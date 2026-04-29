El peronismo impulsa un rediseño propio del INTA como opción al ajuste del Gobierno

El peronismo presentó este miércoles un anteproyecto de ley para rediseñar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de anticiparse, indicaron, a lo que considera será un proceso de ajuste y desarticulación del organismo por parte del Gobierno. La iniciativa, elaborada por la Secretaría de Asuntos Agrarios del PJ que conduce Julián Domínguez, fue debatida en la sede partidaria de la calle Matheu, en el barrio de Balvanera, y tuvo la participación de técnicos, extensionistas, exfuncionarios y legisladores quienes buscarán su tratamiento en el Congreso. Según se mencionó, el rediseño institucional del organismo debe apuntar a ser un nodo de ecosistemas de innovación en agrotecnologías.

Además del exministro de Agricultura Domínguez, también asistieron los extitulares de Agricultura Luis Basterra y Norberto Yauhar; los senadores nacionales José Mayans, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro; y los expresidentes del INTA Mariano Garmendia y Susana Mirassou. También concurrió, entre otros, Carla Campos Bilbao, exsecretaria de Desarrollo Rural.

La propuesta parte de un documento base titulado “El INTA que la Argentina necesita”, que plantea un rediseño institucional en línea con los cambios tecnológicos del agro a nivel global. Allí se sostiene que el sector atraviesa una “cuarta revolución” (Agro 4.0), marcada por la inteligencia artificial, la biotecnología y la gestión de datos, y que el organismo debe transformarse para liderar ese proceso en el país. Las próximas dos semanas serán clave para conseguir el acompañamiento de los distintos gobernadores y hacer los ajustes necesarios.

En ese sentido, el texto propone pasar de un modelo basado en la producción masiva a uno de precisión, con fuerte apoyo en datos, sensores y automatización. También plantea que el campo deje de ser visto solo como productor de alimentos y pase a ser entendido como una “fábrica de datos”, clave para anticipar escenarios productivos y climáticos.

“El INTA actúa como el organizador sistémico de los territorios, constituyendo una plataforma donde la ciencia y las disciplinas se integran para potenciar el capital humano. Su valor reside en la capacidad de generar sinergia dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología, eslabonando el conocimiento de universidades y Conicet con las demandas territoriales para desarrollar tecnologías adaptadas a cada agroecosistema”, precisa el documento.

El anteproyecto, además, pone especial énfasis en el rol estratégico del INTA como articulador entre el sistema científico y las necesidades territoriales. Según se desprende, el organismo debe consolidarse como una plataforma de innovación que integre universidades, el sistema científico y el sector privado, con foco en soluciones adaptadas a cada región productiva del país.

Según el documento, el organismo debe consolidarse como una plataforma de innovación INTA

Entre los ejes centrales del rediseño se destacan la creación de un esquema de “federalismo tecnológico”, una gobernanza más amplia con representación regional y de cadenas productivas, y la incorporación de herramientas digitales para modernizar la extensión rural. También se plantea avanzar hacia una “gobernanza de datos”, donde el INTA actúe como administrador estratégico de la información agropecuaria, considerada uno de los activos más valiosos del sector.

“La institución debe preservar, transformar y proyectar sus capacidades para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la agroindustria argentina a través de la generación, la transferencia de tecnología y la co-innovación. Este impulso debe tener un fuerte componente prospectivo, generando hoy las capacidades que se necesitarán en el futuro”, se desprende de la iniciativa.

Otro punto clave es la necesidad de acelerar los procesos internos del organismo para adaptarlos a la velocidad de la innovación tecnológica. El documento advierte que la burocracia actual puede convertirse en una barrera para el desarrollo y propone mecanismos más ágiles de financiamiento y aprobación de proyectos. “Hoy, lo más importante que circula por el campo son datos. La institución debe actuar como un fideicomiso de información que proteja al productor, pero que permita usar los datos para el bien común (por ejemplo, predecir una sequía nacional)“, observa.

Además se subraya el potencial del INTA para reducir brechas productivas —estimadas entre un 30% y 40% entre rendimiento potencial y real—, mejorar la trazabilidad de los alimentos, reducir costos mediante el uso de bioinsumos y fortalecer la inserción internacional de la agroindustria argentina.

“Es posible replantear el INTA potenciando sus pilares estratégicos con los que funciona desde hace 70 años, bajo un moderno esquema de innovación abierta, reduciendo el tiempo entre el descubrimiento en el laboratorio y la aplicación en el surco; en muchos casos el propio campo opera como laboratorio. Con soberanía de datos, administrando el activo más valioso del siglo XXI, el dato agropecuario, al servicio del productor para desdolarizar costos y mitigar riesgos. Aportando transparencia mediante Blockchain hacia el interior de las cadenas agroalimentarias, se pueden posicionar mejor los productos argentinos, y eliminar ineficiencias en la cadena”, destaca.

Desde el plano político, la iniciativa cuenta con el respaldo de gobernadores, legisladores y bloques opositores. Según indicaron fuentes vinculadas a la organización del encuentro, el anteproyecto ya fue conversado con los presidentes de bloques de Unión por la Patria en el Congreso. Germán Martínez es el presidente del bloque en diputados, y José Mayans en senadores. La intención es darle tratamiento legislativo en las próximas semanas.

Ahora se abrirá un período de dos semanas para recibir aportes y modificaciones antes de enviar el texto definitivo al Congreso. La intención es que el proyecto sea debatido en comisión y luego llevado al recinto. En rigor, con este anteproyecto, el peronismo busca instalar el debate sobre el futuro del organismo y posicionar una alternativa que combine modernización tecnológica con una mayor presencia territorial, en contraposición a los cambios que impulsa el Gobierno.

El documento también incluye una crítica directa a la política actual hacia el INTA, al advertir que el riesgo de reducir su estructura sin una estrategia clara es generar una “fuga de innovación”.

“Hoy, la brecha entre un gran productor tecnológico y un pequeño productor regional es enorme. Un INTA rediseñado de manera inteligente implica poner la supercomputadora al servicio del pequeño productor de nueces de Catamarca o del criador de ovejas en la Patagonia. El éxito ya no depende de tener capital para contratar ingenieros, sino de acceder a la nube pública de datos agrarios. Si bien el proceso es más complejo, va en el sentido de reducir la desigualdad rural", resume el anteproyecto.