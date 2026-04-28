Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 9968 vacunos en 280 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda del viernes en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 7,38% al pasar de $3831,442 a $3548,513, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,01% al pasar de $4418,815 a los $4374,005.

Los novillos, con 1419 cabezas, representaron el 14,27% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 436 y con 486 kg; $4750 con 523 kg, y $4700 con 458, 475 y con 530 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 431 y con 460 kg; $4400 con 485 kg, y $4000 con 440 kilos.

El detalle de venta fue 1419 novillos; 1608 novillitos; 2126 vaquillonas; 3465 vacas; 1050 conservas, y 275 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 330 kg; $5300 con 354, 361 y con 365 kg, y $5100 con 408 kg, y en vaquillonas, $5250 con 333 kg; $5000 con 351 kg, y $4620 con 426 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3548,513, mientras que el peso promedio general resultó de 437 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4374,005. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4374,005. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4429,475. Detalle de venta: 1419 novillos; 1608 novillitos; 2126 vaquillonas; 3465 vacas; 1050 conservas, y 275 toros. Base 15 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (333) Asoc. de Cooperativas vq. 120, 362 kg a $4700; Narval n. 21, 465 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (563) Ancalo tr. 15, 712 a 3200; v. 48, 501 a 3420; Cadamuro n. 20, 549 a 4650; Carelli vq. 15, 422 a 4200; 30, 374 a 4500; Casadei vq. 15, 342 a 4900; 15, 323 a 5150; Dinagro nt. 29, 402 a 4900; vq. 21, 375 a 4600; Grupo D y V vq. 60, 404 a 4400; Lombardi vq. 32, 360 a 4600; Marinovic nt. 30, 421 a 3500; Nori v. 35, 478 a 3400; Rizzi n. 23, 525 a 4700; Tolosa vq. 15, 331 a 2000; Tus vq. 16, 371 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (106) Ballester vq. 15, 348 a 2200; El Mate de Ameghino nt. 25, 368 a 5200; Roldan nt. 41, 416 a 4800. Campos y Ganados SA: (192) La India vq. 15, 400 a 2450; La India v. 25, 546 a 3500; Maylukol v. 22, 790 a 3150; Tovagliari nt. 32, 415 a 4900.

Casa Usandizaga SA: (255) Agroset v. 22, 540 a 2200; Ganadera La Providencia nt. 53, 361 a 500; vq. 40, 341 a 4900. Colombo y Colombo SA: (205) Gutiérrez vq. 19, 340 a 4800; Rincón de la Laguna n. 37, 470 a 4700. Colombo y Magliano SA: (922) Ant. Est. Don Roberto v. 37, 530 a 3650; Barbero vq. 18, 475 a 4200; 16, 402 a 4400; 36, 375 a 4700; Bravo vq. 22, 306 a 4800; 44, 314 a 5250; 19, 297 a 5400; Darion v. 56, 477 a 2200; El Progreso de Rawson vq. 20, 405 a 2600; El Recado vq. 40, 320 a 5200; 15, 324 a 5220; 29, 314 a 5280; Est. Manuela vq. 20, 420 a 1800; Estab. Mis Viejos vq. 20, 420 a 3000; Golpe de Agua n. 20, 488 a 4300; vq. 15, 398 a 4200; Granja y Est. Doña Sara nt. 18, 382 a 5150; 20, 365 a 5300; La Estelita vq. 22, 289 a 4500; 21, 273 a 5000; 21, 271 a 5600; Naudistar vq. 35, 380 a 4100; Opargen n. 16, 460 a 4400; nt. 37, 434 a 4500; Safica Inmobiliaria v. 19, 551 a 2200; Viejo Adolfo nt. 15, 423 a 4900; vq. 20, 364 a 4700.

Consignataria Blanes SRL: (141) Establecimiento Rancho Grande vq. 21, 415 a 2300; García vq. 44, 347 a 4900; La Coruña v. 36, 522 a 3000. Consignataria Melicurá SA: (176) Estab. Los Manantiales n. 38, 468 a 4600; Mirolu vq. 15, 399 a 2400; 17, 422 a 2600; Portugal vq. 15, 365 a 4150. Crespo y Rodríguez SA: (172) Don Pedro de Albariño vq. 23, 424 a 3900; 32, 391 a 4000; Waratah v. 26, 441 a 1800.

Dotras, Ganly SRL: (434) Ganadera Mapa n. 39, 476 a 4600; Ganly Agropecuaria v. 48, 445 a 2700; Gaviña n. 30, 453 a 4150; v. 35, 533 a 3600; Haciendas Correntinas vq. 54, 406 a 3900; 53, 364 a 4100; Salvadori vq. 19, 354 a 4200; 20, 347 a 4400; San Simón de Tandil nt. 27, 377 a 4400; 42, 407 a 4500. Gahan y Cía. SA: (162) San Simón de Tandil nt. 21, 395 a 4500. Ganadera Salliqueló SA: (77) Sega Agroservicios v. 15, 450 a 2250. Gananor Pujol SA: (157) Agro Martignone v. 19, 438 a 2400; Jala La Juanita v. 21, 536 a 2350; 19, 547 a 2800; Lorenzo vq. 30, 393 a 2300. Goenaga Biaus SRL: (70) Naiquel vq. 28, 306 a 4700. Gogorza y Cía. SRL: (179) Dieguez nt. 15, 402 a 4400; Gogorza nt. 44, 388 a 4900.

