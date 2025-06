¿El mate ayuda a adelgazar? Expectativa por los hallazgos de una investigación de expertos

¿Tomar mate ayuda a adelgazar? Es la pregunta que se hace cada vez más gente. Sobre todo teniendo en cuenta que, desde hace años, Lionel Messi y cada vez más estrellas del deporte no se despegan del termo y el mate, lo que refuerza la idea de que es una bebida ideal para cuidar la salud y el cuerpo.

El próximo viernes, desde las 11, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) organiza un webinar abierto a todos los interesados, para presentar los hallazgos de un grupo de investigadores de la Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza, que confirman que la popular bebida ayuda a bajar de peso.

El mate ayuda mucho a dar una sensación de saciedad INYM

“El mate por sí solo no adelgaza, es importante recalcar esto porque si no, cualquier persona muy consumidora de mate debería perder peso y esto no es así, pero sí es un coadyuvante según nuestros estudios”, explicó a LA NACION el doctor Rafael Pérez Elizalde.

Pérez Elizalde y su equipo realizaron un estudio de observación con dos grupos de 30 mujeres de entre 30 y 50 años con sobrepeso. A todas ellas les suministró durante 60 días una dieta con bajo contenido de grasa, y durante ese tiempo se les controló estrictamente la dieta y las medidas antropométricas.

Al primer grupo se le suministró como bebida dos litros de mate por día. Al otro, dos litros de agua. “Las que tomaron mate bajaron un promedio de 3 kilos, contra 2,5 kilos en promedio del grupo que consumió agua”, señaló Elizalde. “Esto nos da un promedio de entre 400 y 600 gramos de baja de peso adicional por consumir mate”, indicó el investigador, quien publicó los resultados de los estudios en varias revistas médicas.

El INYM organiza un webinar sobre los hallazgos del doctor Elizalde y su equipo

“Una de las explicaciones es que el mate ayuda mucho a dar una sensación de saciedad”, afirmó. “Nosotros trabajamos mucho con dos hormonas que son leptina y adiponectina, muy relacionadas con la sensación de saciedad, con lo cual te puede llevar a consumir menos comida”, indicó Elizalde.

Menos colesterol

Pero los estudios del equipo de la Universidad Juan Agustín Maza también avanzaron sobre otra cuestión importante: la disminución del “colesterol malo”. En otro estudio de observación, con 360 voluntarios, también se comprobó que quienes consumían la bebida bajaban más los niveles de colesterol.

Seis semanas antes del estudio los participantes no consumieron mate. “Una vez que comenzaba el estudio medíamos todo el perfil lipídico, medíamos colesterol total, colesterol HDL, LDL y triglicéridos, lo hicimos a los 30 y 60 días”, explicó.

Un grupo debía consumir medio litro de mate por día y el otro, un litro de mate. “En los dos grupos logramos una reducción promedio de un 10 o 12% del nivel de colesterol, y hasta un 15% el valor de triglicéridos y LDL, y con estos resultados uno puede demostrar que el mate es un muy buen coadyuvante en tratamientos de hiperlipemias, solo por el hecho de incorporar mate como un hábito saludable”, expresó Elizalde.