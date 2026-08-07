El indicador clave para no equivocarse con la financiación de los insumos

Avanza el calendario y, por lo tanto, la necesidad de ordenar la adquisición de los insumos para la siembra de los granos gruesos: semillas, fertilizantes, fitosanitarios y combustibles. El primer paso para esa gestión será analizar las relaciones insumo/producto de cada cultivo y empezar a solicitar presupuestos por los de mejores comportamientos, destaca un análisis de AZ-Group.

La segunda decisión clave es determinar cuál es la mejor manera de financiar las compras, en el entendimiento que la mayor parte de los productores no adquiere los insumos al contado.

En ese sentido es importante considerar un indicador clave: el costo mínimo del dinero. Según Martín Nava, analista financiero de AZ Group, actualmente es del 23,5-24%. Esa es la tasa anualizada implícita del Rofex y funciona como la principal referencia para cualquier estrategia de financiación. Expresado de otra manera; cualquier préstamo en pesos que tenga una tasa de interés que orbite ese valor será conveniente para la economía de la empresa, porque equivale a financiarse con una tasa cero en dólares o muy similar.

Cambió el escenario

Para un ojo desprevenido, dice la consultora, una macroeconomía estabilizada es sinónimo de monotonía, de status quo o de inacción para la dirección de una empresa agropecuaria. La aparente falta de cambios significativos en tasas y, sobre todo, de saltos cambiarios bruscos, representa un cambio no menor en el escenario. “Ya no se trata de atajar penales inflacionarios o de correr detrás de un salto devaluatorio. Pero eso no significa relajar los procesos que definen la rentabilidad de la empresa, entre los cuales sobresale la elección de una adecuada financiación. Llegó la hora de la sintonía fina y del arbitraje de tasas”, afirma Nava.

El mercado le puso un piso a la tasa de interés del 23,5/24% TNA Gza. Fertilizar AC

Actualmente, el mercado le puso un piso a la tasa de interés del 23,5/24% TNA. Este valor representa la tasa implícita anualizada en pesos del Rofex y funciona como el principal indicador de costo para cualquier estrategia de financiación.

Cuando el mercado define esta tasa de devaluación proyectada, como ocurre actualmente, le pone un límite al beneficio de quedarse líquido. “En términos de gestión, si una empresa dispone de liquidez para afrontar la compra de insumos, pagar automáticamente puede transformarse en un costo oculto, aunque se consiga algún descuento. En cambio, colocar los pesos a trabajar y estirar plazos de pago a tasa cero o muy similar podría ser la clave para potenciar los resultados finales”, distinguió Nava.

Por ejemplo, para la compra de agroquímicos y semillas, la tarjeta AgroNación ofrece financiación en pesos al 24%-27% TNA hasta 360 días. Otra posibilidad, con la misma tarjeta, es obtener un préstamo a tasa Tamar +4% (es decir, con un interés calculado sobre la base de la Tasa Mayorista de la Argentina publicada por el BCRA, a la cual se le suman 4 puntos y da 24-25% TNA) hasta 360 días.

La Plataforma Nera, con los bancos Santander y Galicia, ofrece créditos en dólares a tasa cero a 360 días. Procampo digital brinda lo mismo, aunque con comisión a negociar, precisa el reporte de la consultora.

Para fertilizantes hay financiación en pesos con AgroNacion al 24% TNA a 360 días o al 27% TNA a 360 días. La plataforma Nera propone 5 y 5,5% TNA en dólares, con los bancos Santander y Galicia, a 360 días. Agro Nación plantea 3,75% TNA en dólares a 360 días, conjuntamente con opciones muy competitivas de ProCampo digital.

Por otro lado, la negociación de cheques de pago diferido en pesos con garantía de SGR cuesta 24% TNA a 200 días.

La Plataforma Nera, con los bancos Santander y Galicia, ofrece créditos en dólares a tasa cero a 360 días GALICIA - 220766936

“La clave del razonamiento, entonces, no pasa por elegir una moneda de manera dogmática para financiarnos, sino en comparar con el arbitraje que se describe más arriba y que consiste en captar tasas que orbiten en 24 /25/26% TNA en pesos, que significan una tasa cero en dólares en términos reales o muy parecido, cuando no se encuentra la oportunidad de la tasa cero en dólares”, aconsejó Nava.

“Arbitrar entre financiamiento en pesos y financiamientos en dólares versus el costo del dinero que marca el Rofex, es la llave maestra para dotar a la campaña de acciones virtuosas que consoliden favorablemente el resultado anual de la empresa agropecuaria”, concluyó.