Harrington y Lafuente SA: (164) San Julián Agro n. 26, 441 a 4100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (35) Gougy vq. 17, 380 a 1850; 16, 416 a 1950. Irey Izcurdia y Cía. SA: (187) Adm. Duhau nt. 15, 392 a 4350; 15, 347 a 5000; Parissileandro vq. 15, 388 a 4350. Jáuregui Lorda SRL: (178) Dall’Aglio vq. 16, 370 a 2400; Giovannini n. 26, 635 a 3500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (176) Agromatilde v. 24, 500 a 2700; Berrueta vq. 15, 365 a 2250; La Prosperidad v. 22, 499 a 2700. Lartirigoyen & Oromí SA: (292) Agrop. Dos Pares nt. 15, 427 a 4800; García del Solar vq. 51, 318 a 5200; 38, 293 a 5300; Opargen n. 37, 452 a 4400; 39, 439 a 4500; Riglos v. 35, 525 a 3350. Llorente-Durañona SA: (154) Est. La Invernada Agropecuaria vq. 29, 398 a 2300; Fortasin v. 15, 495 a 2200; vq. 30, 381 a 2300; González vq. 19, 387 a 2300; Mazzieri tr. 17, 584 a 2500. Madelan SA: (497) Agro Birken vq. 19, 421 a 2340; v. 17, 464 a 2980; Blasfer n. 52, 470 a 4650; Brunso vq. 20, 318 a 1900; Damiani tr. 21, 615 a 3420; Estable. Agrop. Don Carlos v. 19, 472 a 2100; Estanar tr. 27, 658 a 3340; Estancia Don Julio n. 38, 512 a 4600; Haps n. 26, 465 a 4200; La Sarita v. 15, 523 a 3500; San Pedro Agrop. n. 33, 452 a 4700. Martín G. Lalor SA: (531) Adm. Duhau v. 20, 547 a 2470; El Combate vq. 39, 400 a 2500; v. 21, 441 a 2700; vq. 50, 288 a 5300; Estab. Agrop. Bigua vq. 18, 485 a 4400; La Goyita v. 20, 511 a 2900; López nt. 16, 330 a 5400; Pradines v. 20, 507 a 2470. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (351) Arotcarena v. 15, 450 a 3800; vq. 20, 328 a 5200; Arroquy nt. 19, 401 a 4900; Arroquy J. nt. 19, 375 a 5000; El Campiriño vq. 20, 387 a 2100; Valdulac v. 21, 583 a 3200; Villanueva nt. 15, 387 a 4680; 15, 359 a 4700.

Monasterio Tattersall SA: (788) Álvaro vq. 15, 351 a 5000; Campomax nt. 23, 353 a 4600; Est. Gan. San Antonio nt. 17, 354 a 5280; Exportlan nt. 16, 435 a 4200; Ferrari v. 16, 575 a 3200; Granja y Est. Doña Sara nt. 16, 387 a 5220; 19, 361 a 5300; Bobbio nt. 26, 418 a 4900; 16, 381 a 5170; vq. 24, 380 a 4600; La Revancha nt. 15, 360 a 5000; Las Víboras v. 25, 449 a 2000; Ledesma n. 24, 480 a 4700; nt. 15, 466 a 4700. Pedro Genta y Cía. SA: (141) Cabaña La Marianita vq. 18, 383 a 4500; Scoffield v. 17, 450 a 2650.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (525) Biedma vq. 17, 590 a 3800; Blasfer n. 52, 473 a 4650; Finlar vq. 20, 460 a 4500; 15, 428 a 4600; 15, 425 a 4620; Garruchos nt. 86, 431 a 4800; Pemag v. 28, 488 a 3500; Tapalgro n. 29, 486 a 4800. Santamarina e Hijos SA: (72) Estancia Jubileo v. 47, 507 a 3400. S. L. Ledesma y Cía. SA: (82) Grial Agropecuaria nt. 31, 358 a 3600. Umc SA: (35) Traficante nt. 15, 280 a 5000. Wallace Hermanos SA: (204) Eizaguirre vq. 16, 378 a 1900; 17, 424 a 2000; Erroibar v. 28, 544 a 2800; Malaga vq. 20, 419 a 2300; v. 15, 475 a 2850; Mogni nt. 48, 368 a 5200.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (80); Aguirre Urreta Jorge SA (35); Balcarce y Cía. SRL (35); Casa Massola SA (29); Ferias Agroazul SA (33); Nieva H. y Asociados SRL (15).