neuquén impulsa una serie de medidas legislativas destinadas a garantizar el control provincial sobre sus tierras, restringir la extranjerización y preservar los valles productivos frente al avance urbano. El viernes pasado ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de ley 18.512 para crear el Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La iniciativa, presentada por Leonardo Jakus y Nanci Parrilli –ambos integran Casa Patria Neuquén, organización adherida a la Coalición Federal en Defensa de la Tierra–, busca establecer un marco regulatorio estricto para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Entre sus puntos principales, el proyecto propone identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos que posean inmuebles rurales, así como establecer límites a la titularidad extranjera y condiciones especiales en zonas estratégicas por su valor ambiental o recursos naturales. Asimismo, se contempla crear un Registro Provincial de Tierras Rurales para controlar el cumplimiento de la norma y realizar un relevamiento catastral.

El proyecto incorpora como principios rectores la soberanía territorial, el arraigo, la protección del ambiente, el desarrollo productivo y la prevención de la concentración y extranjerización de la tierra. “Regular la extranjerización de la tierra rural en el territorio neuquino representa un asunto de interés público y general”, afirman los autores del proyecto.

Impulsan en Neuquén un régimen provincial de protección sobre las tierras rurales

Los fundamentos de la iniciativa advierten que, aunque la extranjerización promedio en la provincia es del 5,5%, existen departamentos con situaciones críticas: en Lácar, la superficie en manos extranjeras supera el 50%, mientras que en Collón Curá se observa una fuerte concentración vinculada a recursos hídricos. “Creemos que proteger la tierra es proteger la soberanía, los recursos estratégicos y el futuro de Neuquén. La tierra neuquina se defiende con leyes que garanticen el interés provincial y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, agregó Parrilli.

La propuesta del gobernador

Mientras tanto, el gobernador Rolando Figueroa presentó a principios de agosto un proyecto para modificar la Ley Provincial 263. La propuesta establece de manera taxativa que las tierras fiscales de la provincia solo puedan venderse a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

Figueroa justificó esta medida como una forma de “defender el federalismo” y generar seguridad jurídica sin transferir la titularidad de los recursos estratégicos a capitales externos. El mandatario citó como ejemplo el modelo de Vaca Muerta, donde la provincia mantiene el dominio de las tierras mientras otorga concesiones de explotación.

Ese anuncio provincial coincidió la semana pasada con el tratamiento en el Senado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por la administración de Javier Milei, que buscaba flexibilizar la tenencia de tierras por parte de extranjeros eliminando los límites actuales. El capítulo fue retirado ante la resistencia opositora y dudas de aliados.

El sector frutícola respaldó el proyecto de ley para proteger las tierras productivas bajo riego

Esta serie de reformas en la provincia patagónica tiene un antecedente clave en marzo de este año. Durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias, el gobernador neuquino presentó el proyecto de Protección de Suelos Bajo Riego y Drenaje. El objetivo central es preservar las tierras de alto valor productivo y su infraestructura asociada, respondiendo a una demanda histórica de los productores de los valles irrigados.

Recientemente, el sector frutícola expresó su respaldo total a esta iniciativa. El proyecto busca compatibilizar el crecimiento urbano con la actividad agropecuaria para evitar que el avance de las ciudades degrade la infraestructura hídrica. Del mismo modo, se pretende establecer un sistema de zonificación con restricciones a usos incompatibles (industriales o turísticos) en áreas protegidas.

Otro de los objetivos consiste en crear el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados para financiar la tecnificación del riego y la rehabilitación de drenajes. Con este paquete de leyes, según indicaron desde el gobierno de Neuquén, se busca consolidar un modelo donde el Estado fije reglas claras, priorizando el desarrollo productivo local y la soberanía sobre su territorio ante los posibles cambios normativos nacionales.